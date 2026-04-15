Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Đông đảo các tầng lớp nhân dân tri ân Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Thu Hà
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh), đông đảo cán bộ, đoàn viên, học sinh và Nhân dân từ nhiều địa phương đã thành kính dâng hương tưởng nhớ người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng.

Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, dòng người khắp nơi đã về khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập (tại xã Cẩm Hưng) với tấm lòng thành kính.
Từ các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, trường học đến các tổ chức đoàn thể và đông đảo Nhân dân, ai nấy đều mang trong mình niềm tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Hà Huy Tập cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Không khí thiêng liêng lan tỏa, nhắc nhớ mỗi người về một tấm gương sáng ngời về lý tưởng cách mạng, tinh thần kiên trung, bất khuất.
Không chỉ bày tỏ niềm tri ân trước vị Tổng Bí thư của Đảng, cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị bày tỏ quyết tâm noi gương tinh thần, chí khí cách mạng của Tổng Bí thư và thế hệ cha anh nhằm viết tiếp truyền thống hào hùng của quê hương.
Ông Lê Văn Sơn - Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Cẩm Hưng chia sẻ: “Đối với lớp người cao tuổi chúng tôi, đây còn là dịp để mình nhắc nhở con cháu luôn giữ gìn, phát huy truyền thống, sống có trách nhiệm hơn với quê hương, đất nước, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển”.
Không chỉ cán bộ, nhân viên các cơ quan đơn vị, đông đảo người dân trong và ngoài địa bàn xã Cẩm Hưng cũng đến dâng hương trước khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Anh Nguyễn Tuấn Anh (đang sinh sống ở tỉnh Lâm Đồng) bày tỏ: “Dù xa quê nhiều năm nhưng mỗi khi có dịp trở về, tôi đều đến dâng hương trước khu mộ Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Đây không chỉ là sự tri ân đối với một người con ưu tú của quê hương mà còn là cách để tôi nhắc nhở bản thân phải sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn”.
Về dâng hương cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, con cháu trong nội tộc dòng họ Hà Huy ở xã Cẩm Hưng bày tỏ niềm tự hào khôn nguôi.
Hòa vào dòng người đến tri ân dịp này, trước khi tham gia lễ kết nạp đảng viên, 14 quần chúng ưu tú là học sinh Trường THPT Hà Huy Tập đã đến dâng hương trước khu mộ Tổng Bí thư. Em Lê Thị Xuân Mai (lớp 12A1) xúc động chia sẻ: “Được kết nạp Đảng trong dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập là động lực để em cố gắng học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần tuổi trẻ, làm tốt vai trò người đảng viên trẻ”.
Hành trình về nguồn của tuổi trẻ chính là hoạt động tri ân Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Thế hệ trẻ đến đây để được cảm nhận rõ hơn tinh thần cách mạng kiên trung của đồng chí Hà Huy Tập, từ đó thúc đẩy tinh thần cống hiến, xây dựng quê hương.
Thể hiện tấm lòng tri ân với Tổng Bí thư, nhiều trường học, liên đội trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh cũng tổ chức hoạt động ngoại khóa, giáo dục lịch sử địa phương và tổ chức các lễ kết nạp đoàn viên, đội viên.
Thông qua các hoạt động như dâng hương, tham quan khu lưu niệm, sinh hoạt chuyên đề giúp các em học sinh hiểu sâu hơn về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Đồng thời, bồi đắp lòng tự hào, ý thức trách nhiệm, khơi dậy tinh thần học tập, rèn luyện trong mỗi học sinh.
Những dòng người nối dài không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc mà còn khẳng định giá trị trường tồn về hình ảnh, tinh thần của người chiến sỹ cộng sản kiên trung, người con ưu tú của quê hương Hà Tĩnh.

Hướng tới kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập, từ tháng 3/2026 đến nay, đã có gần 11.500 lượt khách đến dâng hương tưởng niệm, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Ban quản lý đã bố trí các cán bộ, nhân viên thường xuyên túc trực, đảm bảo phục vụ chu đáo các đoàn về dâng hương, tri ân Tổng Bí thư; đồng thời không ngừng chỉnh trang, vệ sinh khuôn viên khu mộ xanh - sạch - đẹp.

Ông Ngô Đức An - Phó Trưởng ban phụ trách BQL Khu di tích Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Tin liên quan

Tags:

#Tổng Bí thư Hà Huy Tập #120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập #Cẩm Hưng

Chủ đề KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH TỔNG BÍ THƯ HÀ HUY TẬP

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV

Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong tổng thể phát triển đất nước, từ đó cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.
Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả

Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh tinh thần phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, tổ chức hành động đến cùng để đưa Nghị quyết Đại hội XIV đi vào cuộc sống.
Quốc hội thông qua giảm thuế xăng dầu đến hết tháng 6/2026

Quốc hội thông qua giảm thuế xăng dầu đến hết tháng 6/2026

Sáng 12/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.
Phường Sông Trí chuyển biến rõ nét trong công tác dân vận

Phường Sông Trí chuyển biến rõ nét trong công tác dân vận

Phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các kết luận của Trung ương, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác dân vận, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, qua đó thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.
Tiếp công dân tận ngõ, rõ việc tận nhà

Tiếp công dân tận ngõ, rõ việc tận nhà

Ngoài duy trì tiếp dân định kỳ tại trụ sở, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã chủ động đổi mới cách làm, tổ chức tiếp dân tại nhà, tại hiện trường để nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị từ cơ sở.