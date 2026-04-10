Khẩn trương “kích hoạt” biện pháp giữ rừng trong mùa nắng nóng

Nhiều diện tích rừng do Ban Quản lý Rừng phòng hộ sông Ngàn Phố quản lý đang đối diện với nguy cơ cháy rất cao.

Hơn 1.000 ha rừng tại tiểu khu 43 (xã Kim Hoa), tiểu khu 32C (xã Tứ Mỹ) cùng một số khu vực lân cận do Ban Quản lý Rừng phòng hộ (QLRPH) sông Ngàn Phố quản lý đang đối diện với nguy cơ cháy rất cao và công tác bảo vệ rừng (BVR) gặp nhiều khó khăn. Bởi nơi đây hội tụ nhiều yếu tố bất lợi như: núi cao và dốc, rừng chủ yếu là keo và thông, lớp thực bì dày với hơn 30 ha rừng bị bão làm đổ gãy trên 50% chưa được xử lý.

Không chỉ vậy, khu vực này còn có 9 nghĩa trang và hàng chục tuyến đường dân sinh ven rừng khiến việc kiểm soát nguồn lửa gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng đó, Ban QLRPH sông Ngàn Phố đã nhanh chóng triển khai đồng bộ các phương án, giải pháp PCCCR và quán triệt đầy đủ xuống các chốt BVR.

Cán bộ Chốt BVR Thủy Mai kiểm tra, giám sát, treo biển cảnh báo cháy rừng ở các khu nghĩa trang gần rừng.

Ông Nguyễn Thế Anh – cán bộ Chốt BVR Thủy Mai (Ban QLRPH sông Ngàn Phố) cho biết: “Ngay khi nắng nóng xuất hiện, chúng tôi đã "kích hoạt" toàn bộ phương án PCCCR; công tác ứng trực, canh gác được siết chặt từng giờ. Đặc biệt, chúng tôi cùng hơn 200 hộ nhận khoán BVR tuần tra, kiểm soát khép kín lâm phần liên tục 24/24 giờ. Các cửa rừng, khu vực nhạy cảm đều được bố trí lực lượng canh gác chặt chẽ, kiên quyết không để người dân mang nguồn lửa vào rừng”.

Công tác tuần tra, canh gác, theo dõi lâm phần được cán bộ, nhân viên Ban QLRPH Nam Hà Tĩnh ưu tiên nhất trong đợt nắng nóng gay gắt này.

Các chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh cũng đang đồng loạt hành động với tinh thần khẩn trương, chủ động, quyết liệt. Trong đó, đáng chú ý nhất là ở các chủ rừng lớn như Ban QLRPH Nam Hà Tĩnh, Ban QLRPH Hương Khê, Ban QLRPH Hồng Lĩnh, Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Hương Sơn, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và Dịch vụ Chúc A...

Ông Nguyễn Tiến Dũng – Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ khẳng định: “Để bảo vệ 44.278 ha rừng và đất lâm nghiệp, đơn vị huy động tối đa lực lượng, phương tiện ứng trực, các hộ nhận khoán cũng luôn trong trạng thái sẵn sàng. Việc bám rừng, giữ rừng với cường độ cao, liên tục như hiện nay sẽ giúp kiểm soát tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý sớm các tình huống xấu, tạo "lá chắn" ngăn chặn cháy rừng ngay từ đầu mùa nắng”.

Hạt Kiểm lâm Hương Sơn theo dõi những cánh rừng có nguy cơ cháy cao qua hệ thống camera, màn hình quan sát.

Cùng với chủ rừng, lực lượng kiểm lâm đang thể hiện tốt vai trò nòng cốt, cơ quan thường trực trong tham mưu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác PCCCR. Tại các địa bàn trọng điểm thuộc các huyện cũ như: Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh… lực lượng kiểm lâm đã chủ động vào cuộc từ sớm, thực hiện đồng bộ các giải pháp theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ông Lê Ngọc Danh – Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hương Sơn cho biết: “Chúng tôi đã tham mưu cấp ủy, chính quyền các địa phương kích hoạt phương án PCCCR ở cấp IV (cấp nguy hiểm), đồng thời sẵn sàng nâng lên cấp V (cực kỳ nguy hiểm) khi diễn biến xấu hơn. Lực lượng kiểm lâm cũng đang phối hợp với công an, quân sự, chủ rừng tổ chức tuần tra, canh trực 24/24 giờ tại các điểm trọng yếu và chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ, nhân lực để ứng phó với mọi tình huống”.

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Kỳ Anh kiểm tra hiện trường và xác định các khu vực trọng điểm cần tập trung PCCCR.

Việc “kích hoạt” các phương án PCCCR trong đợt nắng nóng cực đoan đầu năm đang được triển khai đồng bộ, toàn diện, xuyên suốt từ tỉnh đến cơ sở với sự tham gia của nhiều sở, ngành, lực lượng và người dân. Để có sự vào cuộc hiệu quả, kịp thời, Chi cục Kiểm lâm cũng đã tham mưu Sở NN&MT, UBND tỉnh xây dựng phương án chỉ huy, điều hành và huy động lực lượng, phương tiện để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra cháy lớn; đồng thời, liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo, cảnh báo cháy rừng trong đợt nắng nóng đầu mùa.

Vào những ngày nắng nóng, trên các chòi canh luôn có người trực gác, theo dõi (ảnh ở xã Kỳ Xuân).

Ông Hoàng Quốc Huấn – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm cho biết: “Trước diễn biến thời tiết cực đoan, công tác PCCCR đã được triển khai chủ động, từ sớm, từ xa, không để bất ngờ. Cả hệ thống chính trị và toàn xã hội hiện đã vào cuộc và tất cả các "mắt xích" trong hệ thống vận hành công tác BVR đều được siết chặt, trong đó lực lượng kiểm lâm và chủ rừng giữ vai trò nòng cốt”.

Các nhiệm vụ trọng tâm đang được Chi cục Kiểm lâm chỉ đạo tập trung cao là kiểm soát chặt chẽ nguồn lửa từ người vào rừng – nguyên nhân chính gây ra các vụ cháy. Cùng với đó là phối hợp, chỉ đạo các lực lượng liên quan nâng cao cấp độ trực, tuần tra, kiểm tra, canh gác để phát hiện sớm, xử lý kịp thời các tình huống cháy. Ngoài ra, Chi cục Kiểm lâm đang cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo đầy đủ phương tiện, hậu cần, nhân lực để sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy lớn, cháy lan trong điều kiện thời tiết bất lợi.

Trong đợt nắng nóng đến sớm, có những ngày nguy cơ cháy rừng đã ở mức cấp IV, có những thời điểm và vị trí lên đến cấp V.

Trong bối cảnh nắng nóng cực đoan đến sớm, Hà Tĩnh đang cho thấy một “chiến dịch” giữ rừng với quy mô lớn, có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của tất cả các lực lượng, ở mọi địa phương. Từ kiểm lâm, quân đội, công an đến chủ rừng và người dân đều thể hiện tinh thần chủ động, tích cực. Việc “kích hoạt” kịp thời các phương án PCCCR thể hiện trách nhiệm cao, ứng phó nhanh và là yếu tố then chốt để giữ màu xanh cho các cánh rừng.