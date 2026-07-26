Điều động Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế

Ông Lê Trí Thanh nhận quyết định của Ban Bí thư về việc phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh: NHẬT LINH

Chiều 26-7, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Bí thư.

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định điều động, chỉ định nhân sự chủ chốt của TP Huế.

Theo đó, Ban Bí thư đã có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Trí Thanh, 56 tuổi, quê quán thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ). Ông có trình độ chuyên môn đại học ngân hàng, đại học luật kinh tế, cử nhân chính trị, thạc sĩ chính sách công.

Ông Lê Trí Thanh nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ. Đến tháng 12-2025, ông Thanh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng.