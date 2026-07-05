Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh dự hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị 04/07/2026 15:39 Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cùng các đại biểu tham dự hội nghị công bố Quyết định điều chỉnh Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Trị.

Khơi thông động lực, quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng trên 10% 04/07/2026 12:23 Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ khẩn trương xây dựng chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức Hội nghị Trung ương 04/07/2026 10:15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp định kỳ 2 lần/năm, trừ năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội và có điều chỉnh khi cần thiết. Tùy điều kiện thực tế, Trung ương Đảng sẽ họp trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Gieo mầm tri thức, chắp cánh tuổi thơ nơi vùng biên 04/07/2026 09:33 Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh, thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030" đã mở thêm nhiều cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ ở các xã biên giới Hà Tĩnh.

Tăng tốc chuẩn bị diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ 04/07/2026 05:15 Với tinh thần chủ động, 17 xã, phường ở Hà Tĩnh được giao nhiệm vụ diễn tập năm 2026 đang gấp rút hoàn thành các phần việc để cuộc “sát hạch” thành công, đạt mục đích.

Tiếp tục tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên 03/07/2026 19:33 Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký ban hành Kết luận số 58-KL/TW ngày 26/6/2026 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua của tuổi trẻ Hà Tĩnh 03/07/2026 16:52 6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn Hà Tĩnh triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, tạo dấu ấn trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Đoàn cứu hộ Việt Nam bàn giao thêm 7 thi thể nạn nhân trong ngày làm việc thứ 4 tại Venezuela 03/07/2026 12:15 Trong ngày thứ 4, dựa vào thông tin của người dân địa phương và các đội tìm kiếm khác, Đoàn cứu nạn cứu hộ Việt Nam với lực lượng chia thành 5 hướng đã đưa ra thêm được 7 thi thể nạn nhân bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận trong bối cảnh mới 03/07/2026 09:14 Cùng với các điểm cầu trong cả nước, Hà Tĩnh kết nối 70 điểm cầu với hơn 1.300 đại biểu tham gia hội nghị toàn quốc tập huấn công tác tuyên giáo và dân vận năm 2026.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức kỳ họp chuyên đề về công tác nhân sự 02/07/2026 20:58 Chiều 2/7, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Vấn đề hôm nay: Chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn 02/07/2026 20:20 Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đã đạt được những kết quả ra sao? Đâu là bài học kinh nghiệm và giải pháp để bộ máy tiếp tục vận hành hiệu lực, hiệu quả? Đây là nội dung của chương trình Vấn đề hôm nay với chủ đề: Chính quyền địa phương 2 cấp - Nhìn từ thực tiễn.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo và dân vận trong tình hình mới 02/07/2026 17:43 Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác tuyên giáo và dân vận của tỉnh Hà Tĩnh được triển khai đồng bộ, bám sát chỉ đạo; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội và giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn.

Quá trình công tác của tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu 02/07/2026 16:27 Chiều 2/7, tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX bầu đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh 02/07/2026 16:04 Tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã bầu đồng chí Nguyễn Trọng Hiếu - Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh với 100% số phiếu đồng ý.

Chắp cánh ước mơ cho học trò nghèo ở phía Tây Trường Sơn 02/07/2026 15:00 Tình yêu thương và trách nhiệm của những người lính biên phòng Hà Tĩnh lan tỏa qua biên giới đã giúp học sinh nghèo ở tỉnh Bolikhămxay (nước CHDCND Lào) tiếp tục giấc mơ đến trường.

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật phục vụ yêu cầu phát triển đất nước 02/07/2026 12:12 6 tháng đầu năm 2026, công tác tư pháp Hà Tĩnh đã đạt được những thành tựu tích cực, góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển.

Phường Sông Trí thu ngân sách đạt 86% kế hoạch tỉnh giao 02/07/2026 11:40 Một trong những kết quả nổi bật của phường Sông Trí (Hà Tĩnh) trong 6 tháng đầu năm 2026 là thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 312 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch tỉnh giao.

Lễ kỷ niệm 50 năm Sài Gòn - Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 02/07/2026 11:24 Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976-2/7/2026) được tổ chức tại Hội trường Thống Nhất sáng 2/7.

50 năm tới, TP Hồ Chí Minh phải viết tiếp một chương phát triển mới, lớn hơn, đẹp hơn, xứng đáng hơn, rực rỡ hơn 02/07/2026 11:13 Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 – 2/7/2026).

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp 01/07/2026 20:58 Sáng 1/7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Hội nghị toàn quốc của Bộ Chính trị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

Lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo thực hiện Nghị quyết 57 01/07/2026 17:23 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 57 gắn với việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xác định phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số là động lực quan trọng hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Đoàn Việt Nam đưa 11 nạn nhân động đất tại Venezuela ra khỏi đống đổ nát 01/07/2026 15:40 Ngày 30/6 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại khu vực Playa Grande thuộc bang La Guaira, Venezuela đã xác định được 11 vị trí nghi có nạn nhân.

Từ hôm nay, các thôn, tổ dân phố mới ở Hà Tĩnh đi vào hoạt động 01/07/2026 14:40 Các thôn, tổ dân phố mới ở Hà Tĩnh chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7 được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Gần dân: Dấu ấn từ chính quyền địa phương 2 cấp 01/07/2026 13:29 Một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đổi mới điều hành, gần dân, sát dân, nâng hiệu quả phục vụ và thúc đẩy phát triển bền vững.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền 3 cấp 01/07/2026 13:05 Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.

Chuyển tư duy, hành động từ “sắp xếp xong bộ máy” sang “vận hành tốt bộ máy” 01/07/2026 11:55 Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp sẽ tiếp tục được hoàn thiện, vận hành hiệu quả, góp phần xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại.

Một năm vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở Hà Tĩnh: Đổi mới quản trị, kiến tạo phát triển 01/07/2026 05:23 Sau một năm vận hành hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, Hà Tĩnh đã tạo chuyển biến rõ nét trong tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân.

Hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức của hệ thống chính trị và chính quyền 3 cấp 01/07/2026 05:07 Cùng với cả nước, Hà Tĩnh kết nối các điểm cầu tham dự hội nghị toàn quốc sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp do Bộ Chính trị tổ chức.

Các địa phương công bố nghị quyết về sắp xếp thôn, tổ dân phố 30/06/2026 17:06 Việc sắp xếp thôn, tổ dân phố ở Hà Tĩnh nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.