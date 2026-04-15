Đông đảo các tầng lớp nhân dân tri ân Tổng Bí thư Hà Huy Tập

(Baohatinh.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh), đông đảo cán bộ, đoàn viên, học sinh và Nhân dân từ nhiều địa phương đã thành kính dâng hương tưởng nhớ người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng.
Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, dòng người khắp nơi đã về khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập (tại xã Cẩm Hưng) với tấm lòng thành kính.
Từ các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học đến các tổ chức đoàn thể và đông đảo Nhân dân, ai nấy đều mang trong mình niềm tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Không khí thiêng liêng lan tỏa, nhắc nhớ mỗi người về một tấm gương sáng ngời về lý tưởng cách mạng, tinh thần kiên trung, bất khuất.
Không chỉ bày tỏ niềm tri ân trước vị Tổng Bí thư của Đảng, cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị bày tỏ quyết tâm noi gương tinh thần, chí khí cách mạng của Tổng Bí thư và thế hệ cha anh nhằm viết tiếp truyền thống hào hùng của quê hương.
Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Cẩm Hưng chia sẻ: “Đối với lớp người cao tuổi chúng tôi, đây còn là dịp để mình nhắc nhở con cháu luôn giữ gìn, phát huy truyền thống, sống có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.
Không chỉ cán bộ, nhân viên các cơ quan đơn vị, đông đảo người dân trong và ngoài địa bàn xã Cẩm Hưng cũng đến dâng hương trước khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Anh Nguyễn Tuấn Anh (đang sinh sống ở tỉnh Lâm Đồng) bày tỏ: “Dù xa quê nhiều năm nhưng mỗi khi có dịp trở về, tôi đều đến dâng hương trước khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Đây không chỉ là sự tri ân đối với một người con ưu tú của quê hương mà còn là cách để tôi nhắc nhở bản thân phải sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn”.
Thể hiện tấm lòng tri ân với Tổng Bí thư, nhiều trường học, liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức hoạt động ngoại khóa, giáo dục lịch sử địa phương và tổ chức các lễ kết nạp đoàn viên, đội viên.
Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, từ tháng 3/2026 đến nay, đã có gần 11.500 lượt khách đến dâng hương tưởng niệm, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Ban quản lý đã bố trí các cán bộ, nhân viên thường xuyên túc trực, đảm bảo phục vụ chu đáo các đoàn về dâng hương, tri ân Tổng Bí thư; đồng thời không ngừng chỉnh trang, vệ sinh khuôn viên khu mộ xanh - sạch - đẹp.
Ông Ngô Đức An - Phó Trưởng ban phụ trách BQL Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập
