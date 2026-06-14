Tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng PCCC, phòng chống đuối nước tại xã Nghi Xuân

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Công an xã Nghi Xuân tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH, phòng chống đuối nước tại Trung tâm GDNN-GDTX Nghi Xuân cho gần 500 học sinh, giáo viên của trung tâm cùng người dân trên địa bàn.

Gần 500 học sinh, giáo viên của Trung tâm GDNN-GDTX Nghi Xuân cùng người dân trên địa bàn xã Nghi Xuân tham gia chương trình.

Tại chương trình, cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phổ biến kiến thức, kỹ năng về công tác PCCC và CNCH, các biện pháp phòng chống đuối nước trẻ em. Đồng thời, giới thiệu các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và CNCH thông dụng như: bình chữa cháy xách tay, mặt nạ phòng độc, xe chữa cháy, xe CNCH, xe thang và nhiều phương tiện chuyên dụng khác.

Các học sinh, giáo viên và người dân được trực tiếp tham gia trải nghiệm, thực hành nhiều kỹ năng như: thoát nạn trong môi trường có nhiều khói, không gian hạn chế, sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy, di chuyển người bị nạn, rải vòi chữa cháy, phun nước tiêu điểm, sơ cấp cứu người bị nạn và xử lý một số tình huống tai nạn thường gặp.

Việc trực tiếp tham gia các tình huống giả định đã giúp học sinh, giáo viên và người dân được nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý các sự cố cháy, nổ, tai nạn và đuối nước.



Chương trình đã huy động 1 xe chữa cháy, 1 xe CNCH cùng 14 cán bộ, chiến sĩ và nhiều phương tiện chuyên dụng tham gia, góp phần nâng cao tính trực quan, thực tế và hiệu quả của hoạt động tuyên truyền.

Buổi tuyên truyền, trải nghiệm và thực hành diễn ra nghiêm túc, đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thông qua việc trực tiếp tham gia các tình huống giả định, học sinh, giáo viên và người dân được nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý các sự cố cháy, nổ, tai nạn và đuối nước, góp phần bảo đảm an toàn tại trường học, khu dân cư, đặc biệt trong dịp hè.