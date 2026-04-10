Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ra công điện cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Hạt Kiểm lâm Hương Sơn theo dõi những cánh rừng có nguy cơ cháy cao qua hệ thống camera, màn hình quan sát.

Những ngày qua, trên địa bàn Hà Tĩnh nắng nóng và nắng nóng gay gắt diễn ra trên diện rộng, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 380C đến 400C, có nơi trên 410C. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời gian tới, trên địa bàn tỉnh tình trạng nắng nóng gay gắt còn tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài, cảnh báo cháy rừng luôn ở cấp IV - cấp V (cấp nguy hiểm, cấp cực kỳ nguy hiểm).

Để chủ động thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), giảm thiểu số vụ cháy rừng và thiệt hại đến mức thấp nhất khi có cháy rừng xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm trách nhiệm về PCCCR theo quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017, Luật số 146/2025/QH15 ngày 11/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường; các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; các chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về PCCCR, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mùa nắng nóng, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Chủ tịch UBND các xã, phường có rừng chịu trách nhiệm về công tác PCCCR trên địa bàn, khẩn trương rà soát phương án, kế hoạch PCCCR sát đúng thực tế, bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư, kinh phí bảo đảm phục vụ công tác PCCCR trên địa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ”; phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại các điểm trực gác, chốt cửa rừng, điểm trực camera giám sát để phát hiện sớm lửa rừng, giám sát chặt chẽ người, phương tiện ra, vào các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy trong suốt thời gian cao điểm nắng nóng; phát hiện sớm cháy rừng, huy động các lực lượng, phương tiện tại chỗ tham gia khống chế và dập tắt cháy rừng trong thời gian ngắn nhất.

Khi đám cháy rừng có mức độ lan tràn nhanh, các địa phương, đơn vị phải có phương án, kế hoạch di dời người, tài sản của Nhân dân, Nhà nước và doanh nghiệp ra khỏi các khu vực cháy rừng để đảm bảo an toàn; có chính sách đảm bảo, phù hợp, hiệu quả cho các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ chữa cháy rừng.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong công tác PCCCR; thông báo cấp cảnh báo cháy rừng liên tục hàng ngày khi cấp cảnh báo ở cấp IV - cấp V; kiểm tra, đôn đốc và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng của người dân; dừng ngay việc dùng lửa để xử lý thực bì và những hành vi dùng lửa khác có nguy cơ cháy rừng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Khi có cháy rừng xảy ra, yêu cầu chủ tịch UBND cấp xã kịp thời huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ theo quy định và trong khu vực theo quy chế phối hợp giữa các xã đã ký kết, để kịp thời dập tắt đám cháy theo phương châm “4 tại chỗ”, báo cáo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường (qua Chi cục Kiểm lâm tỉnh) theo số điện thoại thường trực PCCCR: 0913310611, 02393.855571 để theo dõi, phối hợp chỉ đạo và đề xuất huy động lực lượng chữa cháy rừng cấp tỉnh (khi cần thiết); chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Người đứng đầu các địa phương, đơn vị nếu không triển khai thực hiện, thiếu trách nhiệm để xẩy ra cháy rừng và gây thiệt hại về rừng trên địa bàn, thuộc phạm vi quản lý thì phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Môi trường soát xét cụ thể nội dung Văn bản số 3427/BNNMT-LNKL ngày 9/4/2026 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để chủ động, kịp thời triển khai, thực hiện các nội dung chỉ đạo, đảm bảo hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền chỉ đạo, xử lý.

Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các địa phương, đơn vị chủ rừng thực hiện nghiêm các biện pháp PCCCR theo phương án “4 tại chỗ” trong thời gian cao điểm nắng nóng, định kỳ hằng tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh; trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, tình huống vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan tuyên truyền, cảnh báo cấp dự báo cháy rừng hằng ngày (khi cấp cảnh báo từ cấp III đến cấp V) trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh liên lạc chỉ đạo, điều hành. Tăng cường lực lượng bám sát cơ sở, hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương ứng trực, thực hiện nghiêm chế độ trực ban 24/24 giờ và sẵn sàng “bốn tại chỗ” kịp thời tham gia chữa cháy rừng; đồng thời, tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh huy động lực lượng, phương tiện ứng cứu chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết.

Các đơn vị chủ rừng kiểm tra, rà soát lại phương án PCCCR năm 2026 đã phê duyệt để bổ cứu kịp thời các tồn tại (nếu có); bố trí lực lượng trực gác 24/24 giờ để phát hiện sớm lửa rừng, lập các chốt chặn, kiểm soát người ra, vào các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy trong thời gian cao điểm nắng nóng; chủ động “4 tại chỗ” sẵn sàng tham gia dập tắt đám cháy ngay khi mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn trên diện rộng.

Sở Công thương chỉ đạo Công ty Điện lực Hà Tĩnh và các đơn vị truyền tải điện phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống truyền tải điện trên địa bàn quản lý, không để xảy ra sự cố, nhất là đối với hệ thống truyền tải đi qua các khu rừng trọng điểm dễ cháy.

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, cân đối, bố trí kinh phí đảm bảo để thực hiện công tác PCCCR, tham mưu UBND tỉnh xem xét quyết định.

Sở VH-TT&DL, Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ rừng và PCCCR; kịp thời đưa tin cảnh báo, cấp dự báo cháy rừng hằng ngày trong thời gian cao điểm nắng nóng.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng bố trí xe cấp cứu, vật tư y tế cần thiết và lực lượng y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc đảm bảo y tế, sơ cấp cứu người bị nạn trong quá trình chữa cháy rừng khi được cấp có thẩm quyền huy động.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư kịp thời ứng cứu các tình huống khẩn cấp về cháy rừng khi có yêu cầu. Đồng thời, Công an tỉnh chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, kiểm lâm, chủ rừng, các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh kịp thời dự báo và cung cấp thông tin về thời tiết nắng nóng, khô hạn đến Báo và phát thanh, truyền hình tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, các địa phương, cơ quan liên quan và người dân biết, chủ động phòng ngừa trong công tác PCCCR.