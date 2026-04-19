Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

bqbht_br_aimg-8890-6574.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Sáng 19/4, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Tham gia cùng đoàn có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, ngành trung ương.

Về phía Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

bqbht_br_aimg-8879.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hoa tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc.

Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước.

bqbht_br_aimg-8900.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc.
bqbht_br_aimg-8901.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc.
bqbht_br_aimg-8904.jpg
Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Trung Dũng; Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và các thành viên trong đoàn dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm Liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc.

Tiếp đó, đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

bqbht_br_aimg-8925.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn công tác dâng hương, dâng hoa tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.
bqbht_br_aimg-8912.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hoa tại phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, hi sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

bqbht_br_aimg-8939.jpg
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dâng hoa tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong.
bqbht_br_aimg-8951.jpg
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dâng hoa tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong.
bqbht_br_aimg-8956.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và các thành viên trong đoàn dâng hoa tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc

Toàn văn Tuyên bố chung giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc

Tuyên bố chung giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc tiếp tục làm sâu sắc Quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới.
Những kỷ vật “kể chuyện” cuộc đời Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Những kỷ vật “kể chuyện” cuộc đời Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Từ ngôi nhà tranh đơn sơ, chiếc cặp sách cũ đến những bức thư gửi người thân trước giờ hy sinh, mỗi hiện vật không chỉ lưu giữ ký ức về một con người, mà còn góp phần khắc họa rõ nét hành trình dấn thân, cống hiến trọn đời cho lý tưởng cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Nam Ninh (Trung Quốc)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới thăm Nam Ninh (Trung Quốc)

Tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, sau khi kết thúc các hoạt động tại thủ đô Bắc Kinh, sáng 16/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Bắc Kinh, tới thăm và làm việc tại thành phố Nam Ninh bằng tàu cao tốc.
Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Rà soát công tác chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm -  Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng phần việc, bảo đảm tổ chức các hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập trang trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng.
Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Sáng 15/4, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã hội đàm với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.
Đông đảo các tầng lớp nhân dân tri ân Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đông đảo các tầng lớp nhân dân tri ân Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Những ngày tháng Tư lịch sử, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh), đông đảo cán bộ, đoàn viên, học sinh và Nhân dân từ nhiều địa phương đã thành kính dâng hương tưởng nhớ người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng.
Luyện quân tinh nhuệ, giữ vững biên cương

Luyện quân tinh nhuệ, giữ vững biên cương

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) vẫn duy trì huấn luyện nghiêm, cường độ cao, góp phần rèn luyện lực lượng vững vàng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biên giới.