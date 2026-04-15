Đông đảo các tầng lớp nhân dân tri ân Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 15/4 14/04/2026 05:17 UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo về việc Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 4 năm 2026.

Hà Tĩnh giành 1 giải Bạc, 1 giải Đồng tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc 13/04/2026 22:05 Trong 2 giải thưởng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh giành được, có 1 tác phẩm thuộc thể loại podcast, 1 tác phẩm thuộc thể loại phóng sự điều tra.

Xây dựng lực lượng BĐBP ổn định về tổ chức, là “lá chắn thép” ở biên giới 13/04/2026 17:52 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng ổn định về tổ chức, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, thực sự là “lá chắn thép” ở biên giới Hà Tĩnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao các quyết định về chỉ định nhân sự 13/04/2026 17:29 Các quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự tham gia các cấp ủy, tổ chức Đảng, được công bố chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng.

Thượng tướng Lê Đức Thái làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa 13/04/2026 17:24 Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, thay ông Nguyễn Doãn Anh vừa được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 13/04/2026 11:48 Sáng 13/4, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, khóa XIV 13/04/2026 11:38 Đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên cần nhận thức rõ vị trí, vai trò, trách nhiệm của mình trong tổng thể phát triển đất nước, từ đó cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, tạo chuyển biến rõ nét trong thực tiễn.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc: Hoàn thiện quy định thi hành Điều lệ Đảng 13/04/2026 08:01 Quy định thi hành Điều lệ Đảng được bổ sung nhiều nội dung mới về tổ chức, cán bộ, phân cấp và chuyển đổi số, nhằm tháo gỡ vướng mắc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định quan trọng của Đảng 13/04/2026 07:49 Điểm cầu Trung ương tổ chức tại Phòng họp Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội (Hà Nội). Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Hành động đột phá, biến quyết sách thành kết quả 12/04/2026 15:01 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương nhấn mạnh tinh thần phải đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, tổ chức hành động đến cùng để đưa Nghị quyết Đại hội XIV đi vào cuộc sống.

69 xã, phường ở Hà Tĩnh đồng loạt ra quân làm sạch khu dân cư, bãi biển 12/04/2026 11:15 Hoạt động ra quân đồng loạt trên địa bàn Hà Tĩnh đã thu hút hơn 111.700 người tham gia, hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng các sự kiện lớn của quê hương, đất nước.

Quốc hội thông qua giảm thuế xăng dầu đến hết tháng 6/2026 12/04/2026 10:46 Sáng 12/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay với 100% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định gặp mặt Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại TP Huế 11/04/2026 19:01 Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định bày tỏ mong muốn bà con đồng hương Hà Tĩnh tại TP Huế tiếp tục chung tay góp sức để xây dựng Hà Tĩnh và TP Huế ngày càng giàu đẹp, phát triển bền vững.

Sôi nổi hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng các sự kiện trọng đại 11/04/2026 14:28 Phong trào thi đua đặc biệt chào mừng các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước đang được MTTQ các cấp ở Hà Tĩnh phát động sâu rộng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động trong Tháng Công nhân 2026 11/04/2026 05:30 Với chủ đề “Công nhân Việt Nam đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, Tháng Công nhân 2026 tại Hà Tĩnh sẽ triển khai nhiều hoạt động thúc đẩy phong trào thi đua trong công nhân, lao động.

Kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trong giai đoạn mới 10/04/2026 18:57 Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà yêu cầu Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH phát huy vai trò, nâng cao hiệu quả tín dụng trong giai đoạn mới.

Hoàn thiện chính sách tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm minh bạch và thống nhất quản lý 10/04/2026 17:13 Tại phiên thảo luận tại hội trường, ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tham gia góp ý một số nội dung liên quan đến quyền của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc...

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dự hội đàm cấp cao Việt Nam - Campuchia 10/04/2026 17:01 Ngày 10/4, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cùng tham gia đoàn công tác.

Lĩnh vực công tác của Thủ tướng Chính phủ và 6 Phó Thủ tướng 10/04/2026 16:30 Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký quyết định phân công công tác của Thủ tướng và 6 Phó Thủ tướng, sau khi Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031 kiện toàn nhân sự.

Quyết tâm bứt phá, đưa phong trào thi đua trở thành động lực phát triển 10/04/2026 15:00 Sáng 10/4, tại phường Thành Sen, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp các tỉnh trong cụm thi đua Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua - khen thưởng năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ra công điện cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng 10/04/2026 14:30 Theo công điện vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành, các chủ rừng kiểm tra, rà soát lại phương án PCCCR năm 2026 đã phê duyệt để bổ cứu kịp thời các tồn tại (nếu có); bố trí lực lượng trực gác 24/24 giờ để phát hiện sớm lửa rừng.

Các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên gắn thi đua với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10/04/2026 12:27 Cụm thi đua các tỉnh Miền Trung – Tây Nguyên tiếp tục thực hiện tốt các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026 – 2030.

Trung ương: Kiên quyết xử lý vi phạm, kỷ luật trường hợp gây trì trệ 10/04/2026 12:26 Cùng với xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ, Trung ương yêu cầu kiên quyết xử lý vi phạm, kỷ luật trường hợp gây trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện các chủ trương, chính sách.

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội 10/04/2026 11:34 Các ĐBQH cho rằng, bên cạnh việc phát triển các động lực tăng trưởng mới, cần tiếp tục tập trung vào 3 trụ cột nông nghiệp, công nghiệp và thương mại - dịch vụ.

Phường Sông Trí chuyển biến rõ nét trong công tác dân vận 10/04/2026 10:42 Phường Sông Trí (Hà Tĩnh) đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các kết luận của Trung ương, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác dân vận, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, qua đó thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương.

Tiếp công dân tận ngõ, rõ việc tận nhà 10/04/2026 05:30 Ngoài duy trì tiếp dân định kỳ tại trụ sở, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã chủ động đổi mới cách làm, tổ chức tiếp dân tại nhà, tại hiện trường để nâng cao chất lượng giải quyết kiến nghị từ cơ sở.

Hà Tĩnh phát động phong trào thi đua thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10/04/2026 05:15 Phong trào thi đua nhằm phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và sức sáng tạo của Nhân dân; tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành các mục tiêu phát triển trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự chương trình nghệ thuật "Tổ quốc trong tim" 09/04/2026 23:00 Chương trình nghệ thuật “Tổ quốc trong tim” chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và nhân dịp Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh thảo luận tổ về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 09/04/2026 20:13 Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh thảo luận tại tổ số 12 cùng đoàn ĐBQH các tỉnh Điện Biên và tỉnh Vĩnh Long.