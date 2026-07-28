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Chính trị

Quảng Ngãi có tân Chủ tịch UBND tỉnh 45 tuổi

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Ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính được HĐND tỉnh Quảng Ngãi bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 28/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa XIV tổ chức kỳ họp chuyên đề thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã biểu quyết, thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đối với ông Nguyễn Hoàng Giang do được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

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Ông Nguyễn Đức Tâm được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Tiếp đó, ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, thông qua tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã bỏ phiếu kín. Kết quả có 64/64 đại biểu có mặt tại kỳ họp thống nhất bầu ông Nguyễn Đức Tâm giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, ngày 27/7, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Trịnh Mạnh Linh, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Tâm, Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Đức Tâm (45 tuổi) quê tỉnh Hưng Yên, có trình độ Thạc sĩ kinh tế. Ông bắt đầu công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ) năm 2003. Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Đức Tâm lần lượt giữ các chức vụ quan trọng của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ).

Tháng 10/2024, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ). Năm 2025, sau khi cơ quan này hợp nhất với Bộ Tài chính, ông Nguyễn Đức Tâm được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

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