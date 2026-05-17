Mái nhà chung nghĩa tình của những người con Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình

Chiều 17/5, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình tổ chức họp mặt hội đồng hương tiêu biểu; kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Xô viết Nghệ Tĩnh và 30 năm thành lập hội. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An; hội đồng hương Nghệ An, Hà Tĩnh tại một số tỉnh, thành phố và đông đảo người Nghệ An, Hà Tĩnh đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Ninh Bình dự buổi họp mặt.

Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình được thành lập năm 1998 nhằm gắn kết bà con đồng hương Nghệ An, Hà Tĩnh công tác, học tập và sinh sống tại Ninh Bình. Sau khi tỉnh Ninh Bình sáp nhập từ các tỉnh Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh đã quy tụ được trên 11.000 con em Nghệ An, Hà Tĩnh.

Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình Hoàng Đình Từ báo cáo tình hình hoạt động của Hội thời gian qua.

Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, thời gian qua, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình đã tích cực tham gia nhiều hoạt động an sinh xã hội, khuyến học, hỗ trợ cộng đồng. Theo đó, Hội đã đóng góp 300 triệu đồng cho các quỹ khuyến học tại Ninh Bình, Nghệ An và Hà Tĩnh; hỗ trợ vận chuyển hàng cứu trợ, nấu suất ăn miễn phí, ủng hộ tiền mặt đến người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai…

Bên cạnh đó, các hội viên đã đóng góp kinh phí để hỗ trợ làm nhà ở cho hội viên bị chất độc da cam; nhận nuôi con của hội viên mồ côi; nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại xã Khánh Thiện (Ninh Bình); tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách; cho hội viên vay tiền để phát triển kinh tế không tính lãi...

Phát biểu tại buổi họp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng cảm ơn tình cảm của các hội viên Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình đã dành cho quê hương Nghệ An, Hà Tĩnh trong những năm qua.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh thông tin một số kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời khẳng định, qua gần 30 năm xây dựng và phát triển, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình thực sự trở thành mái nhà chung đoàn kết, nghĩa tình, là nơi kết nối những người con xa quê, giữ gìn và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của quê hương. Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân là người Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình đã khẳng định được uy tín, thương hiệu, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, đóng góp tích cực cho ngân sách và công tác an sinh xã hội tại địa phương. Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và trách nhiệm cộng đồng của con em Nghệ Tĩnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh mong muốn, Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát triển vững mạnh; là cầu nối gắn kết bà con đồng hương, nơi lưu giữ tình quê, tiếng quê và những giá trị tốt đẹp của con người Nghệ Tĩnh.

Dịp này, đại biểu đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho Hội đồng hương Nghệ Tĩnh tại Ninh Bình và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội.