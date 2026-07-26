Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tiếp dân định kỳ vào ngày mai

(Baohatinh.vn) - Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có thông báo tiếp dân định kỳ tháng 7/2026 của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.
Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị và chương trình công tác của Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 7 năm 2026 từ 8 giờ ngày 27/7, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, số 461 đường Nguyễn Du, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
Đối tượng tiếp là công dân được cơ quan chức năng tham mưu, đề xuất đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp.
Công dân có khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác xây dựng Đảng; những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh; vụ việc khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài, có ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; vụ việc đã được chính quyền, người có thẩm quyền giải quyết theo quy định nhưng công dân vẫn chưa đồng tình, còn có ý kiến, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; trường hợp khác do đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quyết định.
Không tiếp công dân khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã được giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát và đã có thông báo bằng văn bản chấm dứt việc tiếp và giải quyết nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo và những trường hợp khác theo quy định tại Điều 9 của Luật Tiếp công dân.
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