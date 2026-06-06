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Chính trị

Nội dung quan trọng trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

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Sáng 4/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu một số nội dung quan trọng trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Sáng 4/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu một số nội dung quan trọng trong bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

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Tags:

#Tổng Bí thư #Chủ tịch nước Tô Lâm #Đại hội Công đoàn Việt Nam

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