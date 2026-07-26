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Chính trị

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến trọn tuổi thanh xuân, anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc.

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Đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 26/7, đồng chí Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế và đoàn công tác đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Tham gia cùng đoàn về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

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Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan dâng hoa tưởng niệm tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc.
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Đoàn đến dâng hương tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại chiến trường Đồng Lộc.
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Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thành kính dâng hoa tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong.
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Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm dâng hoa lên phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong.
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu dâng hoa lên phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các thành viên trong đoàn đã bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân của mình vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

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Tags:

#liệt sĩ #Ngã ba Đồng Lộc #Đào Hồng Lan #Hà Tĩnh #kỷ niệm #truyền thống #Bộ Y tế #Đồng Chí Nguyễn Duy Lâm #Bí thư Nguyễn Duy Lâm

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Chủ đề Nguyễn Duy Lâm

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