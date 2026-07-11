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Chính trị

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Trong không khí thành kính, trang nghiêm tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Trần Phong và các thành viên trong đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân của mình vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 11/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh.

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Đồng chí Trần Phong – Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, các thành viên trong đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.
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Đồng chí Trần Phong – Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa dâng vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
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Đồng chí Trần Phong – Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
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Đoàn đại biểu dâng hương tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.
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Đồng chí Trần Phong – Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa dâng vòng hoa tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc.
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Đồng chí Trần Phong - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa dâng hoa lên phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ.
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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dâng hoa lên phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ.

Trong không khí thành kính, trang nghiêm, đồng chí Trần Phong - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, các thành viên trong đoàn và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hiến trọn tuổi thanh xuân của mình vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Các anh hùng liệt sĩ mãi là tấm gương tiêu biểu cho lòng yêu nước, cống hiến hy sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc.

Trước anh linh các liệt sĩ, đoàn đại biểu nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

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Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

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