Thiếu tướng Tô Anh Dũng làm Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, tại kỳ họp chuyên đề sáng 27/7.
Trước khi được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh, sáng cùng ngày, Ban Bí thư chuẩn y Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025-2030 và giới thiệu để HĐND tỉnh bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tô Anh Dũng cho biết đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thanh Hóa. Ông cam kết cùng tập thể lãnh đạo tỉnh giữ vững đoàn kết, đổi mới phương thức điều hành, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước để đưa tỉnh phát triển.
Theo ông Dũng, Thanh Hóa đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức trong giai đoạn phát triển mới. Trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, ông sẽ cùng tập thể lãnh đạo tập trung phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống người dân và phát triển tỉnh nhanh, bền vững.
Ông Tô Anh Dũng 48 tuổi, quê xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, trình độ thạc sĩ Luật. Ông có hơn 30 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân.
Ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa từ tháng 6/2025. Trước đó, ông từng là Trưởng Công an quận Long Biên (Hà Nội), Phó cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.
Ông Dũng thay ông Nguyễn Hoài Anh, người vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo cách đây 10 ngày.
Thanh Hóa có diện tích hơn 11.100 km2, dân số khoảng 4,3 triệu, là tỉnh lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ. Địa phương có gần 192 km đường biên giới với Lào, 102 km bờ biển và Khu kinh tế Nghi Sơn - một trong những trung tâm công nghiệp trọng điểm của cả nước.
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