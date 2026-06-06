Nội dung quan trọng trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Thủ tướng thảo luận với đại biểu công đoàn về mục tiêu tăng trưởng hai con số 05/06/2026 09:48 Trong khuôn khổ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, sáng 5/6, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Chương trình Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao đổi, thảo luận với đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam.

Hoàn thiện phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố gắn với tạo đồng thuận trong Nhân dân 05/06/2026 05:13 Cùng với hoàn thành xây dựng dự thảo phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố, các địa phương ở Hà Tĩnh đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công khai thông tin nhằm tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Nguyễn Tất Thành và hành trình 30 năm tìm đường giải phóng dân tộc 05/06/2026 05:05 Khi vừa tròn 21 tuổi, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã rời Sài Gòn bắt đầu cuộc hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc. Chuyến đi này không chỉ là dấu ấn đặc biệt trong cuộc đời cách mạng của Người mà còn là dấu mốc trọng đại đối với lịch sử dân tộc Việt Nam, làm thay đổi vận mệnh của đất nước.

Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững 04/06/2026 19:00 Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân Ngày Môi trường thế giới (5/6) và Ngày Đại dương thế giới (8/6) có tựa đề: "Vì một nền văn minh sinh thái, một Việt Nam xanh và một đại dương hòa bình, bền vững".

[Motion Graphic] Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố 04/06/2026 13:52 Nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được quy định rõ tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ.

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV hoàn thành phiên trọng thể 04/06/2026 11:53 Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của người lao động, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn, thực chất hơn, hiệu quả hơn.

Hành trình xác định danh tính liệt sĩ: Mệnh lệnh từ trái tim 04/06/2026 09:13 Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đang được Hà Tĩnh thực hiện bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất với quyết tâm tìm lại danh tính cho những người con hy sinh vì Tổ quốc.

Trợ cấp cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nghỉ việc do sáp nhập 04/06/2026 08:39 Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ do sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trên toàn quốc sẽ được hưởng khoản trợ cấp theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Sáng nay, khai mạc trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV 04/06/2026 05:16 Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển", Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV là dấu mốc quan trọng để xây dựng, phát triển tổ chức công đoàn lớn mạnh, sẵn sàng thích ứng trong kỷ nguyên mới.

Hà Tĩnh khởi động thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035 03/06/2026 17:53 Việc triển khai Đề án 2415 sẽ tiếp tục trao quyền cho phụ nữ Hà Tĩnh kiến tạo hệ sinh thái khởi nghiệp hiện đại, bứt phá bằng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, khẳng định vị thế chủ thể kinh tế trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Tiếp cận trực diện các vấn đề, có giải pháp cụ thể, khả thi 03/06/2026 14:23 Kết luận phiên họp Chính phủ sáng 3/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, theo hướng tiếp cận trực diện các vấn đề, nhìn nhận thẳng thắn những khó khăn, thách thức, tồn tại, hạn chế, có giải pháp cụ thể, khả thi, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn...

[Motion Graphic] Quy định về tổ chức của thôn, tổ dân phố 03/06/2026 11:00 Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Nhiệm kỳ của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là 5 năm, theo quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ.

Yêu cầu Bộ Công Thương rà soát toàn diện việc bán xăng E10 toàn quốc 03/06/2026 09:20 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện quá trình triển khai xăng E10 trên toàn quốc.

Hà Tĩnh có 4 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen trong bầu cử 03/06/2026 08:42 Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã ký quyết định tặng bằng khen cho 4 tập thể, cá nhân thuộc tỉnh Hà Tĩnh vì thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam diễn ra từ hôm nay 03/06/2026 07:42 Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra từ ngày 3 đến 5/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với sự tham dự của 780 đại biểu, đại diện gần 10 triệu đoàn viên công đoàn cả nước.

Ngôi trường nổi tiếng ở Đức Thọ có thêm 37 học sinh ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng 02/06/2026 19:14 Đây là niềm tự hào lớn của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (Hà Tĩnh), thể hiện kết quả quá trình giáo dục toàn diện cho học sinh.

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Lời cảm ơn của Hội Nhà báo Hà Tĩnh 02/06/2026 17:02 Hội Nhà báo Hà Tĩnh xin được gửi tới lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan báo chí, đơn vị đồng hành, cùng toàn thể hội viên, người làm báo lời cảm ơn chân thành, tình cảm trân quý nhất.

Những điểm mới trong điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh 02/06/2026 13:30 Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thể hiện tầm nhìn thực tiễn và sắc bén: thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế số, quy hoạch lại không gian tối ưu và đầu tư hạ tầng giao thông kết nối liên vùng hiện đại.

Thiết thực chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” ở Hà Tĩnh 02/06/2026 13:14 Chương trình nhân đạo "Mắt sáng cho người cao tuổi" ở Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, góp phần xây dựng cộng đồng khoẻ mạnh, hạnh phúc hơn.

Ban Nội chính Tỉnh ủy và Chi cục Hải quan Khu vực XI ký kết quy chế phối hợp công tác 02/06/2026 13:02 Việc phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Chi cục Hải quan Khu vực XI giúp tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

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Các địa phương ở Hà Tĩnh khẩn trương xây dựng dự thảo phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố 02/06/2026 09:24 Thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp thôn, tổ dân phố, thời điểm này, các xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh đang khẩn trương xây dựng dự thảo phương án sắp xếp và chuẩn bị phương án nhân sự liên quan.

Trao 200 suất quà cho trẻ em khó khăn nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 01/06/2026 18:04 Những phần quà trao đến các em nhỏ khuyết tật, đang điều trị bệnh và các em có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh là nguồn động viên, sẻ chia ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố 6 quyết định về công tác cán bộ 01/06/2026 14:24 Sáng 1/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ với 6 đồng chí.

Tập trung cao công tác chuẩn bị kỳ họp giữa năm của HĐND tỉnh Hà Tĩnh 01/06/2026 14:00 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết được chuẩn bị kỹ lưỡng, đúng quy định, sát thực tiễn và có tính khả thi cao.

Việt Nam-Philippines nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường 01/06/2026 13:32 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, trên cơ sở quan hệ hữu nghị tốt đẹp và lợi ích, nguyện vọng của nhân dân hai nước, hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam-Philippines lên Đối tác Chiến lược tăng cường.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố các quyết định về công tác cán bộ 01/06/2026 11:19 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ đối với 6 đồng chí.