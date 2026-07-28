Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoàn thành phiên trọng thể

Sáng 28/7, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2030 đã tiến hành phiên trọng thể tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (TP Hà Nội). Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Duy Ngọc - Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trịnh Văn Quyết - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các đồng chí ủy viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban ngành và gần 500 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 5,6 triệu cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và thanh thiếu niên chữ thập đỏ cả nước. Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh cùng 12 đại biểu là cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh tham dự đại hội.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được suy tôn Chủ tịch Danh dự Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam.

Đại biểu tham dự đại hội. Ảnh TTXVN.

Tại phiên trọng thể Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2026-2031, đại hội đã thực hiện nghi thức suy tôn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giữ cương vị Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Diễn văn khai mạc do Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Đỗ Thị Thu Thảo trình bày nhấn mạnh: Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị quan trọng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; hướng tới mục tiêu xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát triển vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả; giữ vững vai trò là tổ chức nhân đạo chuyên trách do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, nòng cốt, cầu nối và điều phối trong công tác nhân đạo.

Báo cáo chính trị đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ qua, tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn hội đạt trên 21.100 tỷ đồng, trợ giúp hơn 52 triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương. Các phong trào, cuộc vận động lớn như “Tết Nhân ái”, “Tháng Nhân đạo”, “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”, “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” tiếp tục được đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức, tạo sức lan tỏa sâu rộng…

Công tác trợ giúp nhân đạo; cứu trợ trong những tình huống khẩn cấp; phong trào hiến máu tình nguyện và đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời được triển khai bài bản, hiệu quả, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái, sẻ chia trong cộng đồng.

Với chủ đề “Phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo; đổi mới, chuyển đổi số, kết nối nguồn lực; xây dựng hội vững mạnh, cộng đồng an toàn, tự cường và phát triển bền vững”, đại hội đề ra nhiều mục tiêu cụ thể.

Trong đó, phấn đấu tổng giá trị hoạt động nhân đạo toàn hội đạt từ 25.000 tỷ đồng trở lên, trợ giúp trên 50 triệu lượt người; 100% hội cấp tỉnh và cấp xã triển khai nền tảng số thống nhất trong quản lý, điều hành và hoạt động; phát triển trên 1 triệu hội viên, hơn 200.000 tình nguyện viên hoạt động thường xuyên.

Cùng với đó, vận động và tiếp nhận khoảng 9 triệu đơn vị máu trong nhiệm kỳ; từ 1,5 - 2 triệu người được huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu; đồng thời, xây dựng các mô hình cộng đồng an toàn, sẵn sàng trước thiên tai, thảm họa, nâng cao năng lực tự cường của người dân và cộng đồng...

Tại đại hội, đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác chữ thập đỏ; đóng góp ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động an sinh xã hội, trợ giúp nhân đạo, cứu trợ khẩn cấp tại cơ sở…

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại đại hội. Ảnh TTXVN.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ xúc động khi đón nhận cương vị Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; đồng thời, khẳng định sẽ cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt sứ mệnh nhân đạo cao cả.

Ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã đạt được, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị BCH nhiệm kỳ mới cần tập trung nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật liên quan đến người yếu thế; đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo, hỗ trợ phát triển sinh kế, tạo việc làm bền vững và thúc đẩy hòa nhập cộng đồng đối với một số đối tượng yếu thế.

Công tác cứu trợ cần chuyển từ cứu trợ tình thế sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị sẵn sàng và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng. Cùng với đó, tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, cầu nối và điều phối của hội trong hoạt động nhân đạo. Mọi hoạt động phải lấy con người làm trung tâm, xuất phát từ nhu cầu thực tế và lấy sự thay đổi trong cuộc sống của người được trợ giúp làm thước đo.

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ rõ nhiệm vụ đổi mới mạnh mẽ quản trị nhân đạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực xã hội; phải đặt sự công khai, minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình ở vị trí trung tâm; xây dựng hội vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại; phát huy sức mạnh của cán bộ, hội viên, tình nguyện viên và mở rộng hợp tác quốc tế...

Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoàn thành tốt sứ mệnh cao cả; trở thành biểu tượng của niềm tin và sự chia sẻ, để mỗi người gặp hoạn nạn biết rằng mình không đơn độc, mỗi người có lòng nhân ái đều có một địa chỉ tin cậy để cùng hành động, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tại đại hội, BCH Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã ra mắt với 85 ủy viên. Bà Lê Thị Mai Hoa - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh được tín nhiệm bầu tham gia BCH Hội Chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ này.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh tham dự đại hội.

Đoàn đại biểu của Hà Tĩnh tham dự đại hội gồm 12 người do Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lê Thị Mai Hoa làm trưởng đoàn.