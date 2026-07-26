Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Điều động Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng được điều động giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế.

Ông Lê Trí Thanh nhận quyết định của Ban Bí thư về việc phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh: NHẬT LINH
Ông Lê Trí Thanh nhận quyết định của Ban Bí thư về việc phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh: NHẬT LINH

Chiều 26-7, Thành ủy Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Bí thư.

Tại hội nghị, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định điều động, chỉ định nhân sự chủ chốt của TP Huế.

Theo đó, Ban Bí thư đã có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Trí Thanh, 56 tuổi, quê quán thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ). Ông có trình độ chuyên môn đại học ngân hàng, đại học luật kinh tế, cử nhân chính trị, thạc sĩ chính sách công.

Ông Lê Trí Thanh nguyên là Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũ. Đến tháng 12-2025, ông Thanh giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Đà Nẵng.

tuoitre.vn
Link bài gốc Copy link
https://tuoitre.vn/dieu-dong-pho-bi-thu-thanh-uy-da-nang-giu-chuc-pho-bi-thu-thanh-uy-hue-100260725151244448.htm

Tin liên quan

Tags:

#Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng #Phó Bí thư Thành ủy Huế #điều động cán bộ

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh và Nghệ An

Lãnh đạo tỉnh dâng hương tại các địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh và Nghệ An

Dâng hoa, dâng hương tại các khu di tích lịch sử, địa chỉ đỏ, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đoàn lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh nguyện tiếp nối truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Chủ động bảo đảm an toàn hồ, đập trước mùa mưa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Chủ động bảo đảm an toàn hồ, đập trước mùa mưa lũ

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra hệ thống đập, hồ chứa, nhất là những công trình có nguy cơ mất an toàn, xuống cấp, đang thi công để có giải pháp xử lý phù hợp, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trước mưa lũ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!