Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc 10/07/2026 11:26 Dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cùng đoàn bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước sự hy sinh anh dũng của các anh hùng liệt sỹ vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Venezuela luôn khắc ghi tình cảm đoàn kết trong sáng của Việt Nam 10/07/2026 09:42 Venezuela đã tổ chức lễ tiễn Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của Việt Nam.

Nỗ lực giải mã các phần mộ chưa rõ thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm 10/07/2026 07:30 Thời tiết nắng nóng, khối lượng công việc lớn, song công tác lấy mẫu hài cốt tại các phần mộ chưa rõ thông tin ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) đang được triển khai nghiêm túc.

Đồng chí Phạm Gia Túc dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa 10/07/2026 05:00 Tối 9/7, đồng chí Phạm Gia Túc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh).

Lắng đọng và hào hùng chương trình “Bãi Dừa – Khúc tráng ca bất tử” 10/07/2026 04:43 Chương trình nghệ thuật “Bãi Dừa – Khúc tráng ca bất tử” đã tái hiện chân thực những năm tháng chiến đấu gian khổ, ác liệt và ý chí kiên cường, bất khuất của cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh.

Trang trọng lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh 09/07/2026 22:25 Đồng chí Phạm Gia Túc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và đông đảo cán bộ, Nhân dân đã dự lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa 09/07/2026 21:07 Đồng chí Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa.

Lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh tại Bãi Dừa 09/07/2026 20:30 Lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc; đồng thời khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử của quê hương.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy 09/07/2026 18:14 Khảo sát tại các đơn vị, cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Thành Sen (Hà Tĩnh), Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy.

Đảng ủy MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động 09/07/2026 18:07 Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ, đảng viên tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 09/07/2026 16:31 Đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong toàn đảng bộ phát huy tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, quyết liệt trong hành động.

Bộ Nội vụ thông tin về định hướng sắp xếp lại xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn 09/07/2026 14:07 Sau sắp xếp 34 tỉnh, thành, số đơn vị hành chính cấp xã của Việt Nam giảm 67%, từ 10.035 xuống 3.321 đơn vị. Đối với những xã, phường vẫn chưa đạt tiêu chuẩn sẽ tiếp tục sắp xếp trong thời gian tới.

Đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hoạt động Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh 09/07/2026 12:10 Sáng 9/7, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Những mái ấm không khói thuốc ở xã Gia Hanh 09/07/2026 11:30 Không chỉ kiên trì vận động chồng, con từ bỏ thuốc lá, những hội viên phụ nữ ở thôn Liên Minh (xã Gia Hanh) còn từng bước lan tỏa lối sống lành mạnh, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Phường đầu tiên ở Hà Tĩnh ra mắt mô hình "Dịch vụ công lưu động" phục vụ tận nhà 09/07/2026 11:18 Với mô hình "Dịch vụ công lưu động" tại Hà Tĩnh, cán bộ, công chức sẽ đến tận nhà hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Phát huy vai trò tham mưu chiến lược của Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh 09/07/2026 10:47 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy CCQ Đảng tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các cơ quan trong đảng bộ phải thực sự là cơ quan tham mưu chiến lược, tham mưu cụ thể cho Tỉnh ủy, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tập trung tuyên truyền thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026 09/07/2026 10:08 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Thị Nguyệt đề nghị các cấp, ngành, địa phương hành động quyết liệt, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% trở lên.

Chính phủ yêu cầu sắp xếp cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị 09/07/2026 08:39 Cùng với tinh gọn tổ chức bộ máy, Chính phủ yêu cầu sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhà lãnh đạo chiến lược, nhà tư duy lớn của cách mạng Việt Nam 09/07/2026 07:54 Trọn gần 60 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 26 năm liên tục giữ cương vị Bí thư thứ nhất rồi Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Lê Duẩn đã cùng Trung ương Đảng lãnh đạo dân tộc vượt qua những thử thách cam go nhất của thế kỷ XX, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn, đặt nền móng cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Chỉ đạo mới của Thủ tướng về tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ 09/07/2026 05:50 Thủ tướng yêu cầu khẩn trương phân tích, giải mã hồ sơ dữ liệu về các mộ liệt sỹ tập thể, trước mắt tập trung cao độ tại Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, TPHCM, Đồng Nai...

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ứng dụng công nghệ trong công tác tham mưu cấp ủy 08/07/2026 23:15 Chiều 8/7/2026, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Thu hồi tối đa tài sản của Nhà nước, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các chủ thể liên quan 08/07/2026 19:12 Chiều 8/7, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án.

Việt Nam viện trợ nhân đạo khẩn cấp 300.000 USD giúp Venezuela 08/07/2026 17:10 Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp số tiền 300.000 USD để giúp Chính phủ và nhân dân Venezuela khắc phục hậu quả thiên tai.

Đổi mới tư duy, tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ cấp ủy 08/07/2026 16:28 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ cấp ủy.

Những "nhịp cầu" thắm tình hữu nghị ở biên giới Hà Tĩnh 08/07/2026 14:32 Trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, những người lính Biên phòng Hà Tĩnh không chỉ vững tay súng mà còn lặng lẽ nâng bước học sinh nghèo bên kia biên giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Phải xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt, hội nhập 08/07/2026 13:39 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, phải xây dựng thị trường lao động hiện đại, minh bạch, linh hoạt, hội nhập; chuyển từ lợi thế lao động giá rẻ sang lợi thế nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031 08/07/2026 11:49 Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã ký Quyết định số 1239/QĐ-TTg ngày 7/7/2026 phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Thôn, tổ dân phố mới ở Hà Tĩnh: Đổi mới cách làm để vận hành hiệu quả 08/07/2026 11:28 Không chỉ nhanh chóng kiện toàn tổ chức sau sắp xếp, nhiều thôn, tổ dân phố ở Hà Tĩnh đang từng bước đổi mới cách quản lý, giúp bộ máy ở cơ sở sớm ổn định, đáp ứng yêu cầu quản trị trong điều kiện địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn.

Thu ngân sách hơn 135 tỷ đồng, Can Lộc giữ vững đà phát triển 08/07/2026 11:11 Trong 6 tháng đầu năm, xã Can Lộc đạt kết quả nổi bật trên nhiều lĩnh vực: thu ngân sách nhà nước hơn 135 tỷ đồng, vượt kế hoạch giao; triển khai 21 dự án với tổng mức đầu tư 163 tỷ đồng.