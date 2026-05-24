Sôi nổi hưởng ứng "Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc" của tuổi trẻ Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ II năm 2026 là dịp để tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa tinh thần sống xanh, đồng thời thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội.
Theo đó, 100% đoàn xã, phường và các đơn vị Đoàn trực thuộc đã huy động hơn 3.500 đoàn viên, thanh niên thành lập các đội hình tình nguyện triển khai đồng bộ hơn 250 công trình, phần việc ý nghĩa trên toàn tỉnh.
Trong ngày ra quân, các cấp bộ đoàn đã tổ chức vệ sinh môi trường, thu gom và phân loại rác thải sinh hoạt, làm sạch đường làng, ngõ xóm, tuyến phố, ao hồ.
Đồng thời phát quang 25 km hành lang an toàn giao thông, xóa 10 điểm đen ô nhiễm môi trường tại địa phương.
Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên tích cực tham gia chỉnh trang tại các nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm liệt sỹ, các địa chỉ đỏ.
Tuổi trẻ các địa phương còn tham gia hỗ trợ xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang 43 vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu; xây mới, sửa chữa 18 tiểu công viên và khu vui chơi cho trẻ em.
Nhiều công trình thanh niên thiết thực cũng được triển khai như trồng mới 1.000 cây xanh, lắp đặt 3 tuyến đường cờ và pano tuyên truyền, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, tạo diện mạo khang trang tại các địa phương.
Đặc biệt, tuổi trẻ Hà Tĩnh còn tổ chức ra quân vệ sinh môi trường tại 39 điểm trường phục vụ kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh bước vào kỳ thi.
Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh toàn quốc lần thứ II năm 2026, tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.
Hoạt động không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan, xử lý ô nhiễm môi trường, tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp tại các địa phương mà còn nâng cao ý thức, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên và người dân trong việc chung tay gìn giữ môi trường sống, lan tỏa lối sống xanh, văn minh vì sự phát triển bền vững của quê hương, đất nước
