Hai người đẹp Hà Tĩnh hứa hẹn tạo dấu ấn ở chung kết Miss World Vietnam

(Baohatinh.vn) - Trước đêm chung kết Miss World Vietnam 2025, hai đại diện đến từ Hà Tĩnh là Trần Thị Kiều Anh và Phạm Thị Huyền Trang đang thu hút sự chú ý nhờ phong độ ổn định, được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn tại sân chơi sắc đẹp uy tín này.

Phạm Thị Huyền Trang (trái) và Trần Thị Kiều Anh đều là cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh). Tại Miss World Vietnam 2025, hai đại diện đến từ Hà Tĩnh gây ấn tượng bởi nhan sắc và ngoại hình nổi bật cùng nền tảng học vấn tốt. Dù chưa quen biết trước từ thời học phổ thông, hành trình tại cuộc thi đã trở thành “cái duyên” để hai cô gái đồng hương gặp gỡ, đồng hành và tiếp thêm động lực cho nhau.
Trần Thị Kiều Anh (SN 2002), cao 1,72m, là cựu sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP Hồ Chí Minh). Cô từng đăng quang hoa khôi của trường năm 2023 và giành danh hiệu Người đẹp áo dài tại cuộc thi Nét đẹp sinh viên cùng năm. Không chỉ sở hữu sắc vóc nổi bật, Kiều Anh còn có thành tích học tập, thể thao và ngoại ngữ ấn tượng, từng đoạt huy chương bạc bơi lội tại hội thao của trường và giải ba tiếng Anh IOE cấp thành phố.
Tại Miss World Vietnam 2025, Kiều Anh thể hiện phong độ ổn định khi lần lượt lọt vào top 4 Người đẹp thể thao, top 8 Người đẹp bản lĩnh và top 10 Người đẹp tài năng. Khả năng ngoại ngữ tốt cùng kinh nghiệm làm biên dịch viên tiếng Anh, giao tiếp cơ bản tiếng Trung giúp cô tự tin hơn trong các phần thi. (Trong ảnh: Phần thi Người đẹp tài năng của Kiều Anh gây xúc động với phần thể hiện giàu cảm xúc)
VIDEO: Phần hùng biện truyền cảm hứng về khái niệm "cuộc đời rực rỡ" của Kiều Anh trong phần thi Người đẹp Bản lĩnh - Head To Head Challenge. (Nguồn: Miss World Vietnam 2025)
Chia sẻ trước thềm chung kết, Kiều Anh cho biết cô đang trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đan xen: hồi hộp, biết ơn và cả một chút lắng lại khi hành trình sắp khép lại. Điều cô trân trọng nhất là sự ủng hộ từ gia đình, quê hương Hà Tĩnh, thầy cô, bạn bè và cả những khán giả chưa từng gặp mặt. “Tôi không đến cuộc thi một mình, mà luôn cảm nhận được sự đồng hành của rất nhiều người”, cô bày tỏ.
VIDEO: Hình ảnh của Kiều Anh tại cuộc thi Miss World Vietnam 2025. (Nguồn: Miss World Vietnam 2025)
Trong khi đó, Phạm Thị Huyền Trang (SN 2000), cao 1,69m, tốt nghiệp Khoa Kinh tế – Luật, Trường Đại học Thương mại và hiện là nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội. Thời sinh viên, cô từng giành quán quân cuộc thi The Face – Gương mặt sinh viên của khoa.
Huyền Trang gây thiện cảm với gương mặt khả ái, vẻ đẹp trong trẻo, nền nã cùng phong thái nhẹ nhàng, thanh lịch. Để tham gia cuộc thi, cô đã tạm gác công việc, dành toàn bộ thời gian hoàn thiện kỹ năng trình diễn, giao tiếp và chăm sóc thể chất, tinh thần.

VIDEO: Huyền Trang giới thiệu về quê hương Hà Tĩnh trong phần thi Người đẹp Truyền thông. (Nguồn: Sen Vàng Tivi)

Theo lịch trình, top 48 thí sinh sẽ tiếp tục tranh tài ở đêm chung khảo toàn quốc & Dances of Vietnam (tối 25/3) trước khi bước vào đêm chung kết dự kiến diễn ra tối 29/3. Tân hoa hậu sẽ giành quyền đại diện Việt Nam tham dự Miss World lần thứ 74. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, hai người đẹp Hà Tĩnh được kỳ vọng sẽ tỏa sáng, góp phần lan tỏa hình ảnh quê hương giàu truyền thống và bản sắc trên đấu trường nhan sắc quốc gia.
VIDEO: Hình ảnh của Huyền Trang tại cuộc thi Miss World Vietnam 2025. (Nguồn: Miss World Vietnam 2025)
