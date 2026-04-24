Đồng chí Hà Huy Tập - biểu tượng sáng ngời về khí phách cách mạng

Trong dòng chảy hào hùng của lịch sử dân tộc Việt Nam, có những con người mà tên tuổi đã vượt qua giới hạn thời gian để trở thành biểu tượng bất diệt của niềm tin, lý tưởng và khí phách cách mạng. Đồng chí Hà Huy Tập, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lý luận sắc sảo, Tổng Bí thư của Đảng ta trong những năm tháng đầy thử thách cam go là một trong những biểu tượng sáng ngời như thế.

Hôm nay, khi đất nước đã giành được độc lập, hòa bình và đang vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên hội nhập, phát triển, hậu thế càng có điều kiện nhìn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Hà Huy Tập để tự hỏi: Chúng ta học được gì từ tấm gương cao đẹp ấy?

Trước hết, đó là bài học về tinh thần học tập, rèn luyện không ngừng nghỉ. Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống hiếu học tại xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh, Hà Huy Tập sớm nuôi dưỡng khát vọng vươn tới tri thức. Với đồng chí, học tập là tiếp thu kiến thức, là quá trình tự rèn luyện tư duy, bồi đắp bản lĩnh và chuẩn bị hành trang để phụng sự cách mạng. Ngay cả trong hoàn cảnh hoạt động ở nước ngoài đầy gian khổ, thiếu thốn, đồng chí vẫn miệt mài nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn phong trào cách mạng. Ở tuổi 23, đồng chí đã hoàn thành công trình “Sơ thảo lịch sử phong trào Cộng sản ở Đông Dương” - một tác phẩm thể hiện tầm nhìn rộng mở, tư duy hệ thống và năng lực khái quát sâu sắc. Điều đó gợi nhắc hậu thế hôm nay rằng: Trong một thế giới không ngừng biến đổi, đặc biệt dưới tác động mạnh mẽ của chuyển đổi số, nếu không học tập, không tự làm mới mình, rất dễ tụt lại phía sau.

﻿ Bên lề lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, đông đảo đại biểu, người dân đã đến tham quan triển lãm ảnh nghệ thuật và khu trưng bày chuyên đề, nơi tái hiện sinh động cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của đồng chí Tổng Bí thư.

Hà Huy Tập đã vươn lên trở thành một nhà lý luận cách mạng xuất sắc. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí có 16 năm, dù ngắn ngủi so với đời người, nhưng là những năm cống hiến trọn vẹn, hết mình cho lý tưởng cao đẹp của Đảng và dân tộc. Từ một nhà giáo yêu nước, đồng chí trở thành người cộng sản kiên trung, rồi giữ cương vị Tổng Bí thư khi tuổi đời còn rất trẻ. Mỗi bước đi trong cuộc đời đồng chí đều là những lựa chọn dứt khoát, đặt lợi ích của dân tộc, của cách mạng lên trên hết, trước hết. Trong bối cảnh hiện nay, tinh thần dấn thân ấy vẫn mang ý nghĩa sâu sắc. Đó là dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; là không ngại khó khăn, thử thách để đóng góp cho cộng đồng, cho quê hương, đất nước.

Một trong những phẩm chất nổi bật của Tổng Bí thư Hà Huy Tập là lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với lý tưởng cách mạng. Trong những năm tháng bị kẻ thù bắt bớ, tra tấn, đối diện với án tử hình, đồng chí vẫn giữ vững khí tiết, không một chút dao động, nao núng. Sự kiên trung ấy được hun đúc từ niềm tin sắt son vào con đường cách mạng mà Đảng và Nhân dân ta đã chọn. Ngày nay, khi điều kiện sống thuận lợi, lòng trung thành phải được thể hiện bằng việc làm cụ thể, đó là: Không ngừng rèn luyện phẩm chất đạo đức, giữ gìn sự trong sạch của tổ chức, kiên định trước những tác động phức tạp của thời đại.

