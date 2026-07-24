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Chính trị

Góp ý xây dựng các dự án luật theo hướng đồng bộ, sát thực tiễn

Hà Vân
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(Baohatinh.vn) - Các ý kiến tâm huyết tại hội nghị sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu, tổng hợp, hoàn thiện văn bản góp ý xây dựng các dự án luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, sát thực tiễn.

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Toàn cảnh hội nghị.

Tiếp tục chương trình góp ý xây dựng các dự án luật phục vụ Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, chiều 24/7, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với 3 dự án luật, gồm: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Các đồng chí: Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì hội nghị.

Tham dự có đồng chí: Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, địa phương.

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Đại biểu tham dự hội nghị.

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ xem xét, thông qua nhiều dự án luật quan trọng. Trong đó có 3 dự án luật gồm: Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Góp ý đối với 3 dự án luật sửa đổi này, các đại biểu cho rằng, thời gian qua, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện; nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước được đổi mới; chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở được nâng lên; việc giải quyết bồi thường của Nhà nước cơ bản được thực hiện đúng quy định.

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Các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan cùng tham dự hội nghị.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn bộc lộ một số hạn chế như: Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa được phân định rõ; hoạt động của hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật chưa phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; các nguyên tắc tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở chưa đồng bộ; việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác hòa giải còn thiếu cơ sở pháp lý; một số quy định về nguyên tắc, phạm vi trách nhiệm bồi thường chưa phù hợp với thực tiễn; việc xác định giá trị thiệt hại được bồi thường còn thiếu thống nhất.

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Đồng chí Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tham gia góp ý tại hội nghị.

Để các dự án luật được xây dựng sát với thực tiễn, các đại biểu đã tập trung góp ý vào từng dự án luật. Trong đó, đối với Dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), đề nghị rà soát phạm vi điều chỉnh; quy định rõ quyền, nghĩa vụ của công dân, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; đồng thời quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là ở cấp xã.

Đối với Dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi), cần tiếp tục hoàn thiện các quy định về chính sách của Nhà nước, kinh phí và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động hòa giải ở cơ sở; nghiên cứu, quy định chặt chẽ hơn về cơ chế chỉ định hòa giải viên; quy định số lượng cụ thể hòa giải viên ở cơ sở; làm rõ các quy định về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác hòa giải, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

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Đồng chí Bùi Văn Lam - Phó Chánh án TAND tỉnh góp ý về Dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi).

Về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, cần làm rõ căn cứ xác định và phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; quy định cụ thể hơn về trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, bảo đảm tính thống nhất và khả thi khi áp dụng.

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Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu đối với 3 dự án luật.

Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp thu, tổng hợp các ý kiến của đại biểu để hoàn thiện văn bản góp ý, phục vụ Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các dự án luật theo hướng đồng bộ, thống nhất, sát với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn mới.

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Tags:

#Đoàn đại biểu quốc hội góp ý #lý ý kiến dự án luật #Kỳ họp không thường lệ thứ nhất

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

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