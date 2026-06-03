Yêu cầu Bộ Công Thương rà soát toàn diện việc bán xăng E10 toàn quốc

Xăng E10 đã được triển khai phân phối trên toàn quốc từ 1/6, thay thế hoàn toàn xăng khoáng. Ảnh: Hoài Bảo.

Đây là một trong những yêu cầu Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đặt ra với Bộ Công Thương tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai cung ứng, phân phối xăng sinh học E10 ngày 2/6.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh việc xây dựng, triển khai lộ trình phối trộn, phân phối xăng E10 trên toàn quốc nhằm giúp người tiêu dùng được sử dụng sản phẩm có giá hợp lý, phù hợp với thông lệ quốc tế; đồng thời góp phần giảm phát thải, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển nông nghiệp trong nước.

Lãnh đạo Chính phủ đánh giá cao các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, Tài chính và các bộ ngành liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu mối cung cấp xăng dầu lớn đã thực hiện đầy đủ chủ trương về lộ trình triển khai xăng sinh học E10.

Rà soát, đánh giá toàn diện quá trình triển khai xăng E10

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, việc thay thế một phần xăng khoáng bằng nhiên liệu sinh học giúp giảm tiêu thụ 10% xăng khoáng, giảm lượng khí thải gây ô nhiễm môi trường, giảm phát thải carbon; đồng thời đóng góp đa dạng hóa nguồn cung năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng cường khả năng tự chủ về năng lượng, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước.

Bên cạnh đó, phát triển nhiên liệu sinh học còn tạo thêm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, hình thành công nghiệp nhiên liệu sinh học và nâng cao chuỗi giá trị sản xuất trong nước.

Tuy vậy, ông cũng chỉ ra một số hạn chế trong quá trình triển khai cung ứng, phân phối xăng E10 trên toàn quốc. Trong đó, việc thông tin, tuyên truyền về xăng E10 chưa thực sự đầy đủ, rõ ràng, kịp thời và thống nhất. Một số thông tin về khả năng tương thích của phương tiện đối với xăng E10 chưa được giải thích cụ thể, dẫn đến tâm lý băn khoăn của một bộ phận người dân.

Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu bảo đảm nguồn cung, chất lượng và quyền lợi người tiêu dùng khi chuyển đổi sang xăng E10. Ảnh: VGP/Phương Nguyên.

Các nội dung như nhóm phương tiện nào không phù hợp hoặc cần lưu ý khi sử dụng xăng E10, phương tiện không tương thích thì cần sử dụng loại nhiên liệu nào, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, nhà sản xuất phương tiện, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trong trường hợp phát sinh vấn đề kỹ thuật liên quan đến nhiên liệu chưa được truyền tải đầy đủ đến người tiêu dùng.

Do đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Công Thương cùng các bộ ngành liên quan đẩy mạnh truyền thông chính sách để người dân, doanh nghiệp có thông tin đầy đủ. Đồng thời, cần quan tâm đặc biệt đến việc tiếp nhận và xử lý thông tin giải đáp, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thông qua đường dây nóng hoặc hệ thống trả lời tự động.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện quá trình triển khai xăng E10 trên toàn quốc, theo dõi sát diễn biến thị trường, bảo đảm nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động của hệ thống phân phối.

Công khai minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn, chất lượng, khả năng tương thích của phương tiện giao thông và các biện pháp bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng.

"Quyền lợi của người tiêu dùng là quan trọng nhất. Mọi chính sách của chúng ta cũng phải nhằm bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng", Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh.

Đảm bảo nguồn cung, chất lượng các mặt hàng xăng E5, E10

Bộ Công Thương cũng được yêu cầu phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, các hiệp hội, nhà sản xuất phương tiện xây dựng danh mục hướng dẫn cụ thể đối với nhóm phương tiện có thể sử dụng xăng E10, xác định rõ các trường hợp đặc thù không phù hợp hoặc cần lưu ý khi sử dụng xăng E10, đồng thời hướng dẫn loại nhiên liệu phù hợp với các loại phương tiện này.

Bộ này cũng phải chủ trì phối hợp với các hội ngành hàng, hiệp hội và các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện giao thông, chủ động công bố thông tin về khả năng tương thích của từng dòng phương tiện với xăng E10, hướng dẫn người sử dụng thực hiện đúng khuyến cáo kỹ thuật.

Các thương nhân đầu mối, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu và nhiên liệu sinh học phải bảo đảm duy trì sản xuất và nhập khẩu ổn định để cung ứng đủ nhiên liệu cho phối trộn xăng sinh học, bảo đảm cung ứng đủ các mặt hàng xăng E5, E10 theo quy định.

"Bộ Công Thương phải tăng cường kiểm tra giám sát việc nhập khẩu, phối trộn, bảo đảm đúng quy chuẩn. Ở thành phố hay nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa thì tiêu chuẩn cũng đều phải giống nhau. Không để khâu phối trộn làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm xăng sinh học, ảnh hưởng đến người tiêu dùng", Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc lưu ý.

Bộ Tài chính được giao chủ trì phối hợp với các bộ liên quan nghiên cứu, rà soát chính sách thuế, phí, cơ chế tài chính có liên quan nhằm khuyến khích sản xuất, kinh doanh và sử dụng nhiên liệu sinh học, thúc đẩy phát triển thị trường sinh học theo lộ trình đã được phê duyệt.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan đến chất lượng sản phẩm nhiên liệu sinh học; đánh giá tác động của nhiên liệu sinh học đối với động cơ và khả năng nâng cao tỷ lệ phối trộn trong tương lai...

Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan liên quan, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu phát thải thấp trong lĩnh vực vận tải theo lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học, thúc đẩy sử dụng phụ phẩm nông nghiệp, sinh khối và các nguồn nguyên liệu tái tạo phục vụ sản xuất công nghiệp nhiên liệu sinh học trong nước.

Bộ Công an chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, các địa phương và doanh nghiệp theo dõi tình hình triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, phối trộn, vận chuyển, kinh doanh xăng dầu...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Công Thương, các bộ, cơ quan liên quan chỉ đạo các cơ quan báo chí truyền thông tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin chính xác, khách quan, khoa học về xăng E10.

Petrolimex, PV OIL bảo đảm nguồn cung nhiên liệu, năng lực phối trộn, tồn chứa và xây dựng hệ thống phân phối xăng E10 đáp ứng yêu cầu thị trường.