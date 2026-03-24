Hai người đẹp Hà Tĩnh hứa hẹn tạo dấu ấn ở chung kết Miss World Vietnam

(Baohatinh.vn) - Trước đêm chung kết Miss World Vietnam 2025, hai đại diện đến từ Hà Tĩnh là Trần Thị Kiều Anh và Phạm Thị Huyền Trang đang thu hút sự chú ý nhờ phong độ ổn định, được kỳ vọng sẽ tạo dấu ấn tại sân chơi sắc đẹp uy tín này.
Trần Thị Kiều Anh (SN 2002), cao 1,72m, là cựu sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TP Hồ Chí Minh). Cô từng đăng quang hoa khôi của trường năm 2023 và giành danh hiệu Người đẹp áo dài tại cuộc thi Nét đẹp sinh viên cùng năm. Không chỉ sở hữu sắc vóc nổi bật, Kiều Anh còn có thành tích học tập, thể thao và ngoại ngữ ấn tượng, từng đoạt huy chương bạc bơi lội tại hội thao của trường và giải ba tiếng Anh IOE cấp thành phố.
Chia sẻ trước thềm chung kết, Kiều Anh cho biết cô đang trải qua nhiều cung bậc cảm xúc đan xen: hồi hộp, biết ơn và cả một chút lắng lại khi hành trình sắp khép lại. Điều cô trân trọng nhất là sự ủng hộ từ gia đình, quê hương Hà Tĩnh, thầy cô, bạn bè và cả những khán giả chưa từng gặp mặt. “Tôi không đến cuộc thi một mình, mà luôn cảm nhận được sự đồng hành của rất nhiều người”, cô bày tỏ.
Trong khi đó, Phạm Thị Huyền Trang (SN 2000), cao 1,69m, tốt nghiệp Khoa Kinh tế – Luật, Trường Đại học Thương mại và hiện là nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội. Thời sinh viên, cô từng giành quán quân cuộc thi The Face – Gương mặt sinh viên của khoa.
Huyền Trang gây thiện cảm với gương mặt khả ái, vẻ đẹp trong trẻo, nền nã cùng phong thái nhẹ nhàng, thanh lịch. Để tham gia cuộc thi, cô đã tạm gác công việc, dành toàn bộ thời gian hoàn thiện kỹ năng trình diễn, giao tiếp và chăm sóc thể chất, tinh thần.
VIDEO: Huyền Trang giới thiệu về quê hương Hà Tĩnh trong phần thi Người đẹp Truyền thông. (Nguồn: Sen Vàng Tivi)
