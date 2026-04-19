Quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập hôm nay

(Baohatinh.vn) - Tại xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) - quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, những giá trị lịch sử đang tiếp tục được bồi đắp, trở thành nội lực quan trọng để địa phương vững vàng trên hành trình phát triển mới.
Trên cơ sở sáp nhập 3 xã Cẩm Hưng, Cẩm Thịnh, Cẩm Hà (huyện Cẩm Xuyên cũ), xã Cẩm Hưng mới có thêm không gian phát triển, tạo tiền đề quan trọng để địa phương khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, từng bước bứt phá đi lên. Ảnh: Trụ sở Đảng ủy và UBND xã Cẩm Hưng.
Trên những cánh đồng quê, tư duy sản xuất đang dần đổi mới; người dân mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa, nâng cao năng suất, giá trị trên từng đơn vị diện tích. Ảnh tư liệu.
Không chỉ nổi bật trên lĩnh vực nông nghiệp và các mô hình kinh tế hợp tác, địa phương còn ghi dấu ấn rõ nét trong phát triển đa ngành nghề và xây dựng hạ tầng nông thôn.
Nhà máy điện mặt trời của Công ty TNHH GA Power Solar Park Cẩm Xuyên đóng tại xã Cẩm Hưng.
Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập được tu bổ, tôn tạo với nhiều hạng mục.
