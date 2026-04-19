Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.
Sáng 19/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Tham gia cùng đoàn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, ngành trung ương.
Về phía Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.
Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước.
Tiếp đó, đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hi sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Trong không khí thành kính, trang nghiêm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
