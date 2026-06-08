Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Đủ căn cứ xác định có mộ liệt sỹ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Hội thảo tại Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận có mộ liệt sỹ tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng, mở đường cho công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ.

ttxvn-mo-liet-syjpg.jpg
Hội thảo về xác minh, kết luận thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ tại khu vực Nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa-Sài Gòn). (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sáng 8/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức Hội thảo về xác minh, kết luận thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ tại khu vực Nghĩa trang Đô Thành (Chí Hòa-Sài Gòn) (nay là khu vực Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh).

Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 quốc gia, chủ trì hội thảo.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 515 quốc gia, và ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chủ trì hội thảo.

Tại sự kiện, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, đánh giá cao, cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm, tận tâm của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Tư lệnh Thành phố, các chuyên gia, nhà khoa học, nhân chứng đã cung cấp những thông tin quý có ý nghĩa đặc biệt quan trọng cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sỹ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Sau gần 6 thập kỷ, từ hồ sơ lưu trữ ở nhiều nguồn khác nhau, những thông tin được giải mật, ký ức của đồng đội và nhân chứng lịch sử, hành trình đi tìm sự thật lịch sử và tìm kiếm hố chôn cất tập thể các anh hùng liệt sỹ còn nằm lại tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến thêm một bước quan trọng.

Hội thảo thống nhất nhận định đã có đầy đủ cơ sở lịch sử, cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn để khẳng định độ tin cậy cao là có khu mộ liệt sỹ tập thể tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng hiện nay; đủ điều kiện để triển khai các bước khảo sát chuyên sâu, tìm kiếm và khai quật theo quy định.

Phó Thủ tướng chỉ đạo từ kết quả hội thảo, cần tập trung xác định chính xác vị trí mộ tập thể, tổ chức khảo sát, tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sỹ, thực hiện giám định, xác định danh tính liệt sỹ để từng bước đưa các anh hùng liệt sỹ trở về quê hương, gia đình và đồng đội; kết hợp song song với việc thực hiện giám định ADN để xác định thông tin liệt sỹ.

Quá trình thực hiện các giai đoạn tiếp theo phải đảm bảo nguyên tắc khẩn trương nhưng phải hết sức kỹ lưỡng, thận trọng, khoa học, tỉ mỉ, chính xác; bảo đảm vừa thực hiện hiệu quả nhiệm vụ tìm kiếm khai quật, quy tập hài cốt liệt sỹ, vừa hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống người dân và hoạt động của khu vực xung quanh.

Bà Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Thành phố tập trung nguồn lực, sớm xây dựng kế hoạch tổng thể cho công tác tìm kiếm, khai quật hài cốt các liệt sỹ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng với mục tiêu tiến hành triển khai công tác khai quật.

Đại tá Tình báo Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhân chứng trận đánh Xuân Mậu Thân 1968, phát biểu. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Đại tá Tình báo Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nhân chứng trận đánh Xuân Mậu Thân 1968, phát biểu. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe báo cáo hồ sơ nghiên cứu định vị khu vực các rãnh mộ liệt sỹ trận Mậu Thân 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng với các tài liệu ảnh chụp, không ảnh, bản đồ, ảnh vệ tinh... cùng các kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chức năng về việc xác định thông tin mộ liệt sỹ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đại diện các cơ quan liên quan, các nhà khoa học, nhân chứng lịch sử cùng trao đổi, đánh giá tính xác thực của các thông tin; đề xuất phương án cụ thể thống nhất cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các lực lượng nhằm xác định vị trí tìm kiếm, khai quật, quy tập hài cốt liệt sỹ trên thực địa.

Phân tích cụ thể về phương pháp, kỹ thuật định vị vị trí rãnh mộ liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng, Đại tá, Tiến sỹ Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam cho rằng các tài liệu, thông tin sử dụng trong hồ sơ nghiên cứu đa dạng và đều có nguồn tham chiếu rõ ràng.

Qua việc sử dụng phương pháp chuyển đổi hệ quy chiếu, hệ tọa độ kết hợp giải thuật đối khớp ảnh; đối chiếu ảnh vệ tinh; thu thập, nghiên cứu, phân tích thông tin về việc thu gom hài cốt liệt sỹ trận Mậu Thân 1968 tại khu vực nghĩa trang Đô Thành, thông tin từ cộng đồng, nhân chứng, xác định ban đầu về 3 rãnh mộ với khoảng 900 liệt sỹ. Trong đó, vị trí rãnh mộ liệt sỹ tập thể số 3 là có cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc, có độ tin cậy. Vị trí rãnh mộ số 1, số 2 cần tiếp tục nghiên cứu tiếp.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 cho biết, kết quả thông tin và khảo sát thực địa có thể xác định có khoảng 900-1.000 liệt sỹ được chôn cất tập thể tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.

