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Dòng người muôn phương về Ngã ba Đồng Lộc tri ân các anh hùng liệt sĩ

Thúy Ngọc - Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Những ngày tháng 7, Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đón dòng người từ khắp mọi miền đất nước về dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

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Những ngày tháng 7, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc đón hàng vạn người dân, cựu chiến binh và du khách từ khắp mọi miền đất nước về dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
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Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Ngã ba Đồng Lộc là nút giao thông chiến lược, nơi phải hứng chịu số lượng lớn bom đạn nhưng vẫn giữ vững mạch máu giao thông phục vụ tiền tuyến.
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Nơi đây gắn liền với sự hy sinh anh dũng của 10 nữ thanh niên xung phong Tiểu đội 4, Đại đội 552 vào ngày 24/7/1968, trở thành biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.
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Dòng người nối dài tiến vào khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong trong không khí trang nghiêm, thành kính, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
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Những bông hoa được dâng lên trước từng phần mộ như lời tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
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Theo Ban Quản lý Khu di tích, từ đầu tháng 7, mỗi ngày có khoảng 4.000 lượt du khách, cao điểm có 7.000 lượt người về dâng hương, tri ân các anh hùng liệt sĩ.
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Nhiều cựu chiến binh đến Ngã ba Đồng Lộc với niềm xúc động, ôn lại ký ức về một thời khói lửa và những đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi đây.
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Những hiện vật được lưu giữ không chỉ là chứng tích, mà còn là những trang sử sống động giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ hôm nay.
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Du khách trong và ngoài nước chụp ảnh tại tọa độ lửa.
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Mỗi bước chân về với Ngã ba Đồng Lộc không chỉ là hành trình tri ân, mà còn là dịp để mỗi người thêm trân trọng giá trị của hòa bình và độc lập dân tộc.
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Dòng người vẫn tiếp tục tìm về Ngã ba Đồng Lộc, viết tiếp mạch nguồn tri ân, để ký ức về sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ luôn được gìn giữ và lan tỏa qua nhiều thế hệ.
Video: Ngã ba Đồng Lộc những ngày tháng 7.

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Tags:

#Ngã ba Đồng Lộc #liệt sĩ #Nữ thanh niên xung phong

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

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