Phó Giáo sư quê Hà Tĩnh làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

Theo quyết định ngày 31/3, ông Duy đảm nhận vị trí lãnh đạo VNU với nhiệm kỳ 5 năm.

Ông kế nhiệm ông Hoàng Minh Sơn - người được giao quyền Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hồi cuối tháng 2, tiếp nối hành trình dẫn dắt đại học này vào top 150 châu Á từ nay đến năm 2030.

Ông Bùi Thế Duy khi là Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, tháng 11/2025. Ảnh: Lưu Quý

PGS. TS Bùi Thế Duy sinh năm 1978, quê Hà Tĩnh, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa 13 và 14.

Tân giám đốc VNU có nền tảng học thuật nổi bật, với nhiều dấu ấn từ thời học sinh đến quá trình công tác, trải dài từ môi trường đại học, đơn vị đào tạo thanh niên đến các vị trí lãnh đạo, quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Thời phổ thông ở khối chuyên Toán - Tin, trường Đại học Tổng hợp (nay là THPT chuyên Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), ông Duy hai lần giành huy chương đồng Olympic Tin học quốc tế vào năm 1995 và 1996.

Sau đó, ông nhận học bổng Chính phủ Australia du học bậc cử nhân tại Đại học Wollongong, rồi lấy bằng Tiến sĩ Tin học tại Đại học Twente (Hà Lan) ở tuổi 26.

Ông trở về làm việc tại trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2004. Tại đây, ông chủ nhiệm nhiều đề tài nghiên cứu về mạng máy tính, tương tác người - máy..., dẫn dắt những đội tuyển đầu tiên của Việt Nam tham gia cuộc thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC.

Năm 2009, ông được công nhận chức danh Phó giáo sư, là người trẻ nhất cho đến thời điểm đó đạt học hàm này (31 tuổi). Cùng năm, ông là một trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu do Trung ương Đoàn xét chọn.

PGS. TS Bùi Thế Duy giữ chức Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam vào năm 2013. Tháng 4/2018, ông được Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng phụ trách lĩnh vực nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế, hội nhập kinh tế quốc tế; mạng lưới cơ quan đại diện khoa học và công nghệ ở nước ngoài; quy hoạch, chiến lược phát triển ngành khoa học và công nghệ.

Tháng 1/2021, ông được bầu là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Tháng 8/2025, ông được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2025-2030.

Hồi tháng 1, Thủ tướng bổ nhiệm ông làm Phó chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, ông tái đắc cử Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá trong gần 8 năm giữ cương vị Thứ trưởng, ông Duy đã trực tiếp tham gia xây dựng, sửa đổi và tổ chức thực thi nhiều chính sách quan trọng của ngành, trong bối cảnh khoa học và công nghệ ngày càng được đặt vào vị trí trung tâm của phát triển đất nước.

VNU là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, hiện có 12 trường đào tạo bậc đại học cùng một số trường THCS và THPT, nhiều đơn vị nghiên cứu khoa học. Tổng số học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh khoảng 80.000.

Trên bảng xếp hạng đại học QS năm 2026, VNU ở vị trí 158 châu Á và nhóm 761-770 thế giới.

Hiện, đại học này có 4 phó giám đốc, gồm: PGS Nguyễn Hiệu, Nguyễn Hoàng Hải, Phạm Bảo Sơn và Đào Thanh Trường.