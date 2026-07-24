Khảo sát công tác bảo vệ rừng khu vực núi Hồng Lĩnh

Chiều 24/7, đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã khảo sát công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Hồng Lĩnh. Cùng tham gia có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà và đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

​

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà và Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nhuần yêu cầu chủ rừng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ BVR và những vấn đề còn khó khăn, bất cập.

​Ban Quản lý Rừng phòng hộ (QLRPH) Hồng Lĩnh được giao quản lý, bảo vệ 9.675 ha rừng các loại nằm trên khu vực núi Hồng Lĩnh, thuộc địa bàn xã Cổ Đạm, xã Nghi Xuân, xã Can Lộc, xã Tùng Lộc, xã Hồng Lộc, xã Lộc Hà, phường Bắc Hồng Lĩnh và phường Nam Hồng Lĩnh.

Mặc dù gặp nhiều yếu tố bất lợi, nhưng những năm gần đây, nhờ sự vào cuộc chủ động, quyết tâm của chủ rừng, các địa phương và các lực lượng chức năng nên công tác quản lý, bảo vệ rừng (BVR) trên lâm phần đạt kết quả đáng ghi nhận; công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) phát huy hiệu quả.

Đoàn kiểm tra những khu vực rừng thông có giá trị phòng hộ cao nhưng thường xuyên bị sâu róm phá hoại.

Phát huy những kết quả đã đạt được, những tháng đầu năm 2026, Ban QLRPH Hồng Lĩnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và chủ động phối hợp với các cấp, các ngành để thực hiện tốt các lĩnh vực công tác, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó đáng chú ý nhất là công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường xuyên; công tác bảo vệ và chăm sóc rừng được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm; không để xảy ra vi phạm Luật Lâm nghiệp, chỉ có 1 vụ phát lửa.

Khảo sát hệ thống đường băng cản lửa ở những khu vực rừng nhiều thực bì, dễ cháy.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong bối cảnh mới, từ đầu năm đến nay, Ban QLRPH Hồng Lĩnh đã bố trí hơn 2 tỷ đồng để tổ chức ký 760 bản cam kết về PCCCR; thành lập 11 tổ xung kích BVR với 252 người tham gia; bố trí 40 điểm trực vệ tinh, 6 điểm trực chòi canh lửa; lập 15 chốt kiểm soát người ra vào khu vực rừng dễ cháy; nâng cấp 25 km đường băng cản lửa, hơn 110 km đường phục vụ chữa cháy; sơn sửa lại 17 biển tường, treo gần 500 câu khẩu hiệu tuyên truyền; mua sắm mới 10 máy thổi gió, 3 cưa xăng, 153 dao rựa, 62 đèn pin; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 100 ha rừng tự nhiên, chăm sóc 38 ha rừng trồng thay thế, làm giàu rừng; tổ chức hàng trăm cuộc tuần tra BVR tại gốc.

Đoàn nghe chủ rừng báo cáo những vấn đề khó khăn trong công tác PCCCR.

Dù đã đạt được những kết quả tích cực, nhưng công tác quản lý, BVR tại Ban QLRPH Hồng Lĩnh hiện đang gặp những khó khăn, vướng mắc như: lực lượng BVR mỏng, thiếu định biên; kinh phí ngăn ngừa sâu róm xâm hại và PCCCR hằng năm hạn chế; tiền giao khoán BVR từ cấp trên giải ngân muộn; chế độ tiền lương của viên chức thấp, chưa có chế độ phụ cấp nghề nghiệp.

Bên cạnh nắm bắt tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý, BVR, PCCCR, đoàn khảo sát cũng đã lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Ban QLRPH Hồng Lĩnh về kinh phí, biên chế, chế độ, chính sách, tổ chức bộ máy. Ngoài ra, đoàn khảo sát cũng đã trực tiếp đến nắm bắt tình hình quản lý, BVR tại một số khu vực có rừng gần các cơ sở tâm linh, đông người ra vào, thực bì dày, nguy cơ cháy cao ở phường Bắc Hồng Lĩnh.

Đoàn khảo sát nắm bắt tình hình ở các chốt, trạm gác trên các trục đường chính vào rừng.

Qua nắm bắt tình hình, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà và đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh đánh giá cao nỗ lực và những kết quả mà Ban QLRPH Hồng Lĩnh cùng các cấp, các lực lượng liên quan đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời mong muốn, thời gian tới, chủ rừng và các lực lượng hỗ trợ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động BVR tại gốc, không để xảy ra cháy rừng.

Đoàn khảo sát cũng đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Ban QLRPH Hồng Lĩnh để tổng hợp, phục vụ hoạt động giám sát và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.