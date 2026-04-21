Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Dương Chiến - Đình Nhất - Thu Hà
(Baohatinh.vn) - Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng.

bqbht_br_dsc-2342.jpg
Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đại biểu đến khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026), sáng 21/4, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh).

Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;

Các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An.

Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ngành cấp tỉnh và xã Cẩm Hưng.

bqbht_br_dsc-2377-1330.jpg
Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến lớn lao của Tổng Bí thư Hà Huy Tập
Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Trong không khí trang nghiêm, với lòng thành kính sâu sắc, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta.

bqbht_br_hd1.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
bqbht_br_1111.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Noi gương đồng chí Hà Huy Tập và các vị tiền bối cách mạng, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta ngày càng đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử; đời sống người dân không ngừng cải thiện; vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

bqbht_br_dsdc-2411.jpg
Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kính cẩn bày tỏ tấm lòng tri ân đến vị lãnh đạo tiền bối của Đảng.
bqbht_br_dsdc-2488.jpg
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương trước phần mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
bqbht_br_dsc-d2494.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm dâng hương trước phần mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Phát huy truyền thống đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm cao, thống nhất ý chí và hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

bqbht_br_img-9785-1.jpg

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đến khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Đồng chí Tô Lâm và đoàn công tác cũng đã đến dâng hoa, dâng hương trước bàn thờ Tổng Bí thư Hà Huy Tập và bàn thờ song thân của Tổng Bí thư tại khu lưu niệm; tham quan các hiện vật, kỷ vật tại nhà lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại bàn thờ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại bàn thờ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
﻿bqbht_br_imgd-9899.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác tham quan ngôi nhà tranh tại Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng). Đây là hiện vật nguyên gốc được tu bổ, tôn tạo lại. Ngôi nhà là nơi đồng chí Hà Huy Tập sinh ra và lớn lên. Năm 2004, ngôi nhà được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.
bqbht_br_img-99d26.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác tham quan các hiện vật tại nhà lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập.
bqbht_br_img-9869-1.jpg
Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm.

Sau lễ dâng hương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương cùng các đại biểu sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026) do Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức.

Lễ kỷ niệm diễn ra tại Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch Hà Tĩnh; được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1, BHTtv và nhiều kênh sóng truyền hình trong cả nước, đồng thời livestream trên các nền tảng số của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Đồng chí Hà Huy Tập - từ thầy giáo yêu nghề đến nhà cách mạng

Như một sự lựa chọn của lịch sử, sau khi tốt nghiệp hạng ưu tại Trường Quốc học Huế (năm 1923), đồng chí Hà Huy Tập đã quyết định dấn thân vào con đường dạy học và được phân công về giảng dạy tại Trường Tiểu học Pháp - Việt Nha Trang, mở đầu cho hành trình từ một thầy giáo yêu nghề đến một nhà cách mạng.
Những người "nói dân tin, bảo dân nghe"

Ở các xã vùng biên giới Hà Tĩnh, người có uy tín luôn đóng vai trò cầu nối bền chặt giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần lan tỏa chủ trương, chính sách vào đời sống.
Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong tổng thể phát triển đất nước, từ đó cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.
Tổng Bí thư Hà Huy Tập sống mãi trong tâm thức người dân Hà Tĩnh

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), những ký ức, dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí càng dội về sâu sắc trong tâm thức mỗi người dân Hà Tĩnh, lan tỏa thành niềm tự hào, động lực phấn đấu trong các tầng lớp nhân dân.
Thực hiện nghiêm công tác nội chính, phòng chống tham nhũng

Sáng 2/4, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc giao ban của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan khối nội chính về tình hình, kết quả công tác nội chính quý 1 năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.