Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tạo đột phá cho Khu kinh tế Vũng Áng

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà chủ trì buổi làm việc.

Sáng 27/7, UBND tỉnh tổ chức làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các địa phương liên quan để nghe kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển KKT Vũng Áng trong thời gian qua, kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới. Các đồng chí: Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tham dự có đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc.

KKT Vũng Áng hiện hữu có tổng diện tích tự nhiên 22.781 ha, nằm trên địa giới hành chính 4 phường: toàn bộ phường Vũng Áng, Hoành Sơn và một phần phường Sông Trí, Hải Ninh.

Trong 7 tháng năm 2026, tại KKT Vũng Áng đã có 10 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký quy đổi 6,2 tỷ USD. Đến nay, đã có 100 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 281.708 tỷ đồng và 56 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 16,311 tỷ USD.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu và đại biểu tham dự buổi làm việc.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

KKT hiện có trên 1.300 doanh nghiệp hoạt động với trên 25.600 lao động, trong đó có khoảng 24.400 lao động trong nước và 1.200 lao động nước ngoài. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn KKT Vũng Áng giai đoạn 2021 - 2025 và 6 tháng đầu năm 2026 đạt 53.279 tỷ đồng. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 đạt 47.733 tỷ đồng, đóng góp khoảng 56% tổng thu ngân sách toàn tỉnh, cao gấp 1,64 lần so với giai đoạn 2016 – 2020.

Trong giai đoạn 2021 - 2025, KKT Vũng Áng đã được bố trí nguồn vốn từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh để thực hiện 4 dự án phát triển kết cấu hạ tầng có ý nghĩa chiến lược với tổng mức đầu tư khoảng 2.600 tỷ đồng. UBND thị xã Kỳ Anh (cũ) đã phê duyệt và triển khai 99 dự án mới với tổng mức đầu tư khoảng 2.800 tỷ đồng.

Phó Trưởng ban Quản lý KKT tỉnh Võ Tá Nghĩa báo cáo các nội dung liên quan.

Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý KKT tỉnh đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp, nhà đầu tư để xử lý các vấn đề trọng tâm tại KKT Vũng Áng, đặc biệt là liên quan đến các dự án đầu tư còn vướng mắc, tồn đọng; công tác bồi thường, GPMB phục vụ các dự án trọng điểm và phương án cấp nước, cấp điện, đảm bảo các yếu tố kỹ thuật cho hoạt động của các dự án.

Trong 7 tháng, Ban Quản lý KKT tỉnh đã thu hồi và chấm dứt hoạt động đối với 9 dự án; lập biên bản xử phạt hành chính 10 dự án với tổng số tiền 850 triệu đồng; hiện còn 13 dự án đang tiếp tục tập trung xử lý. Công tác bồi thường, hỗ trợ phục vụ GPMB, bàn giao đất cho các dự án đầu tư được các đơn vị tập trung. Hiện nay, các đơn vị đang tiếp tục tiến hành công tác GPMB dự án KCN Vinhomes Vũng Áng, nhà máy sản xuất thép không gỉ và các dự án khác.

Ông Nguyễn Hoài Sơn - Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo GPMB các dự án trọng điểm KKT Vũng Áng báo cáo tại buổi làm việc.

Các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến KKT Vũng Áng theo Chương trình khung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 của UBND tỉnh được tập trung. Hiện nay, đề án mở rộng KKT Vũng Áng đã trình Bộ Tài chính thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Diện tích KKT Vũng Áng sau mở rộng khoảng 72.998 ha.

Điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Vũng Áng đến năm 2050 đã được UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, tổ chức 6 cuộc họp để nghe và cho ý kiến. Hiện đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh đề xuất các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự tại KKT Vũng Áng.

Về hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương xây dựng đề án Khu thương mại tự do Vũng Áng, Ban Quản lý KKT tỉnh đã phối hợp, lấy ý kiến các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Về đề án và dự thảo nghị quyết về phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp và cụm công nghiệp đến năm 2030 và những năm tiếp theo, Ban Quản lý KKT tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị để rà soát, hoàn thiện đề án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã làm rõ hơn những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung và chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế như: công tác quy hoạch qua nhiều thời kỳ còn nhiều bất cập, chồng chéo; hạ tầng logistics và cảng biển có tiềm năng lớn nhưng chưa khai thác hiệu quả; một số dự án đầu tư chậm triển khai; công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu… Qua đó, nêu các kiến nghị, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển KKT Vũng Áng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định nhấn mạnh: KKT Vũng Áng đang bước vào giai đoạn phát triển mang tính bước ngoặt. Các định hướng lớn đã được xác định, nhiều doanh nghiệp chiến lược đã và đang triển khai đầu tư, vì vậy các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan cần hành động quyết liệt, đồng bộ để cụ thể hóa các mục tiêu, đưa Vũng Áng trở thành trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, luyện kim, sản xuất ô tô và năng lượng, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của tỉnh và cả nước.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý KKT tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát toàn diện các nhiệm vụ, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về quy hoạch, giải phóng mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và thủ tục đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kết luận buổi làm việc.

Đặc biệt, đưa các thủ tục liên quan đến KKT Vũng Áng vào "luồng xanh", xử lý trong thời gian tối đa 2 ngày làm việc đối với các nội dung thuộc thẩm quyền; phấn đấu rút ngắn ít nhất 50% thời gian so với hiện nay để giải quyết thủ tục không bị giới hạn về thời gian. Đối với các dự án đòi hỏi triển khai nhanh, cần hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trên nguyên tắc bám sát tiến độ để thực hiện các thủ tục với thời gian tối ưu nhất. Với những vấn đề phát sinh, các sở, ngành và địa phương phải chủ động phối hợp, giải quyết; không để hồ sơ, thủ tục kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư.

Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm; tập trung triển khai các khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường, GPMB, đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án lớn. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện các quy hoạch, đề án quan trọng như mở rộng KKT Vũng Áng, điều chỉnh Quy hoạch chung KKT Vũng Áng, Khu thương mại tự do Vũng Áng.

Về công tác tổ chức bộ máy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất chủ trương thành lập tổ công tác thường trực cấp tỉnh để trực tiếp xử lý các vấn đề tại KKT Vũng Áng, cùng địa phương giải quyết các thủ tục pháp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn tới.

Đối với hạ tầng kỹ thuật, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý KKT tỉnh, các sở, ngành và địa phương bám sát tình hình, tháo gỡ các khó khăn, điểm nghẽn liên quan đến cấp điện, cấp nước và các điều kiện hạ tầng thiết yếu, bảo đảm đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh và thu hút các dự án quy mô lớn.

Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư; triển khai các giải pháp thu hút, đào tạo và kết nối nguồn lao động, bảo đảm cung ứng đủ nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư.