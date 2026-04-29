Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng ở Hà Tĩnh

Đình Nhất - Văn Đức - Thu Hà
(Baohatinh.vn) - Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính trước những công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như nghĩa vụ quốc tế.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác đã đến dâng hương Tổng Bí thư Trần Phú tại xã Đức Thọ.

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Đức Thọ; tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Sơn Tiến.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Bùi Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành.

Tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Đức Thọ, đồng chí Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn đã thắp nén hương thơm tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính trước những công lao to lớn và sự hy sinh cao cả của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dâng hoa trước phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú.
Đồng chí Trần Cẩm Tú và các đồng chí trong đoàn tham gia nghi lễ dâng hương.
Các đại biểu thành kính tri ân sự hy sinh cao cả của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Đồng chí Trần Cẩm Tú dâng hương trước phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú.
Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm và Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Bùi Khắc Thận dâng hương trước phần mộ Tổng Bí thư Trần Phú.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải tiến hành dâng hương.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định và các đồng chí trong đoàn tiến hành dâng hương.

Đồng chí Trần Phú (1904 - 1931) là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, người cộng sản kiên trung và là nhà lãnh đạo xuất sắc. Trước lúc hy sinh, đồng chí Trần Phú đã nhắn nhủ đồng chí, đồng bào câu nói bất hủ: "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu".

Tiếp đó, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm ở xã Tứ Mỹ - nơi yên nghỉ của hơn 1.300 liệt sỹ đã ngã xuống vì Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Đồng chí Trần Cẩm Tú và đoàn công tác dâng hương trước bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà thờ Bác Hồ trong khuôn viên Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm.
Đồng chí Trần Cẩm Tú dâng hoa trước tượng đài liệt sỹ ở Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm.
Đồng chí Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh to lớn vì độc lập, tự do của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả của các anh hùng liệt sỹ.

Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, đoàn công tác do đồng chí Trần Cẩm Tú dẫn đầu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh to lớn vì độc lập, tự do của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả của các anh hùng liệt sỹ.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dâng hương lên từng phần mộ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm.
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm dâng hương.

Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm, ngoài các ngôi mộ liệt sỹ quê Hà Tĩnh, còn có các ngôi mộ của liệt sỹ quê ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Phần lớn những ngôi mộ liệt sỹ ở đây là bộ đội, chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam tham gia làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào và Campuchia; những thanh niên xung phong đã hy sinh anh dũng trên mặt trận mở đường Trường Sơn thời chống Mỹ...

Cũng trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh, đồng chí Trần Cẩm Tú đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh ở thôn Đức Vừ, xã Sơn Tiến. Mẹ Nguyễn Thị Minh (SN 1919) có người con trai duy nhất là liệt sĩ Lê Ngọc Long (SN 1941) hy sinh năm 1966 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh và mong mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng cho con cháu, thế hệ trẻ noi theo.

