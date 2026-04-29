Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tri ân Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác bày tỏ lòng thành kính trước những công lao to lớn, sự hy sinh cao cả của Tổng Bí thư Trần Phú, các anh hùng liệt sỹ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như nghĩa vụ quốc tế.
Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Đức Thọ; tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng ở xã Sơn Tiến.
Cùng đi có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Bùi Quang Huy - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Bùi Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.
Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ngành.
Tại Khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Đức Thọ, đồng chí Trần Cẩm Tú và các thành viên trong đoàn đã thắp nén hương thơm tưởng nhớ, bày tỏ lòng thành kính trước những công lao to lớn và sự hy sinh cao cả của đồng chí Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.
Đồng chí Trần Phú (1904 - 1931) là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, người cộng sản kiên trung và là nhà lãnh đạo xuất sắc. Trước lúc hy sinh, đồng chí Trần Phú đã nhắn nhủ đồng chí, đồng bào câu nói bất hủ: "Hãy giữ vững chí khí chiến đấu".
Tiếp đó, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đoàn công tác đã tới dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm ở xã Tứ Mỹ - nơi yên nghỉ của hơn 1.300 liệt sỹ đã ngã xuống vì Tổ quốc và nhiệm vụ quốc tế cao cả.
Trước anh linh các anh hùng liệt sỹ, đoàn công tác do đồng chí Trần Cẩm Tú dẫn đầu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh to lớn vì độc lập, tự do của dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả của các anh hùng liệt sỹ.
Tại Nghĩa trang Liệt sỹ Nầm, ngoài các ngôi mộ liệt sỹ quê Hà Tĩnh, còn có các ngôi mộ của liệt sỹ quê ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Phần lớn những ngôi mộ liệt sỹ ở đây là bộ đội, chiến sỹ quân tình nguyện Việt Nam tham gia làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào và Campuchia; những thanh niên xung phong đã hy sinh anh dũng trên mặt trận mở đường Trường Sơn thời chống Mỹ...
Cũng trong chuyến công tác tại Hà Tĩnh, đồng chí Trần Cẩm Tú đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh ở thôn Đức Vừ, xã Sơn Tiến. Mẹ Nguyễn Thị Minh (SN 1919) có người con trai duy nhất là liệt sĩ Lê Ngọc Long (SN 1941) hy sinh năm 1966 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Minh và mong mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe, là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng cho con cháu, thế hệ trẻ noi theo.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quan tâm, tạo điều kiện để Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phát huy năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.
Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các kiến nghị, phản ánh ngay từ cơ sở; hạn chế phát sinh khiếu kiện vượt cấp; kiên quyết không để tích tụ thành vụ việc phức tạp...
Sau thời gian tu bổ, tôn tạo, khu mộ trong Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ) đang hoàn thiện với diện mạo khang trang. Công trình thể hiện tâm huyết, tình cảm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh đối với người con ưu tú của quê hương.
Ngày 27/4, nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến thăm, động viên công nhân, người lao động TP Hồ Chí Minh. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và Ngày Quốc tế Lao động (1/5), trong chương trình công tác tại TP Hồ Chí Minh, sáng 27/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi gặp gỡ, động viên công nhân, người lao động thành phố.
Việc tổ chức thu nhận mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính được hệ thống chính trị Hà Tĩnh tập trung vào cuộc, thể hiện sự tri ân sâu sắc, mở ra cơ hội tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.
Từng đi qua chiến tranh, mang trên mình thương tật hạng 1/4 và di chứng chất độc da cam, ông Nguyễn Văn Thành (SN 1954) - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Vĩnh Trung (xã Toàn Lưu) vẫn chọn cách sống không lùi bước, tiếp tục “xông pha” trên mặt trận xây dựng quê hương. Với ông, học Bác không phải điều lớn lao, mà là chọn việc có ích cho dân để làm, còn sức thì còn cống hiến.
Sáng 26/4 (tức mùng 10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại Lễ hội Đền Hùng. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Sáng 26/4 (tức 10/3 năm Bính Ngọ), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng (tỉnh Phú Thọ), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng.
Giao nhiệm vụ cho Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng lưu ý chú trọng công tác quy hoạch, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; sáp nhập, giải thể các cơ sở không đạt chuẩn.
“Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập năm 2026” tại Trung Quốc không chỉ là nhịp cầu hữu nghị mà còn là cơ hội để các đại biểu trẻ Hà Tĩnh bồi đắp bản lĩnh, đổi mới tư duy, hành động thiết thực vì quê hương, đất nước.
Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Đồng chí Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cấp, ngành quán triệt sâu sắc nội dung thứ ba trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, từ đó thống nhất nhận thức về đổi mới phương thức quản trị địa phương.
Việc đổi mới hình thức tiếp công dân theo hướng “trực tiếp, kịp thời, sát cơ sở” không chỉ giúp nâng cao hiệu quả giải quyết đơn thư mà còn góp phần thay đổi cách vận hành của bộ máy chính quyền ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh).
Sáng 24/4, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đã bế mạc sau 12 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đổi mới, khoa học và trách nhiệm cao, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.