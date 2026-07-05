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Chính trị

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Đình Nhất
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(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến trọn tuổi thanh xuân, anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc.

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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dâng hoa tưởng niệm tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc.

Chiều 5/7, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Cùng tham dự lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

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Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong toàn quốc - nơi ghi danh hơn 4.000 liệt sĩ thanh niên xung phong trong cả nước.
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Đoàn đến dâng hương tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong hy sinh tại chiến trường Đồng Lộc.
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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thành kính dâng hoa tại Khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong.
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Phó Thủ tướng Chính phủ dâng hoa lên phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ.
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Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trọng Hiếu dâng hoa, dâng hương lên phần mộ 10 nữ anh hùng liệt sĩ.
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Tiếp đó, đoàn đến dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ngành giao thông vận tải hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Hà Tĩnh
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Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dâng hương tại đài tưởng niệm.
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Đoàn cũng tới dâng hương tại đền thờ Ngã ba Đồng Lộc.

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến trọn tuổi thanh xuân, anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Các anh hùng liệt sĩ mãi mãi là tấm gương tiêu biểu cho lòng yêu nước, ý chí quật cường, sự cống hiến, đức hy sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Các thành viên trong đoàn nguyện tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực phấn đấu, đóng góp sức lực, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, thịnh vượng, vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.

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Tags:

#Phó Thủ tướng #Ngã ba Đồng Lộc #liệt sĩ #dâng hương #truyền thống yêu nước #Hà Tĩnh #anh hùng

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