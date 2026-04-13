Tổng Bí thư Hà Huy Tập sống mãi trong tâm thức người dân Hà Tĩnh

Đồng chí Hà Huy Tập sinh ra trong một gia đình nhà nho nghèo yêu nước tại làng Kim Nặc, tổng Thổ Ngọa (nay thuộc xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh). Trải qua gần 16 năm hoạt động cách mạng, trong đó có gần 2 năm giữ cương vị Tổng Bí thư (1936 - 1938), đồng chí đã cùng Trung ương Đảng đề ra nhiều chủ trương, quyết sách quan trọng, góp phần khôi phục hệ thống tổ chức Đảng, củng cố phong trào cách mạng trong giai đoạn đầy khó khăn.

Cuộc đời của đồng chí là tấm gương sáng về ý chí kiên trung, tinh thần cống hiến trọn đời cho độc lập dân tộc và hạnh phúc của Nhân dân. Trước lúc hy sinh, đồng chí vẫn giữ trọn khí tiết của người cộng sản với câu nói khẳng khái: “Tôi chẳng có gì phải hối tiếc, nếu còn sống tôi vẫn tiếp tục hoạt động!” và lời nhắn gửi cuối cùng gửi đồng chí, đồng bào, gia đình: “Hãy xem tôi như người còn sống”.

Năm 2009, sau hơn 68 năm xa cách, hài cốt đồng chí Hà Huy Tập được tìm thấy và đưa về an táng trọng thể tại đồi Miếu Đồng Lem, khu vực Đồng Mấu, xã Cẩm Hưng. Nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cho các thế hệ.

Tự hào về người cộng sản kiên trung, vị Tổng Bí thư của Đảng, từ nhiều năm nay, ông Nguyễn Trọng Thắng - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Hà Tĩnh luôn dành nhiều tâm huyết nghiên cứu các tài liệu về Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Ông cũng đã có nhiều bài viết làm sáng rõ thêm những đóng góp của Tổng Bí thư Hà Huy Tập trong các giai đoạn cách mạng.

Ông Thắng chia sẻ: “Qua quá trình nghiên cứu tôi càng thấy rõ vai trò, tầm vóc của Tổng Bí thư Hà Huy Tập trong giai đoạn cách mạng đầy thử thách. Đồng chí không chỉ là nhà lãnh đạo bản lĩnh mà còn là nhà lý luận sắc sảo, góp phần quan trọng vào việc khôi phục, củng cố tổ chức Đảng. Việc tuyên truyền, giáo dục về thân thế, sự nghiệp của đồng chí là rất cần thiết để hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ hôm nay”.

Niềm tự hào ấy càng được nhân lên gấp bội với mỗi người con cháu dòng họ Hà Huy ở xã Cẩm Hưng. Là hậu duệ đời thứ 3, gọi đồng chí Hà Huy Tập bằng ông chú, ông Hà Huy Trinh - hiện công tác tại Đảng ủy xã Thiên Cầm chia sẻ: “Đối với gia đình, dòng họ chúng tôi, Tổng Bí thư Hà Huy Tập không chỉ là niềm tự hào mà còn là tấm gương lớn để con cháu noi theo. Chúng tôi luôn nhắc nhở nhau giữ gìn truyền thống, sống có trách nhiệm với quê hương, đất nước, xứng đáng với những hy sinh của thế hệ đi trước”.

Ông Hà Huy Trinh - hậu duệ đời thứ 3, gọi đồng chí Hà Huy Tập bằng ông chú (người thứ 2 phải sang) dâng hương trước mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.



Không chỉ vậy, trong tâm khảm những người con Hà Tĩnh xa quê, hình ảnh và tên tuổi Tổng Bí thư Hà Huy Tập luôn là niềm tự hào sâu sắc. Anh Nguyễn Tuấn Anh (quê xã Cẩm Hưng, hiện sinh sống tại xã Đắk Xin, tỉnh Lâm Đồng) đã trở về quê trong những ngày tháng 4 lịch sử.

Anh Nguyễn Tuấn Anh (quê xã Cẩm Hưng, hiện sinh sống tại xã Đắk Xin, tỉnh Lâm Đồng) dâng lễ trước phần mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Anh Tuấn Anh xúc động chia sẻ: “Dù xa quê nhưng tôi luôn tự hào được sinh ra và lớn lên trên quê hương của Tổng Bí thư. Nhân dịp trở về thăm quê, đặc biệt trong dịp kỷ niệm ngày sinh của đồng chí, tôi đã cùng gia đình đến dâng hương tại khu mộ để tưởng nhớ, tri ân. Mỗi lần trở về với quê hương, đứng trước phần mộ của tiền nhân càng nhắc nhở bản thân tôi phải sống tốt hơn, nỗ lực hơn trong công việc và cuộc sống”.

Niềm tự hào, biết ơn ấy cũng đang được lan tỏa mạnh mẽ trong thế hệ trẻ. Nhiều đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh tích cực tham gia các hoạt động tri ân, tiếp bước truyền thống của người chiến sỹ cộng sản kiên trung.

﻿ ﻿ ﻿﻿ Tuổi trẻ xã Sơn Kim 2 tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, hành trình về nguồn, dâng hương tri ân Tổng Bí thư Hà Huy Tập.

Chị Lê Hồng Khuyên - Bí thư Đoàn xã Sơn Kim 2 chia sẻ: “Đoàn xã vừa tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, hành trình về nguồn, dâng hương tri ân Tổng Bí thư Hà Huy Tập… Qua đó giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp của Tổng Bí thư và giáo dục truyền thống để mỗi bạn trẻ đều tự ý thức rèn luyện, phấn đấu, đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương”.

Tự hào về người con ưu tú của quê hương, Đảng bộ, chính quyền và mỗi người dân Hà Tĩnh hôm nay đang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết, đổi mới, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Những giá trị mà Tổng Bí thư Hà Huy Tập để lại không chỉ là ký ức lịch sử, mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ, soi đường cho các thế hệ hôm nay và mai sau.