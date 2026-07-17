Lãnh đạo Quốc hội tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên đoàn công tác Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), chiều 17/7, đoàn công tác của Quốc hội do đồng chí Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.
Tham gia lễ dâng hương, về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đồng chí lãnh đạo Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các thành viên trong đoàn bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân của mình vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các thành viên nguyện tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Ban Nội chính Tỉnh ủy, Đảng ủy Ủy ban MTTQ tỉnh và Đảng ủy Sở Tư pháp quán triệt đầy đủ mục đích, yêu cầu, nội dung của các quy chế, xác định việc thực hiện quy chế là trách nhiệm chính trị của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực động viên con cháu không ngừng nỗ lực học tập, lao động, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp.
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng lấy chất lượng sản phẩm tham mưu làm thước đo hiệu quả công việc. Tiếp tục nâng cao chất lượng từng quyết sách, báo cáo thẩm tra, từng kiến nghị sau giám sát...
Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An) và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).
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Đoàn công tác liên ngành Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đánh giá Hà Tĩnh đã triển khai hiệu quả Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
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Trưởng ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí yêu cầu ngành nội chính Đảng tăng cường phối hợp, bám sát, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu chỉ đạo xử lý những vấn đề phức tạp, nhạy cảm về nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.