Quân khu 7 đánh giá thời điểm triển khai quy tập là vào cuối tháng 6/2026 là phù hợp và đơn vị sẵn sàng điều động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và cán bộ chuyên môn để phối hợp, hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh khi triển khai nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Robert Ambrose Connor, cựu chiến binh Hoa Kỳ, đại diện Nhóm tình nguyện thu thập thông tin và tư liệu hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm liệt sỹ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Robert Ambrose Connor, cựu chiến binh Hoa Kỳ, đại diện Nhóm tình nguyện thu thập thông tin và tư liệu hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm liệt sỹ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Dịp này, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đã trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Robert Ambrose Connor, cựu chiến binh Hoa Kỳ, Nhóm tình nguyện thu thập thông tin và tư liệu hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm liệt sỹ vì có thành tích xuất sắc cung cấp thông tin về 2 khu mộ liệt sỹ tập thể tại khu vực đường Trường Chinh, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi và khu mộ liệt sỹ tập thể tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh./.

vietnamplus.vn
Link bài gốc Copy link
https://www.vietnamplus.vn/du-can-cu-xac-dinh-co-mo-liet-sy-tap-the-tai-cong-vien-le-thi-rieng-post1115196.vnp

Tin liên quan

Tags:

#liệt sỹ #mộ tập thể #Công viên Lê Thị Riêng #xác minh #khoa học #quy tập

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Những "anh nuôi" trên tàu Cảnh sát biển 8004

Những "anh nuôi" trên tàu Cảnh sát biển 8004

Những cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần trên tàu Cảnh sát biển 8004 luôn âm thầm bảo đảm từng bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, góp phần duy trì sức khỏe, thể lực cho toàn đoàn công tác.
Chuyện những cán bộ quân y thầm lặng trên tàu Cảnh sát biển 8004

Chuyện những cán bộ quân y thầm lặng trên tàu Cảnh sát biển 8004

Trong hải trình khảo sát biển đảo ven bờ Vịnh Bắc Bộ, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có dịp tìm hiểu về cuộc sống, công việc của các cán bộ, chiến sĩ trên tàu Cảnh sát biển 8004. Giữa con tàu hiện đại, hình ảnh những cán bộ quân y để lại nhiều ấn tượng đặc biệt.
Những bữa ăn "chuẩn cơm mẹ nấu" ở Trung đoàn 841

Những bữa ăn "chuẩn cơm mẹ nấu" ở Trung đoàn 841

Từ những luống rau xanh, đàn gia súc, gia cầm tự tăng gia đến căn bếp sạch sẽ, những bữa ăn ở Trung đoàn 841 không chỉ bảo đảm dinh dưỡng mà còn mang hương vị gần gũi, đậm đà như “cơm mẹ nấu”. Phía sau mỗi mâm cơm là sự tận tụy, trách nhiệm của những người lính hậu cần âm thầm chăm lo đời sống bộ đội.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì hội nghị triển khai diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm chủ trì hội nghị triển khai diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Ngày 8/5, Ban Chỉ đạo diễn tập tác chiến xã, phường tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm- Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự - Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chủ trì hội nghị.
Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã, phường năm 2026

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các địa phương, lực lượng tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị chu đáo, tổ chức thành công diễn tập tác chiến xã, phường trong khu vực phòng thủ năm 2026, bảo đảm chất lượng, an toàn, tiết kiệm, sát thực tế.
Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

Dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đảo Hòn Mê

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn công tác các địa phương (trong đó có Hà Tĩnh) bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những người con đã anh dũng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
[Infographic] Chiến thắng Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu

[Infographic] Chiến thắng Điện Biên Phủ: 56 ngày đêm chấn động địa cầu

Từ 13/3 đến 7/5/1954, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ Chỉ huy chiến dịch, quân và dân ta đã làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ – trận quyết chiến chiến lược mang tầm vóc thời đại. Sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, mưu trí, sáng tạo, toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bị tiêu diệt, tạo bước ngoặt quyết định buộc Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán và ký Hiệp định Giơ-ne-vơ ngày 21/7/1954.
C282Q và nhiệm vụ bảo vệ 16 tấn vàng

C282Q và nhiệm vụ bảo vệ 16 tấn vàng

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tại TP Hồ Chí Minh, tôi vinh dự được gặp mặt và theo chân các cán bộ, chiến sĩ Đoàn C282Q đến thăm những địa điểm cất giữ kho báu ngày xưa, khi họ tiếp quản và bảo vệ.
Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ

Gác lại niềm riêng, giữ bình yên ngày lễ

Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng vũ trang (LLVT) Hà Tĩnh đang ngày đêm bám đơn vị, sát địa bàn, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ cho quê hương bình yên, Nhân dân vui các ngày nghỉ lễ.
Thao trường đổ mồ hôi…

Thao trường đổ mồ hôi…

Những người lính đang miệt mài rèn luyện bản lĩnh, làm chủ vũ khí, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu để góp phần xây dựng LLVT tỉnh Hà Tĩnh vững mạnh toàn diện, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh. 
Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Hà Tĩnh có tân Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Luyện quân tinh nhuệ, giữ vững biên cương

Luyện quân tinh nhuệ, giữ vững biên cương

Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) vẫn duy trì huấn luyện nghiêm, cường độ cao, góp phần rèn luyện lực lượng vững vàng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biên giới.
Phát huy vai trò tham mưu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống

Phát huy vai trò tham mưu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!