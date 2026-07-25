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Chính trị

Ông Đỗ Thanh Bình làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

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Ông Đỗ Thanh Bình, 59 tuổi, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Quyết định được Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao cho ông Đỗ Thanh Bình chiều 25/7, tại Thành ủy Cần Thơ. Ông Bình thay ông Lê Quang Tùng, người vừa được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Đỗ Thanh Bình thôi giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030. Ông cũng được giới thiệu bầu làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 9.

Thường trực Thành ủy Cần Thơ hiện gồm Bí thư Đỗ Thanh Bình và 5 phó bí thư: ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND thành phố; ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND thành phố; các ông Nguyễn Tuấn Anh, Trần Văn Huyến và bà Hồ Thị Cẩm Đào, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho ông Đỗ Thanh Bình. Ảnh: An Bình
Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định cho ông Đỗ Thanh Bình. Ảnh: An Bình

Tại lễ trao quyết định, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đánh giá ông Đỗ Thanh Bình được đào tạo bài bản, trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều vị trí ở địa phương và Trung ương; có kinh nghiệm lãnh đạo, quản lý, xây dựng Đảng và phát huy đoàn kết nội bộ.

Theo ông Ngọc, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của Cần Thơ, Bộ Chính trị thống nhất điều động ông Bình trở lại giữ chức Bí thư Thành ủy. Ông đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy cùng các cấp, ngành hỗ trợ tân Bí thư hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Đỗ Thanh Bình quê Cà Mau, là thạc sĩ kinh tế. Ông từng giữ nhiều chức vụ tại Kiên Giang như Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Bí thư Tỉnh ủy.

Ngày 17/1/2025, ông được phân công làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi Cần Thơ hợp nhất với Sóc Trăng và Hậu Giang từ ngày 1/7/2025, ông tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ mới.

Cuối tháng 9/2025, ông được Bộ Chính trị phân công làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ, kiêm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Một tháng sau, ông được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Nội vụ.

Ông đảm nhiệm cương vị này đến ngày 21/7, khi Thủ tướng tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, giữ chức Quyền Bộ trưởng Nội vụ.

Đây là lần thứ ba trong khoảng một năm rưỡi ông Bình được phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, gồm hai lần tại thành phố trước và sau hợp nhất, cùng lần trở lại này.

Sau sáp nhập với Hậu Giang và Sóc Trăng, Cần Thơ có diện tích hơn 6.360 km2, dân số trên 4,19 triệu người, gồm 103 xã, phường và là một trong 7 thành phố trực thuộc Trung ương.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, trung tâm thương mại, logistics, kinh tế biển, công nghiệp chế biến, công nghệ số, nông nghiệp công nghệ cao, giáo dục, y tế chuyên sâu và đổi mới sáng tạo. Đến năm 2045, Cần Thơ phấn đấu thuộc nhóm thành phố phát triển khá của châu Á.

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Tags:

#điều động nhân sự #Cần Thơ #Bộ Nôi vụ

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