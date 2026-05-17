Mái nhà chung nghĩa tình của những người con Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh mong muốn Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình tiếp tục phát triển vững mạnh, lan toả những giá trị tốt đẹp của con người Nghệ Tĩnh.

Chiều 17/5, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình tổ chức họp mặt hội đồng hương tiêu biểu; kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh và 30 năm thành lập hội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An; hội đồng hương Nghệ An, Hà Tĩnh tại một số tỉnh, thành phố và đông đảo người Nghệ An, Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Ninh Bình dự buổi họp mặt.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng và đại biểu dự buổi họp mặt.

Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình được thành lập năm 1998 nhằm gắn kết bà con đồng hương Nghệ An, Hà Tĩnh công tác, học tập và sinh sống tại Ninh Bình. Sau khi tỉnh Ninh Bình sáp nhập từ các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh đã quy tụ được trên 11.000 con em Nghệ An, Hà Tĩnh.

Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình Hoàng Đình Từ báo cáo tình hình hoạt động của Hội thời gian qua.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thời gian qua, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình đã tích cực tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, khuyến học, hỗ trợ cộng đồng. Theo đó, Hội đã đóng góp 300 triệu đồng cho các quỹ khuyến học tại Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh; hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ, nấu suất ăn miễn phí, ủng hộ tiền mặt đến người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai…

Bên cạnh đó, các hội viên đã đóng góp kinh phí để hỗ trợ làm nhà ở cho hội viên bị chất độc da cam; nhận nuôi con của hội viên mồ côi; nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Khánh Thiện (Ninh Bình); tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách; cho hội viên vay tiền để phát triển kinh tế không tính lãi...

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại quá trình hoạt động và trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cảm ơn tình cảm của các hội viên Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình đã dành cho quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh trong những năm qua.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng phát biểu tại buổi họp mặt.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông tin một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời khẳng định, qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình thực sự trở thành mái nhà chung đoàn kết, nghĩa tình, là nơi kết nối những người con xa quê, giữ gìn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương. Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân là người Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình đã khẳng định được uy tín, thương hiệu, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, đóng góp tích cực cho ngân sách và công tác an sinh xã hội tại địa phương. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và trách nhiệm cộng đồng của con em Nghệ Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát triển vững mạnh; là cầu nối gắn kết bà con đồng hương, nơi lưu giữ tình quê, tiếng quê và những giá trị tốt đẹp của con người Nghệ Tĩnh.

Dịp này, đại biểu đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An Nguyễn Đình Hùng trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

“Tuổi trẻ Hà Tĩnh vững niềm tin theo chân Bác”

"Tuổi trẻ Hà Tĩnh vững niềm tin theo chân Bác"

Diễn đàn là dịp để tuổi trẻ Hà Tĩnh ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời định hướng lý tưởng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tiếp công dân định kỳ tháng 5

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tiếp công dân định kỳ tháng 5

Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 5, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định giao các sở, ngành, địa phương tiếp tục soát xét kỹ lưỡng hồ sơ, sớm trả lời bằng văn bản cho công dân trên cơ sở quy định của pháp luật, đảm bảo quá trình giải quyết thấu tình, đạt lý.
Giữ “lửa” Đảng trong mái ấm gia đình nhiều thế hệ

Giữ "lửa" Đảng trong mái ấm gia đình nhiều thế hệ

Đã ở tuổi 97 nhưng ngọn lửa nhiệt huyết của người đảng viên 77 tuổi Đảng - cụ Đặng Văn Viện (thôn Đinh Phùng, xã Cẩm Lạc, Hà Tĩnh) vẫn rực sáng. Ngọn lửa ấy không chỉ tỏa lan trong lối sống gương mẫu, khu vườn xanh mướt mà còn trong nếp nhà hòa thuận, cách con cháu sống nghĩa tình, trách nhiệm với quê hương.
Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX thông qua 6 nghị quyết

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX thông qua 6 nghị quyết

Qua quá trình thảo luận, bàn bạc kỹ lưỡng, Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã thông qua 6 nghị quyết cấp thiết trên các lĩnh vực đầu tư công, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, tài nguyên, phát triển đô thị, khoa học công nghệ.
Những "anh nuôi" trên tàu Cảnh sát biển 8004

Những "anh nuôi" trên tàu Cảnh sát biển 8004

Những cán bộ, chiến sĩ làm công tác hậu cần trên tàu Cảnh sát biển 8004 luôn âm thầm bảo đảm từng bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ, góp phần duy trì sức khỏe, thể lực cho toàn đoàn công tác.
Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác đầu tư với Tập đoàn Mitsubishi

Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác đầu tư với Tập đoàn Mitsubishi

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh: những giá trị mà doanh nghiệp Nhật Bản theo đuổi như chất lượng, kỷ luật, công nghệ, hiệu quả và trách nhiệm xã hội cũng là những điều mà Hà Tĩnh đang hướng tới trong điều hành và xây dựng mô hình phát triển bền vững.
Ban Bí thư quyết định khai trừ đảng đối với đảng viên vi phạm

Ban Bí thư quyết định khai trừ đảng đối với đảng viên vi phạm

Ngày 12/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Nguyễn Văn Bường, Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà.
Hà Tĩnh học tập kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh tại Tokyo

Hà Tĩnh học tập kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh tại Tokyo

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm nhấn mạnh, chuyến khảo sát tại Trung tâm Điều hành đô thị thông minh Tokyo có ý nghĩa thiết thực đối với Hà Tĩnh trong quá trình đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành trên nền tảng dữ liệu.
