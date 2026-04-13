Chính trị

Xây dựng Đảng

Tổng Bí thư Hà Huy Tập sống mãi trong tâm thức người dân Hà Tĩnh

Thu Hà
(Baohatinh.vn) - Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), những ký ức, dấu ấn về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí càng dội về sâu sắc trong tâm thức mỗi người dân Hà Tĩnh, lan tỏa thành niềm tự hào, động lực phấn đấu trong các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí Hà Huy Tập sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa (nay thuộc xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh). Trải qua gần 16 năm hoạt động cách mạng, trong đó có gần 2 năm giữ cương vị Tổng Bí thư (1936 - 1938), đồng chí đã cùng Trung ương Đảng đề ra nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, góp phần khôi phục hệ thống tổ chức Đảng, củng cố phong trào cách mạng trong giai đoạn đầy khó khăn.

Cuộc đời của đồng chí là tấm gương sáng về ý chí kiên trung, tinh thần cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. Trước lúc hy sinh, đồng chí vẫn giữ trọn khí tiết của người cộng sản với câu nói khẳng khái: “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc, nếu còn sống tôi vẫn tiếp tục hoạt động!” và lời nhắn gửi cuối cùng gửi đồng chí, đồng bào, gia đình: “Hãy xem tôi như người còn sống”.

Năm 2009, sau hơn 68 năm xa cách, hài cốt đồng chí Hà Huy Tập được tìm thấy và đưa về an táng trọng thể tại đồi Miếu Đồng Lem, khu vực Đồng Mấu, xã Cẩm Hưng. Nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

Tự hào về người cộng sản kiên trung, vị Tổng Bí thư của Đảng, từ nhiều năm nay, ông Nguyễn Trọng Thắng - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hà Tĩnh luôn dành nhiều tâm huyết nghiên cứu các tài liệu về Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ông cũng đã có nhiều bài viết làm sáng rõ thêm những đóng góp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập trong các giai đoạn cách mạng.

Ông Thắng chia sẻ: “Qua quá trình nghiên cứu tôi càng thấy rõ vai trò, tầm vóc của Tổng Bí thư Hà Huy Tập trong giai đoạn cách mạng đầy thử thách. Đồng chí không chỉ là nhà lãnh đạo bản lĩnh mà còn là nhà lý luận sắc sảo, góp phần quan trọng vào việc khôi phục, củng cố tổ chức Đảng. Việc tuyên truyền, giáo dục về thân thế, sự nghiệp của đồng chí là rất cần thiết để hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ hôm nay”.

Ông Thắng đã có nhiều bài viết làm sáng rõ thêm những đóng góp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập trong các giai đoạn cách mạng.

Niềm tự hào ấy càng được nhân lên gấp bội với mỗi người con cháu dòng họ Hà Huy ở xã Cẩm Hưng. Là hậu duệ đời thứ 3, gọi đồng chí Hà Huy Tập bằng ông chú, ông Hà Huy Trinh - hiện công tác tại Đảng ủy xã Thiên Cầm chia sẻ: “Đối với gia đình, dòng họ chúng tôi, Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là niềm tự hào mà còn là tấm gương lớn để con cháu noi theo. Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau giữ gìn truyền thống, sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước, xứng đáng với những hy sinh của thế hệ đi trước”.

Ông Hà Huy Trinh - hậu duệ đời thứ 3, gọi đồng chí Hà Huy Tập bằng ông chú (người thứ 2 phải sang) dâng hương trước mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Không chỉ vậy, trong tâm khảm những người con Hà Tĩnh xa quê, hình ảnh và tên tuổi Tổng Bí thư Hà Huy Tập luôn là niềm tự hào sâu sắc. Anh Nguyễn Tuấn Anh (quê xã Cẩm Hưng, hiện sinh sống tại xã Đắk Xin, tỉnh Lâm Đồng) đã trở về quê trong những ngày tháng 4 lịch sử.

