Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đại biểu đến khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906-24/4/2026), sáng 21/4, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ và khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh). Tham gia đoàn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Trần Sỹ Thanh - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Phạm Gia Túc - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lương Tam Quang - Bộ trưởng Bộ Công an; Đoàn Minh Huấn - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Các đồng chí: Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương, Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thanh - Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Nghệ An. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có các đồng chí: Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo sở, ngành cấp tỉnh và xã Cẩm Hưng.

Trong không khí trang nghiêm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những cống hiến lớn lao của Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Trong không khí trang nghiêm, với lòng thành kính sâu sắc, đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, sự hy sinh cao cả của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tại khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Noi gương đồng chí Hà Huy Tập và các vị tiền bối cách mạng, kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đất nước ta ngày càng đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử; đời sống người dân không ngừng cải thiện; vị thế và uy tín của Việt Nam ngày càng nâng cao trên trường quốc tế.

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kính cẩn bày tỏ tấm lòng tri ân đến vị lãnh đạo tiền bối của Đảng.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dâng hương trước phần mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm dâng hương trước phần mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Phát huy truyền thống đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm cao, thống nhất ý chí và hành động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đến khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Đồng chí Tô Lâm và đoàn công tác cũng đã đến dâng hoa, dâng hương trước bàn thờ Tổng Bí thư Hà Huy Tập và bàn thờ song thân của Tổng Bí thư tại khu lưu niệm; tham quan các hiện vật, kỷ vật tại nhà lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tại bàn thờ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

﻿ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác tham quan ngôi nhà tranh tại Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng). Đây là hiện vật nguyên gốc được tu bổ, tôn tạo lại. Ngôi nhà là nơi đồng chí Hà Huy Tập sinh ra và lớn lên. Năm 2004, ngôi nhà được Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác tham quan các hiện vật tại nhà lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm.