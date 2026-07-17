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Chính trị

Lãnh đạo Quốc hội tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên đoàn công tác Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), chiều 17/7, đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Tham gia lễ dâng hương, về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

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Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc.
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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
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Đoàn đại biểu dâng hương tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.
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Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dâng hoa lên từng phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ.
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Đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dâng hoa lên từng phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ.
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Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dâng hoa lên từng phần mộ.
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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt dâng hoa lên phần mộ 10 nữ thanh niên xung phong.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các thành viên trong đoàn bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân của mình vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

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Tags:

#quốc hội #liệt sĩ #Ngã ba Đồng Lộc #kỷ niệm #hà tĩnh #chiến thắng #lễ dâng hoa

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

Chủ đề Nguyễn Hồng Lĩnh

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