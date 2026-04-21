Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng.
Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026), sáng 21/4, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh).
Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;
Các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An.
Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ngành cấp tỉnh và xã Cẩm Hưng.
Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Trong không khí trang nghiêm, với lòng thành kính sâu sắc, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta.
Noi gương đồng chí Hà Huy Tập và các vị tiền bối cách mạng, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta ngày càng đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử; đời sống người dân không ngừng cải thiện; vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.
Phát huy truyền thống đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm cao, thống nhất ý chí và hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Đồng chí Tô Lâm và đoàn công tác cũng đã đến dâng hoa, dâng hương trước bàn thờ Tổng Bí thư Hà Huy Tập và bàn thờ song thân của Tổng Bí thư tại khu lưu niệm; tham quan các hiện vật, kỷ vật tại nhà lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương cùng các đại biểu sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026) do Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức.
Lễ kỷ niệm diễn ra tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh; được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, BHTtv và nhiều kênh sóng truyền hình trong cả nước, đồng thời livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Cuộc đời hoạt động của Tổng Bí thư Hà Huy Tập gắn liền với giai đoạn cách mạng Việt Nam gặp khó khăn. Đồng chí đã có công lớn và đóng vai trò quan trọng vào thành công của Đại hội Đảng lần thứ nhất, khôi phục bộ máy tổ chức Đảng.
Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Sinh ra trong gia đình nhà nho yêu nước, trên vùng đất Hà Tĩnh giàu truyền thống hiếu học và cách mạng, Tổng Bí thư Hà Huy Tập sớm được nuôi dưỡng trong những giá trị văn hóa bền vững và tinh thần yêu nước sâu sắc.
