Phó giáo sư quê Hà Tĩnh làm Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn ký Quyết định số 1266/QĐ-BGDĐT ngày 19/5/2026 về việc bổ nhiệm PGS.TS Bùi Đức Thọ giữ chức vụ Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, thời hạn 5 năm.

PGS. TS Bùi Đức Thọ, tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: NEU

Ông Bùi Đức Thọ sinh năm 1975 tại Hà Tĩnh. Trước khi trở thành tân Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, ông là cựu sinh viên khóa 1992-1996 của trường.

Sau tốt nghiệp, ông ở lại làm giảng viên; tiếp đó học cao học tại Đại học Boise State (Mỹ); học tiến sĩ ngành Hành chính học tại Đại học Kyung Hee (Hàn Quốc).

Từ năm 2010 đến nay, ông trải qua nhiều vị trí: Phó Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách, Trưởng phòng Quản lý khoa học; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó Hiệu trưởng; Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Đại học; Chủ tịch hội đồng Đại học Kinh tế Quốc dân.

Cùng ngày, Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng ký quyết định bổ nhiệm PGS.TS Bùi Huy Nhượng, GS. TS Nguyễn Thành Hiếu giữ chức Phó Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân, thời hạn 5 năm.