Anh Nguyễn Tuấn Anh (quê xã Cẩm Hưng, hiện sinh sống tại xã Đắk Xin, tỉnh Lâm Đồng) dâng lễ trước phần mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Anh Tuấn Anh xúc động chia sẻ: “Dù xa quê nhưng tôi luôn tự hào được sinh ra và lớn lên trên quê hương của Tổng Bí thư. Nhân dịp trở về thăm quê, đặc biệt trong dịp kỷ niệm ngày sinh của đồng chí, tôi đã cùng gia đình đến dâng hương tại khu mộ để tưởng nhớ, tri ân. Mỗi lần trở về với quê hương, đứng trước phần mộ của tiền nhân càng nhắc nhở bản thân tôi phải sống tốt hơn, nỗ lực hơn trong công việc và cuộc sống”.

Niềm tự hào, biết ơn ấy cũng đang được lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ. Nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các hoạt động tri ân, tiếp bước truyền thống của người chiến sỹ cộng sản kiên trung.

Tuổi trẻ xã Sơn Kim 2 tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, hành trình về nguồn, dâng hương tri ân Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Chị Lê Hồng Khuyên - Bí thư Đoàn xã Sơn Kim 2 chia sẻ: “Đoàn xã vừa tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, hành trình về nguồn, dâng hương tri ân Tổng Bí thư Hà Huy Tập… Qua đó giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư và giáo dục truyền thống để mỗi bạn trẻ đều tự ý thức rèn luyện, phấn đấu, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương”.

Tự hào về người con ưu tú của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và mỗi người dân Hà Tĩnh hôm nay đang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Những giá trị mà Tổng Bí thư Hà Huy Tập để lại không chỉ là ký ức lịch sử, mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ, soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Học Bác để tận hiến suốt đời

Trong "từ điển" của người đảng viên, không có khái niệm nghỉ hưu, rời khỏi trách nhiệm với Nhân dân. Ở tuổi ngoài 80, 90, vợ chồng PGS.TS Trần Thị Minh Châu và ông Dương Chí Kỳ (thôn Đông Lĩnh, xã Gia Hanh, Hà Tĩnh) vẫn miệt mài dâng hiến tri thức, nêu gương vì cộng đồng. Hành trình của họ là minh chứng sống động cho việc học Bác: tận hiến trọn đời vì Nhân dân, vì quê hương.
Để công nhân KKT Vũng Áng không lỡ hẹn trong ngày bầu cử

Tại Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), nơi có 16 tổ bầu cử và gần 13.000 cử tri với nhiều công nhân lao động làm việc, việc đảm bảo để mọi cử tri đều thực hiện quyền bầu cử đã được các cơ quan, đơn vị, địa phương tính toán kỹ.
“Miễn dịch xã hội” trước tin giả

Miễn dịch trước tin giả, thông tin xấu độc là trách nhiệm không của riêng ai nhằm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Ươm mầm “hạt giống đỏ” cho quân đội

Trong 1.690 tân binh Hà Tĩnh sắp nhập ngũ có 40 đảng viên và hàng chục người được học cảm tình Đảng để phục vụ cho quân đội và tạo nguồn cán bộ cho các địa phương sau này.
Nhiều hoạt động ý nghĩa Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập (24/4/1906 - 24/4/2026), tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức chuỗi hoạt động quy mô, được chuẩn bị công phu, trang trọng và giàu ý nghĩa giáo dục. Qua đó góp phần tri ân, tôn vinh và lan tỏa những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của người chiến sĩ cộng sản kiên trung.
Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp trên địa bàn, các vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo; không được kéo dài thời gian giải quyết, đùn đẩy, né tránh hoặc buông lỏng trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.
Thống nhất nhận thức và hành động, triển khai hiệu quả, đồng bộ Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp, ngành tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW; làm rõ và sâu sắc những điểm mới, yêu cầu cốt lõi, từ đó tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, bảo đảm tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng bộ.
Phát huy tinh thần “kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo”, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ 2026

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị ngay từ những ngày đầu năm, cán bộ, công chức, người lao động Cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh phát huy tinh thần "kỷ cương - trách nhiệm - sáng tạo", khẩn trương bắt tay vào công việc với tinh thần trách nhiệm cao, quyết tâm lớn.