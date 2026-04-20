Đại biểu tham quan triển lãm chuyên đề về “Tổng Bí thư Hà Huy Tập - Nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam”.

Nhân kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), chiều 20/4, tại Hà Tĩnh, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp tổ chức hội thảo khoa học "Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam". Chủ trì hội thảo có các đồng chí: Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; Đinh Thị Mai - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Cùng dự hội thảo có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các tỉnh Khánh Hòa, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh và đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị và dòng họ Hà Huy.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập không chỉ là hiện thân của nhà lãnh đạo, nhà lý luận tài năng mà còn là một mẫu hình tiêu biểu về người cộng sản chân chính, kiên định nhưng không giáo điều, sắc bén lý luận nhưng không xa rời thực tiễn, quyết liệt hành động và luôn đặt sự nghiệp cách mạng của Đảng và lợi ích của dân tộc lên trên hết, trước hết. Chính sự gắn kết từ trí tuệ và hành động đã tạo nên phẩm chất nổi bật của một người lãnh đạo cách mạng tài năng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn khẳng định, việc nghiên cứu, tôn vinh đồng chí Hà Huy Tập không chỉ dừng lại ở ý nghĩa lịch sử mà còn mang giá trị thời sự sâu sắc đối với công tác xây dựng Đảng và sự nghiệp phát triển của đất nước hiện nay.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn đề nghị các nhà khoa học, chuyên gia tập trung làm rõ vai trò và tầm vóc của đồng chí Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản thế hệ đầu tiên, nhà lãnh đạo chủ chốt xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam; nhà lý luận tiêu biểu, ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng; tấm gương người cộng sản kiên trung, mẫu mực, trọn đời phấn đấu vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đồng thời, cần tiếp tục nghiên cứu, làm sáng tỏ và phát huy giá trị di sản tư tưởng, lý luận của đồng chí trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Phát biểu chào mừng hội thảo, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định: Đồng chí Hà Huy Tập là nhà lý luận xuất sắc của Đảng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh. Tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng sáng ngời của Tổng Bí thư Hà Huy Tập mãi là tài sản tinh thần vô giá, cổ vũ các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa và giá trị to lớn từ cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập, Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh luôn xác định việc gìn giữ, phát huy di sản của đồng chí là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đồng thời thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với một nhà cách mạng tiền bối tiêu biểu, người con ưu tú của quê hương.

Thông tin khái quát về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, những kết quả đó là minh chứng sinh động cho việc vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng vào thực tiễn; đồng thời thể hiện rõ quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh trong phát huy truyền thống cách mạng, tiếp nối các thế hệ đi trước, tiêu biểu là tấm gương mẫu mực của đồng chí Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Qua đó, tiếp tục khẳng định khát vọng vươn lên mạnh mẽ của quê hương Hà Tĩnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm bày tỏ, thông qua hội thảo, Hà Tĩnh mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm và các khuyến nghị thiết thực của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý và các đồng chí đại biểu nhằm tôn vinh và làm sâu sắc hơn những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Đồng thời vận dụng hiệu quả hơn di sản của đồng chí Hà Huy Tập vào thực tiễn phát triển của tỉnh, quyết tâm xây dựng Hà Tĩnh đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển nhanh, bền vững theo hướng công nghiệp hiện đại, tăng trưởng xanh, góp phần cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng của dân tộc Việt Nam.

Hội thảo đã nhận được hơn 40 tham luận của các nhà khoa học, đại diện các ban, bộ, ngành ở Trung ương và địa phương, cơ quan nghiên cứu, học viện, trường đại học trên phạm vi cả nước; trong đó có 7 tham luận trình bày trực tiếp.

Được sự ủy quyền của PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Đình Anh - Phó Vụ trưởng Vụ Tham mưu tổng hợp (Văn phòng Trung ương Đảng) trình bày tham luận về chủ đề "Hoạt động và cống hiến của đồng chí Hà Huy Tập trên cương vị Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương".

Các tham luận đã phân tích và làm sâu sắc hơn hình ảnh đồng chí Hà Huy Tập - người chiến sĩ cộng sản thế hệ đầu tiên, nhà lãnh đạo chủ chốt tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam. Trong đó, các tham luận tiếp tục làm sáng tỏ cơ sở hình thành nhân cách và chí hướng cách mạng của đồng chí Hà Huy Tập.

PGS.TS Bùi Đình Phong tham luận chủ đề "Đồng chí Hà Huy Tập - nhà lý luận xuất sắc của Đảng".

