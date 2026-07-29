Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Những "bảo tàng làng" giữa lòng Hà Tĩnh

Nguyễn Tâm
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Ở xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) có hơn một nửa nhà văn hóa cộng đồng đang trưng bày những nông cụ, vật dụng hàng trăm năm tuổi, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

bqbht_br_c12.jpg
Tại nhà văn hóa thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Bình, không gian trưng bày truyền thống được đầu tư khang trang, sắp xếp khoa học đang lưu giữ hơn 100 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật hơn 200 năm tuổi như cối đá, mâm gỗ, bát, xoong, nồi... Mỗi hiện vật không chỉ phản ánh đời sống sinh hoạt, lao động của cha ông mà còn kể lại câu chuyện về một thời cần cù, sáng tạo của người dân quê qua nhiều thế hệ.
bqbht_br_c1.jpg
bqbht_br_c2.jpg
bqbht_br_c3.jpg
Nhiều vật dụng sinh hoạt và nông cụ sản xuất của cha ông thời xưa đang được lưu giữ tại nhà văn hóa cộng đồng thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Bình.
bqbht_br_c14.jpg
bqbht_br_c6.jpg
bqbht_br_c4.jpg
Nhiều hiện vật được trưng bày tại nhà văn hóa thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Bình có niên đại hàng trăm năm.
bqbht_br_c13.jpg
“Mỗi lần đến tham quan không gian trưng bày, tôi như được trở về với tuổi thơ, nhớ lại những ngày cùng ông bà, cha mẹ cày bừa, gặt lúa, xay thóc. Những hiện vật mộc mạc ấy không chỉ gợi ký ức mà còn lưu giữ nếp sống của một thời đã qua” - bà Bùi Thị Tứ (thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Bình) chia sẻ.
bqbht_br_c24.jpg
bqbht_br_c25.jpg
Tại nhà văn hóa thôn Cẩm Thành, hàng trăm hiện vật từ thế kỷ XIX đến thế kỷ XX như chum, vại, bát, đĩa, gàu tát nước, nông cụ sản xuất... được trưng bày đã trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Qua từng hiện vật, một phần đời sống lao động, những sáng tạo trong sản xuất và nét đẹp văn hóa của làng quê xưa được tái hiện sinh động.
bqbht_br_c27.jpg
Chị Nguyễn Thị Thuận (thôn Cẩm Thành) cho biết, được trực tiếp quan sát và tìm hiểu những nông cụ từng gắn bó với đời sống của cha ông giúp thế hệ trẻ cảm nhận rõ hơn sự vất vả, ý chí vượt khó và tinh thần sáng tạo của các thế hệ đi trước. Từ đó thêm trân trọng những giá trị truyền thống, đồng thời có thêm động lực gìn giữ, phát huy những phẩm chất tốt đẹp ấy trong cuộc sống hôm nay.
bqbht_br_c21.jpg
bqbht_br_c20.jpg
Nhiều nông cụ được trưng bày gắn bó với đời sống lao động sản xuất của cha ông.
bqbht_br_c16.jpg
Xã Cẩm Bình có 12 thôn thì đã có 8 thôn xây dựng không gian trưng bày hiện vật truyền thống ngay tại nhà văn hóa gồm: Tân Vĩnh Cần, Cẩm Thành, Tây Thành, Hưng Mỹ, Bình Tân, Đông Yên, Bình Thắng, Thống Nhất. Từ những vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình như chum, vại, mâm gỗ, nồi đất đến các nông cụ như cày, bừa, cuốc, liềm, gàu tát nước, cối xay, cối giã..., tất cả đều được người dân dày công sưu tầm, chọn lọc và sắp đặt theo từng chủ đề, tái hiện chân thực bức tranh đời sống sinh hoạt và lao động của làng quê xưa.
bqbht_br_c18.jpg
bqbht_br_c17.jpg
bqbht_br_c11.jpg
Trải nghiệm không gian xưa tại nhà văn hóa thôn ở xã Cẩm Bình.
bqbht_br_c22.jpg
Theo chị Hà Thị Hồng Trang - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Cẩm Bình, việc lưu giữ và trưng bày các hiện vật truyền thống tại nhà văn hóa thôn tạo điều kiện để người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về sự sáng tạo, đức tính cần cù và ý chí vượt khó của cha ông. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa, khơi dậy niềm tự hào quê hương và tiếp thêm động lực để mỗi người chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
bqbht_br_c26.jpg
bqbht_br_c19.jpg
bqbht_br_c5.jpg
Giữa dòng chảy của cuộc sống hiện đại, những nông cụ, vật dụng xưa không còn đơn thuần là hiện vật của quá khứ. Khi hiện diện trong chính những nhà văn hóa cộng đồng, chúng tiếp tục kể câu chuyện về cội nguồn, về nếp sống, nếp nhà và hồn cốt của làng quê Việt.

Tin liên quan

Tags:

#trưng bày hiện vật #nông cụ #hiện vật

Chủ đề Đời sống văn hóa

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Podcast tản văn: Hương biển Thiên Cầm

Podcast tản văn: Hương biển Thiên Cầm

Với nhiều người, biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) là miền ký ức mang một "hương biển" khác lạ, dẫu không thể nhìn thấy nhưng có thể cảm nhận bằng tất cả yêu thương và hoài niệm.
Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video

Phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh kể chuyện quê hương bằng video

Không cần thiết bị hiện đại hay kỹ năng chuyên nghiệp, nhiều phụ nữ vùng biển Hà Tĩnh đang dùng điện thoại thông minh để sáng tạo những video về biển, con người và đặc sản quê hương, góp phần lan tỏa hình ảnh Hà Tĩnh.
Đi chợ Đạo "săn" mực nháy bãi ngang

Đi chợ Đạo "săn" mực nháy bãi ngang

Chợ Đạo ở xã Đồng Tiến là điểm giao thương quen thuộc của ngư dân vùng biển bãi ngang Hà Tĩnh. Mùa mực, chợ Đạo trở nên nhộn nhịp hơn với những gian hàng ngập tràn mực nháy.
Di sản Truyện Kiều và khát vọng định vị tọa độ văn hóa quốc gia

Di sản Truyện Kiều và khát vọng định vị tọa độ văn hóa quốc gia

Hà Tĩnh không chỉ là vùng đất học mà còn là nơi lưu giữ một trong những di sản văn hóa đặc sắc nhất của dân tộc - Truyện Kiều và cuộc đời Đại thi hào Nguyễn Du. Làm thế nào để chuyển hóa nguồn tài nguyên ấy thành động lực phát triển kinh tế, đưa Hà Tĩnh trở thành một tọa độ văn hóa trên bản đồ công nghiệp văn hóa quốc gia? Đó là bài toán đang được đặt ra từ yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
Ngược dòng ký ức về "tọa độ lửa" Bãi Dừa

Ngược dòng ký ức về "tọa độ lửa" Bãi Dừa

Từng là "tọa độ lửa" trong kháng chiến, Khu di tích lịch sử Bãi Dừa (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) đã trở thành một "địa chỉ đỏ", góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.
Theo chân Tráng A Chu khám phá làng biển Hà Tĩnh

Theo chân Tráng A Chu khám phá làng biển Hà Tĩnh

Là người xây dựng mô hình du lịch cộng đồng đạt Giải thưởng Homestay ASEAN, Tráng A Chu đã có chuyến trải nghiệm tại CBT biển Thịnh Lộc (xã Lộc Hà). Những cảm nhận của anh mở ra góc nhìn mới về tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng ở Hà Tĩnh.
Trải nghiệm đồi chè Hương Đô

Trải nghiệm đồi chè Hương Đô

Không chỉ tạo thu nhập ổn định cho người dân, những đồi chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) còn là điểm hẹn của nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Từ di sản danh nhân Lê Quảng Ý đến khát vọng dựng xây Hoành Sơn hôm nay

Từ di sản danh nhân Lê Quảng Ý đến khát vọng dựng xây Hoành Sơn hôm nay

Tưởng niệm 500 năm ngày mất Tiến sĩ Lê Quảng Ý là dịp nhìn lại những giá trị bền vững mà các bậc tiền nhân để lại cho quê hương đất nước. Từ di sản hiếu học ấy, phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) hôm nay đang tiếp nối hành trình dựng xây bằng tư duy phát triển gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa.
Tôi kể chuyện ẩm thực Hà Tĩnh bằng vị giác

Tôi kể chuyện ẩm thực Hà Tĩnh bằng vị giác

Hơn 15 năm gắn bó với nghề, anh Phan Thanh Sơn (SN 1989, phường Thành Sen, Hà Tĩnh), hiện là bếp trưởng Nhà hàng Cá Gỗ, luôn xem mỗi món ăn là một cách để gìn giữ và lan tỏa hương vị ẩm thực Hà Tĩnh đến với thực khách.
Check in đồi chè xanh mát ở phía tây Hà Tĩnh

Check in đồi chè xanh mát ở phía tây Hà Tĩnh

Những đồi chè xanh mát tại xã Hương Đô (Hà Tĩnh) không chỉ là vùng sản xuất mang lại thu nhập cho hàng trăm hộ dân mà còn trở thành điểm check in hấp dẫn, góp phần khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm của địa phương.
Hoàng hôn trên biển Hà Tĩnh

Hoàng hôn trên biển Hà Tĩnh

Hoàng hôn buông xuống, những bãi biển còn lưu giữ nét nguyên sơ của Hà Tĩnh trở nên thơ mộng với gam màu vàng cam rực rỡ, mang đến một vẻ đẹp bình yên, cuốn hút giữa mùa hè.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!