Dòng người muôn phương về Ngã ba Đồng Lộc tri ân các anh hùng liệt sĩ

(Baohatinh.vn) - Những ngày tháng 7, Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đón dòng người từ khắp mọi miền đất nước về dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Dòng người nối dài tiến vào khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong trong không khí trang nghiêm, thành kính, bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.
Những bông hoa được dâng lên trước từng phần mộ như lời tri ân sâu sắc của các thế hệ hôm nay đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.
Những hiện vật được lưu giữ không chỉ là chứng tích, mà còn là những trang sử sống động giúp lịch sử đến gần hơn với thế hệ hôm nay.
Du khách trong và ngoài nước chụp ảnh tại tọa độ lửa.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định mong muốn các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và đội ngũ những người sáng tạo nội dung cùng chung tay xây dựng hệ sinh thái tương đồng trong cách nghĩ, cách làm, để du lịch Hà Tĩnh ngày càng phát triển.
Từng là "tọa độ lửa" trong kháng chiến, Khu di tích lịch sử Bãi Dừa (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) đã trở thành một "địa chỉ đỏ", góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.
Là người xây dựng mô hình du lịch cộng đồng đạt Giải thưởng Homestay ASEAN, Tráng A Chu đã có chuyến trải nghiệm tại CBT biển Thịnh Lộc (xã Lộc Hà). Những cảm nhận của anh mở ra góc nhìn mới về tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ở Hà Tĩnh.
Tưởng niệm 500 năm ngày mất Tiến sĩ Lê Quảng Ý là dịp nhìn lại những giá trị bền vững mà các bậc tiền nhân để lại cho quê hương đất nước. Từ di sản hiếu học ấy, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) hôm nay đang tiếp nối hành trình dựng xây bằng tư duy phát triển gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa.
Hơn 15 năm gắn bó với nghề, anh Phan Thanh Sơn (SN 1989, phường Thành Sen, Hà Tĩnh), hiện là bếp trưởng Nhà hàng Cá Gỗ, luôn xem mỗi món ăn là một cách để gìn giữ và lan tỏa hương vị ẩm thực Hà Tĩnh đến với thực khách.
Những đồi chè xanh mát tại xã Hương Đô (Hà Tĩnh) không chỉ là vùng sản xuất mang lại thu nhập cho hàng trăm hộ dân mà còn trở thành điểm check in hấp dẫn, góp phần khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm của địa phương.
Hiện nay đã có một số cây cầu bắc qua sông Lam nối Nghệ An và Hà Tĩnh. Nhưng, cầu Bến Thủy 3 khi được xây dựng sẽ có cơ hội trở thành dấu ấn khác biệt nếu công trình được tiếp cận bằng tư duy của kỷ nguyên mới.