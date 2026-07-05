Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc

(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến trọn tuổi thanh xuân, anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc.
Chiều 5/7, đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
Cùng tham dự lễ dâng hương có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Trọng Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến trọn tuổi thanh xuân, anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Các anh hùng liệt sĩ mãi mãi là tấm gương tiêu biểu cho lòng yêu nước, ý chí quật cường, sự cống hiến, đức hy sinh cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
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