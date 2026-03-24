Hai người đẹp Hà Tĩnh hứa hẹn tạo dấu ấn ở chung kết Miss World Vietnam

Nhà thơ Nguyễn Đăng Độ trao gần 200 triệu đồng quà Tết cho người nghèo 04/02/2026 17:19 Không chỉ góp phần giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, các phần quà của doanh nhân, Nhà thơ Nguyễn Đăng Độ còn thể hiện tấm lòng đối với quê hương trong những ngày Tết đến xuân về.

Nam sinh quê Hà Tĩnh thủ khoa ngành cơ khí, mang theo 22 giấy khen lên nhận bằng 04/02/2026 14:00 Tốt nghiệp thủ khoa ngành cơ khí với điểm trung bình 3,77/4, Phan Việt Hoàng (22 tuổi, quê xã Đức Đồng, Hà Tĩnh) gây ấn tượng khi mang theo 22 giấy khen trong lễ nhận bằng.

Phó Giáo sư quê Hà Tĩnh làm Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 14/01/2026 05:05 Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được điều động giữ chức Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam kể từ ngày 11/1/2026.

Khát vọng phụng sự quê hương của phó giáo sư trẻ ngành da liễu 13/01/2026 09:01 Xuất thân từ vùng đất Hà Tĩnh giàu truyền thống hiếu học, PGS.TS.BS Trần Thị Huyền đã khẳng định năng lực trong nghiên cứu và thực hành lâm sàng, trở thành gương mặt trẻ tiêu biểu của ngành Da liễu Việt Nam.

"Mang tri thức trở về đóng góp cho quê hương" 02/01/2026 07:48 Từ môi trường khoa học quốc tế, Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đang miệt mài góp phần kết nối Việt Nam và Australia bằng tri thức, như một cách để những giá trị ấy “trở về” với quê hương Hà Tĩnh.

Á quân Sao Mai người Hà Tĩnh chia sẻ về dự án âm nhạc chào mừng Đại hội XIV của Đảng 22/12/2025 12:45 Á quân Sao Mai 2015 quê Hà Tĩnh - Trần Bích Ngọc lựa chọn dự án âm nhạc chào mừng Đại hội XIV của Đảng làm dấu mốc khởi đầu con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, sau 10 năm tập trung trau dồi chuyên môn.

Phó giáo sư quê Hà Tĩnh chinh phục khoa học bằng đam mê và sự bền bỉ 18/12/2025 05:30 Tình yêu khoa học, ý chí kiên trì và những phẩm chất hun đúc từ quê hương đã giúp PGS.TS Nguyễn Minh Hoa (quê Hà Tĩnh) vượt qua thử thách, bền bỉ theo đuổi con đường nghiên cứu.

Phó giáo sư trẻ quê Hà Tĩnh chia sẻ hành trình đến với nghiên cứu khoa học 10/12/2025 13:35 Trưởng thành từ một làng quê thuần nông ở xã Vượng Lộc cũ, nay là xã Can Lộc, PGS.TS Trần Quốc Quân (SN 1990) vừa trở thành phó giáo sư quê Hà Tĩnh trẻ tuổi nhất trong đợt xét duyệt năm 2025. Hành trình của anh là câu chuyện về đam mê, nghị lực và sự kiên trì theo đuổi khoa học từ những ngày đầu đầy gian khó.

"Chat" với chàng trai Gen Z Hà Tĩnh đạt HCV Liên hoan Âm nhạc toàn quốc 06/11/2025 05:15 Với tiết mục độc tấu sáo “Nhớ về dòng sông” đầy cảm xúc, Nguyễn Công Minh (quê xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - sinh viên năm 4 Khoa Âm nhạc Di sản truyền thống - Học viện Âm nhạc Huế xuất sắc giành HCV tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025.

Vị giáo sư quê Hà Tĩnh được công nhận Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới 03/10/2025 09:45 Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Thế Hoàng (quê Hà Tĩnh) - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã chính thức được công nhận là Viện sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới.

Người Hà Tĩnh muôn phương gửi niềm tin, kỳ vọng sự bứt phá của tỉnh nhà trong chặng đường mới 30/09/2025 10:17 Hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, nhiều trí thức, doanh nhân và người trẻ Hà Tĩnh đang sinh sống, học tập, làm việc trong nước và nước ngoài đã gửi gắm niềm tin, kỳ vọng lớn vào giai đoạn phát triển mới.

Cách đón Tết Độc lập đặc biệt của người Hà Tĩnh ở nước ngoài 01/09/2025 05:15 Dù ở cách xa quê nhà, nhiều người Hà Tĩnh vẫn đón Tết Độc lập 2/9 theo cách riêng. Với họ, ngày lễ lớn luôn là dịp hướng về Tổ quốc bằng tất cả niềm tự hào và mong nhớ.

2 thuyết minh viên quê Hà Tĩnh tự hào "truyền lửa" tại sự kiện A80 31/08/2025 05:14 Thượng tá Nguyễn Hữu Lập và Trung tá Quân nhân chuyên nghiệp Dương Thị Cúc – hai thuyết minh viên quê Hà Tĩnh sẽ góp phần tạo nên không khí trang trọng, hào hùng và cảm xúc tại đại lễ A80 sắp tới.

"Thủ lĩnh" vùng giáo tiên phong đưa nghề nuôi tôm về Thiên Cầm 15/08/2025 15:00 Nguyễn Văn Đồng – Bí thư Chi bộ thôn Yên Hà, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) không chỉ là “thủ lĩnh” đoàn kết lương giáo ông còn là người tiên phong khai phá nghề nuôi tôm trên địa bàn.

Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng tặng quà, chúc mừng học sinh đạt thành tích tốt 26/07/2025 04:56 Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng đã đến tặng quà, chúc mừng em Nguyễn Thị Hải Yến (Nghệ An) đạt 29,25 điểm khối C00 và các em: Võ Trọng Khải, Trần Minh Hoàng đạt HCV Olympic Toán học quốc tế năm 2025.

Người Đức Thọ xa quê chung tay cùng huyện nhà giảm nghèo bền vững 24/05/2025 13:30 Huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã chủ động huy động sự chung tay của cộng đồng, đặc biệt là các doanh nghiệp, con em xa quê nhằm góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Tổng giám đốc 9X quê Hà Tĩnh là thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc 20/05/2025 09:00 Học tập, rèn luyện theo lời Bác Hồ dạy, anh Võ Quang Dũng (Tổng Giám đốc Công ty SMART Media), một người con quê Hà Tĩnh, luôn phấn đấu để trở thành công dân toàn cầu, mang trong mình khát vọng, bản sắc Việt.

Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng kỷ niệm 25 năm thành lập 18/05/2025 13:39 25 năm phát triển, Hội đồng hương xứ Nghệ tại Hải Phòng đã trở thành mái nhà chung gắn kết những người con Nghệ An, Hà Tĩnh xa quê và có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về quê hương.

Một người Lào gốc Việt luôn "nặng lòng" với cố hương 17/05/2025 07:08 Ông Nguyễn Khắt (SN 1959) là người Lào gốc Việt Nam, từng tham gia bộ đội Pa-thét Lào, có nhiều chiến công và luôn "nặng lòng" với cố hương Hà Tĩnh.

Người đẹp Hà Tĩnh Hồ Ngọc Phương Linh vào top 25 Hoa hậu Việt Nam 11/05/2025 08:30 Người đẹp quê Hà Tĩnh Hồ Ngọc Phương Linh đã chính thức lọt vào top 25 Hoa hậu Việt Nam 2024 sau màn thể hiện ấn tượng tại đêm chung khảo ở Hà Nội. Cô là thí sinh duy nhất đến từ Hà Tĩnh góp mặt ở vòng chung kết năm nay.

Trung tá quê Hà Tĩnh góp sức tạo khí thế hào hùng tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam 05/05/2025 05:16 Trung tá Nguyễn Hữu Lập (quê Hà Tĩnh) là một trong những giọng đọc chính tại Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và đã góp sức tạo khí thế hào hùng cho buổi lễ.

Những người con xa quê nặng lòng với quê hương 28/04/2025 07:30 Những người con Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam không chỉ đoàn kết, nỗ lực góp phần xây dựng vùng đất mới mà còn luôn đau đáu hướng về quê hương. Với tình yêu quê sâu đậm, họ luôn chung tay vun đắp, lan tỏa giá trị văn hóa và tinh thần Hà Tĩnh, tạo nên một “Hà Tĩnh thứ hai” đầy nghĩa tình và bản sắc nơi đất khách.

Chuyện người con Hà Tĩnh viết nên huyền thoại Biệt động Sài Gòn 24/04/2025 15:23 Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có một người con của Hà Tĩnh đã cùng lực lượng biệt động Sài Gòn viết nên những chiến công huyền thoại.

Thầy giáo quê Hà Tĩnh tái hiện khoảnh khắc lịch sử bằng phấn 23/04/2025 08:30 Chỉ với phấn màu, thầy giáo Nguyễn Trí Hạnh (quê Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã thực hiện thành công bức họa “Khí thế hào hùng 30/4", tái hiện thời khắc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập.

Nữ gen Z Hà Tĩnh đam mê bảo tồn và phát triển tranh dân gian Hàng Trống 03/04/2025 07:14 Tuy thuộc thế hệ gen Z nhưng Trịnh Lê Ngọc Hân (TDP 3, phường Bắc Hà, TP Hà Tĩnh) luôn cháy bỏng niềm đam mê với mỹ thuật truyền thống và mong muốn bảo tồn các giá trị nghệ thuật của dòng tranh dân gian Hàng Trống.

Sắc vóc người đẹp Hà Tĩnh tại Hoa hậu Việt Nam 02/04/2025 15:56 Nữ sinh Hồ Ngọc Phương Linh (SN 2004, quê huyện Hương Khê) là người con Hà Tĩnh duy nhất tại Chung khảo Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024.

VĐV Lê Văn Công được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba 23/03/2025 06:34 Đây là phần thưởng đáng tự hào ghi nhận thành tích xuất sắc của VĐV thể thao người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc Lê Văn Công trong những năm vừa qua.

Bác sĩ 9X Hà Tĩnh và hành trình "gieo mầm" hạnh phúc 23/03/2025 05:22 Được biết đến như một “bà mụ” mát tay của các cặp vợ chồng hiếm muộn, bác sĩ Dương Công Bằng (Bệnh viện Phụ sản Quốc tế Sài Gòn) là niềm tự hào của những người đồng hương Hà Tĩnh.

Nhà thơ quê Hà Tĩnh - 'Cha đẻ' của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua đời 25/02/2025 12:20 Nhà thơ Hữu Việt cho biết, nhà thơ - nhà báo Dương Kỳ Anh qua đời lúc 8h30 sáng nay (25/2) tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô vì bệnh hiểm nghèo.