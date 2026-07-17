Lãnh đạo Quốc hội tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Ban Nội chính Tỉnh ủy ký kết 2 quy chế phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Tư pháp 16/07/2026 18:02 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Ủy ban MTTQ tỉnh và Đảng ủy Sở Tư pháp quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung của các quy chế, xác định việc thực hiện quy chế là trách nhiệm chính trị của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thăm, tặng quà người có công với cách mạng 16/07/2026 17:38 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực động viên con cháu không ngừng nỗ lực học tập, lao động, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, lấy chất lượng sản phẩm tham mưu làm thước đo hiệu quả công việc 16/07/2026 17:10 Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng lấy chất lượng sản phẩm tham mưu làm thước đo hiệu quả công việc. Tiếp tục nâng cao chất lượng từng quyết sách, báo cáo thẩm tra, từng kiến nghị sau giám sát...

Theo chân lính biên phòng Hà Tĩnh "thử lửa" trên thao trường 16/07/2026 14:14 Kiểm tra bắn đạn thật là nội dung quan trọng trong chương trình huấn luyện chiến đấu, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh.

Thủ tướng: Tiếp nối truyền thống "uống nước nhớ nguồn", chăm lo tốt hơn cho người có công 16/07/2026 11:26 Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi tới toàn thể thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và những tình cảm tốt đẹp nhất.

Phường Nam Hồng Lĩnh thu hút 3 dự án, vốn đăng ký 572 tỷ đồng 16/07/2026 11:12 6 tháng đầu năm, phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) tiếp tục là điểm sáng trong thu hút đầu tư của tỉnh khi thu hút 3 dự án, có tổng mức vốn đăng ký 572 tỷ đồng.

Nâng cao chất lượng công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 03 16/07/2026 10:38 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà đề nghị các lực lượng công an, quân đội nâng cao chất lượng công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 03.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng 16/07/2026 09:36 Chương trình "Hoa dâng mộ liệt sĩ" năm 2026 là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Hà Tĩnh nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên 16/07/2026 09:33 Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy thăm, tặng quà người có công với cách mạng 15/07/2026 17:23 Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Nhật Tân bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng.

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7 15/07/2026 14:54 Sáng 15/7, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7.

Lãnh đạo Trung ương, tỉnh Hà Tĩnh dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân các anh hùng liệt sĩ 15/07/2026 12:19 Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Đồng chí Hà Huy Thông tái cử chức Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh 15/07/2026 12:06 Đại hội đã hiệp thương bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đồng chí Hà Huy Thông tái cử chức Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tập trung giải quyết đơn thư của công dân đảm bảo thời hạn, đúng quy định 15/07/2026 11:12 Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung giải quyết đơn thư của công dân đảm bảo thời hạn, đúng quy định.

Viết tiếp truyền thống thanh niên xung phong 15/07/2026 10:05 Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng thanh niên xung phong đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên những chiến thắng vẻ vang. Và nay, họ vẫn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Sôi nổi chiến dịch "Mùa hè xanh" trên địa bàn Hà Tĩnh 15/07/2026 08:02 Hàng trăm sinh viên tình nguyện mang sức trẻ và nhiệt huyết đến với các xã miền núi, vùng biên Hà Tĩnh, lan tỏa tinh thần cống hiến vì cộng đồng.

Trưởng bản Thọong Pẹ: Đối với chúng tôi, quân y BĐBP Hà Tĩnh là con cháu trong bản 15/07/2026 05:03 Quân y BĐBP Hà Tĩnh mang theo túi thuốc, ống nghe, lời thề Hippocrates vượt qua đỉnh Keo Nưa chăm sóc sức khỏe người dân, phát huy sức mạnh đối ngoại, bảo vệ biên cương.

Thủ tướng: Không có chủ trương sáp nhập xã, phường trên diện rộng 14/07/2026 21:42 Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Trung ương không có chủ trương tiếp tục sắp xếp xã, phường trên diện rộng; việc điều chỉnh thực hiện sau khi địa phương đề xuất.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh có tân Chính ủy 14/07/2026 19:03 Chiều 14/7, tại Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh, Quân khu 4 tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Đại tá Phạm Văn Sâm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh 14/07/2026 18:30 Đại tá Phạm Văn Sâm - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.

Trung tướng Đinh Văn Nơi làm Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang kiêm Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc 14/07/2026 17:18 Ngày 14/7, Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ đối với Trung tướng Đinh Văn Nơi.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ vào ngày mai 14/07/2026 13:58 UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định.

Bộ Quốc phòng - Bộ Công an kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định 03 tại Hà Tĩnh 14/07/2026 12:37 Đoàn công tác liên ngành Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đánh giá Hà Tĩnh đã triển khai hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm thăm hỏi, tặng quà gia đình có công với cách mạng 14/07/2026 11:20 Thăm hỏi, động viên người có công, gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm bày tỏ lòng tri ân đối với những đóng góp, hy sinh to lớn của các gia đình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đồng loạt khởi công hỗ trợ xóa nhà tạm cho con đẻ nạn nhân chất độc da cam từ ngày 15/7 14/07/2026 10:43 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu 10 địa phương chưa triển khai khẩn trương tổ chức lễ khởi công đồng loạt chương trình vào ngày 15/7. Trước đó, Hà Tĩnh là một trong 24 địa phương đã chủ động triển khai, được biểu dương vì thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ.

Xây dựng đội ngũ thi hành án dân sự ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và gần dân hơn 13/07/2026 17:29 Phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang của ngành, Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh quyết tâm giữ vững tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, xây dựng đội ngũ công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn, trong sạch, liêm chính, tận tụy phục vụ Nhân dân.

Khắc phục những khoảng trống để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, động lực tăng trưởng 13/07/2026 14:27 Sáng 13/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam (Ban Chỉ đạo) họp Phiên thứ 2, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo.

100 ngày xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị 13/07/2026 14:09 Các điểm nghẽn cần tập trung xử lý thuộc 10 nhóm vấn đề về thể chế, hạ tầng số, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến, kinh tế số, xã hội số, nguồn nhân lực...

Nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề về nội chính 13/07/2026 11:14 Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí yêu cầu ngành nội chính Đảng tăng cường phối hợp, bám sát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm về nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.