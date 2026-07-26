Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến trọn tuổi thanh xuân, anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 26/7, đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế và đoàn công tác đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Tham gia cùng đoàn về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các thành viên trong đoàn đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân của mình vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
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