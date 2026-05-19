Phó giáo sư quê Hà Tĩnh làm Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân

(Baohatinh.vn) - PGS.TS Bùi Đức Thọ (quê Hà Tĩnh) được bổ nhiệm làm Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân nhiệm kỳ 2026-2030.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn ký Quyết định số 1266/QĐ-BGDĐT ngày 19/5/2026 về việc bổ nhiệm PGS.TS Bùi Đức Thọ giữ chức vụ Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, thời hạn 5 năm.

PGS. TS Bùi Đức Thọ, tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NEU

Ông Bùi Đức Thọ sinh năm 1975 tại Hà Tĩnh. Trước khi trở thành tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, ông là cựu sinh viên khóa 1992-1996 của trường.

Sau tốt nghiệp, ông ở lại làm giảng viên; tiếp đó học cao học tại Đại học Boise State (Mỹ); học tiến sĩ ngành Hành chính học tại Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc).

Từ năm 2010 đến nay, ông trải qua nhiều vị trí: Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, Trưởng phòng Quản lý khoa học; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Hiệu trưởng; Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học; Chủ tịch hội đồng Đại học Kinh tế Quốc dân.

Cùng ngày, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS Bùi Huy Nhượng, GS. TS Nguyễn Thành Hiếu giữ chức Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, thời hạn 5 năm.

Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) thành lập năm 1956 với tên ban đầu là Trường Kinh tế Tài chính. Tháng 11/2024, trường trở thành đại học thứ 9 của Việt Nam.

NEU hiện có khoảng 25.000 sinh viên chính quy, hơn 1.200 cán bộ, giảng viên, thuộc diện lớn nhất cả nước. Số ngành đào tạo bậc đại học khoảng 70, tiến sĩ gần 30. Trong chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, trường đặt mục tiêu thuộc nhóm 5 đại học hàng đầu Việt Nam.