Khẳng định tầm vóc, những cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, các đại biểu phân tích sâu những đóng góp quan trọng của đồng chí Hà Huy Tập trong việc gây dựng cơ sở, khôi phục phong trào, đào tạo cán bộ và tổ chức, chỉ đạo Đại hội lần thứ nhất của Đảng (tháng 3/1935), đánh dấu sự hồi phục của hệ thống tổ chức Đảng, lập lại các cơ quan lãnh đạo từ Trung ương đến cơ sở, đưa phong trào cách mạng vượt qua giai đoạn khó khăn, thử thách.

TS. Nguyễn Trọng Hòa - Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Khoa học tổ chức, cán bộ (Ban Tổ chức Trung ương) tham luận về những đóng góp nổi bật của đồng chí Hà Huy Tập đối với công tác xây dựng Đảng.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tham luận "Quan điểm của đồng chí Hà Huy Tập về phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp cách mạng".

Trên cương vị Tổng Bí thư, đồng chí Hà Huy Tập đã triệu tập và chủ trì nhiều hội nghị quan trọng, cùng cơ quan lãnh đạo của Đảng đưa ra những quyết sách chiến lược; tận dụng mọi điều kiện thuận lợi, biến thời cơ thành hiện thực trước những biến chuyển sâu sắc của tình hình thế giới và trong nước. Đồng chí đã dấn thân, vượt qua mọi gian khổ, chấp nhận mọi thử thách, sẵn sàng hy sinh vì lý tưởng của Đảng, vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hồ Chí Minh tham luận với chủ đề "Đồng chí Hà Huy Tập với Đảng bộ và Nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn, Gia Định".

Là một nhà lý luận chính trị sắc sảo, một cây bút giàu tính chiến đấu, đồng chí Hà Huy Tập có đóng góp quan trọng với công tác tư tưởng, lý luận, trong việc xây dựng đường lối của Đảng sát hợp từng thời kỳ. Đồng thời góp phần đập tan các luận điệu xuyên tạc của thế lực phản cách mạng, bảo vệ đường lối, nền tảng tư tưởng của Đảng.

TS Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tham luận với chủ đề "Đồng chí Hà Huy Tập - người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh".

Các tham luận cũng khẳng định, di sản đồng chí Hà Huy Tập để lại là biểu tượng về nhân cách cao đẹp của người cộng sản chân chính, kiên trung với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, anh hùng, bất khuất trước kẻ thù; là tư duy lý luận gắn liền với thực tiễn, không ngừng tổng kết thực tiễn và phát triển lý luận trong quá trình lãnh đạo cách mạng; là bài học kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quần chúng; là tấm gương mẫu mực trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc…

Những giá trị đó không chỉ có ý nghĩa lịch sử mà còn mang tính định hướng bền vững, tiếp tục soi sáng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị hiện nay.

ThS Hà Huy Trinh - hậu duệ đời thứ 3, gọi Tổng Bí thư Hà Huy Tập bằng ông chú tham luận về chủ đề "Truyền thống dòng họ và gia đình hun đúc nhân cách, lý tưởng Tổng Bí thư Hà Huy Tập".

Phát biểu tổng kết và bế mạc hội thảo, nhấn mạnh những nội dung cốt lõi đã được phân tích, làm rõ, đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cảm ơn và ghi nhận các ý kiến tham luận của đại biểu. Các tham luận đã được chuẩn bị công phu, thể hiện rõ tinh thần khoa học nghiêm túc, khách quan, trách nhiệm chính trị cao cũng như tình cảm trân trọng đối với Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh, hội thảo khoa học kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập là dịp để chúng ta thành kính tôn vinh, tri ân những công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy Tập đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, khơi dậy tinh thần cống hiến trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thông điệp "kiên định, bản lĩnh, kỷ luật, đổi mới" là những giá trị mà tấm gương của đồng chí Hà Huy Tập để lại cần được vận dụng sáng tạo trong xây dựng Đảng hiện nay.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết mong muốn các chuyên gia, nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu, làm sâu sắc hơn nữa các giá trị lý luận và thực tiễn từ cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Hà Huy Tập, góp phần củng cố và phát triển lý luận của Đảng trong bối cảnh mới.

Các cơ quan thông tấn, báo chí cần đẩy mạnh tuyên truyền kết quả của hội thảo hôm nay, nhất là những bài viết, bài tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học để khẳng định và làm sâu sắc hơn tấm gương tư tưởng, đạo đức và những tầm vóc to lớn của đồng chí Hà Huy Tập.

Cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước trong đó có Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, kế thừa và lan tỏa những giá trị cao đẹp của đồng chí Hà Huy Tập. Từ đó nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tự chủ, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp, xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững, giàu đẹp, văn minh và hạnh phúc.