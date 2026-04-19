Quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập hôm nay

(Baohatinh.vn) - Tại xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) - quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, những giá trị lịch sử đang tiếp tục được bồi đắp, trở thành nội lực quan trọng để địa phương vững vàng trên hành trình phát triển mới.

Vùng đất Cẩm Hưng không chỉ là quê hương một nhà lãnh đạo, nhà lý luận xuất sắc của cách mạng Việt Nam, mà còn lưu giữ mạch nguồn tinh thần bền bỉ, âm thầm chảy qua bao thế hệ.nh tư liệu.
Trên cơ sở sáp nhập 3 xã Cẩm Hưng, Cẩm Thịnh, Cẩm Hà (huyện Cẩm Xuyên cũ), xã Cẩm Hưng mới có thêm không gian phát triển, tạo tiền đề quan trọng để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, từng bước bứt phá đi lên. Ảnh: Trụ sở Đảng ủy và UBND xã Cẩm Hưng.
Sau sáp nhập, xã Cẩm Hưng có diện tích hơn 103,8 km², dân số gần 22.000 người. Đảng bộ xã hiện có 38 chi bộ với hơn 1.250 đảng viên.
Hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn được đầu tư đồng bộ không chỉ thuận tiện đi lại mà còn mở ra những hướng phát triển kinh tế, kết nối các vùng sản xuất, thúc đẩy giao thương hàng hóa.
Trên những cánh đồng quê, tư duy sản xuất đang dần đổi mới; người dân mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, nâng cao năng suất, giá trị trên từng đơn vị diện tích. Ảnh tư liệu.
Không chỉ nổi bật trên lĩnh vực nông nghiệp và các mô hình kinh tế hợp tác, địa phương còn ghi dấu ấn rõ nét trong phát triển đa ngành nghề và xây dựng hạ tầng nông thôn.
Nhà máy điện mặt trời của Công ty TNHH GA Power Solar Park Cẩm Xuyên đóng tại xã Cẩm Hưng.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai linh hoạt, mang lại những giá trị bền vững, không ngừng nâng cao đời sống người dân. Ảnh: Vẻ đẹp trù phú của khu dân cư tại xã Cẩm Hưng.

Đời sống văn hóa - xã hội không ngừng khởi sắc; các giá trị truyền thống được gìn giữ, phát huy; những hoạt động tri ân, hướng về cội nguồn trở thành sợi dây kết nối cộng đồng, bồi đắp bản sắc quê hương. Ảnh: Toàn cảnh Khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập ở xã Cẩm Hưng.
Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập được tu bổ, tôn tạo với nhiều hạng mục.
Truyền thống cách mạng của mảnh đất xưa tiếp tục là nền tảng để chính quyền và Nhân dân xã Cẩm Hưng bồi đắp thêm khát vọng vươn lên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