Tổng Bí thư Hà Huy Tập là một nhà lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược và năng lực dự báo sắc bén. Trong giai đoạn 1936-1939, đồng chí cùng Trung ương Đảng đã nắm bắt đúng thời cơ lịch sử, đề ra những chủ trương phù hợp, phát động phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, chống chiến tranh đế quốc. Điều đó cho thấy, làm cách mạng, hay rộng hơn là làm bất cứ công việc gì vì lợi ích chung, đều cần đến trí tuệ, sự nhạy bén và khả năng nhìn xa trông rộng. Học tập tấm gương của đồng chí hôm nay chính là rèn luyện tư duy chiến lược, biết phân tích tình hình, nắm bắt cơ hội và biến khát vọng thành hiện thực.

Tổng Bí thư Hà Huy Tập đã để lại cho hậu thế niềm tin và tinh thần lạc quan. Ngay cả khi đứng trước cái chết, đồng chí vẫn giữ vững niềm tin vào thắng lợi tất yếu của cách mạng. Lời nhắn nhủ đầy xúc động “nên xem tôi như người còn sống, nhưng đi vắng thời gian vô hạn... mà thôi” là lời dặn dò, sự gửi gắm niềm tin vào thế hệ mai sau. Tấm gương của đồng chí Hà Huy Tập đang nhắc nhở chúng ta, chỉ khi giữ vững niềm tin và tinh thần lạc quan, con người mới có thể vượt qua nghịch cảnh và vươn tới những giá trị tốt đẹp.

Trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đồng chí Hà Huy Tập còn được ghi nhận như một trong những nhà lý luận tiên phong, người đặt nền móng cho khoa học lịch sử Đảng, với một ngòi bút sắc bén, giàu tính chiến đấu. Từ những bài báo, trang viết, công trình nghiên cứu, đồng chí không chỉ ghi lại lịch sử, mà còn góp phần định hướng tư duy, củng cố niềm tin cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong bối cảnh kẻ thù ra sức xuyên tạc, bóp méo đường lối của Đảng, đồng chí đã kiên quyết đấu tranh, bảo vệ quan điểm cách mạng đúng đắn, phê phán những nhận thức lệch lạc, cơ hội. Sự sắc sảo trong lập luận, chặt chẽ trong tư duy và kiên định trong lập trường đã giúp đồng chí trở thành một trong những cây bút lý luận xuất sắc của Đảng thời kỳ đầu.

Ngày nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự bùng nổ của thông tin, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận càng trở nên phức tạp. Những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch đang tìm cách phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, làm lung lay niềm tin của Nhân dân. Học tập đồng chí là học cách kiên định về tư tưởng, vững vàng về lý luận, sắc bén trong phản biện, biết sử dụng “ngòi bút”, dù là trong nghiên cứu, giảng dạy hay truyền thông, như một công cụ để bảo vệ chân lý, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Những bài học lớn mà đồng chí Hà Huy Tập để lại chính là ngọn lửa soi sáng con đường phát triển của dân tộc, hướng tới một Việt Nam hưng thịnh, hạnh phúc và bền vững trong tương lai.

Cuộc đời 35 năm của đồng chí Hà Huy Tập như một khúc tráng ca rực rỡ. Đồng chí đã sống trọn vẹn cho lý tưởng, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và để lại cho hậu thế một di sản tinh thần vô giá. Học tập đồng chí không phải là những điều gì xa vời, mà bắt đầu từ những việc cụ thể, thiết thực trong cuộc sống hằng ngày. Đó là học tập nghiêm túc, làm việc có trách nhiệm, sống trung thực, nhân văn, cống hiến hết mình vì tập thể và cộng đồng.

Ngọn lửa cách mạng mà Hà Huy Tập và các thế hệ tiền bối thắp lên năm xưa vẫn đang cháy trong trái tim của bao thế hệ người Việt Nam yêu nước. Chính chúng ta, những con người của hôm nay, có trách nhiệm giữ cho ngọn lửa ấy không bao giờ tắt, để lý tưởng cao đẹp mà đồng chí và các thế hệ đi trước đã lựa chọn tiếp tục soi sáng con đường phát triển của dân tộc, hướng tới một Việt Nam hưng thịnh, hạnh phúc và bền vững trong tương lai.