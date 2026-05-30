Ông Nguyễn Chí Dũng đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội

(Baohatinh.vn) - Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội đã thống nhất thông qua đề án triển khai phương án kiện toàn BCH, thích ứng theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tạo bước phát triển mới.

Ngày 30/5, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội tổ chức Hội nghị BCH mở rộng nhằm kiện toàn bộ máy theo mô hình chính quyền 2 cấp và chuyển giao chức danh chủ tịch hội.

Tham dự có các đồng chí: Uông Chu Lưu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Hồng Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Chí Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; cùng các thành viên trong BCH Hội đồng hương, đại diện các CLB trực thuộc và đại diện hội đồng hương các địa phương Hà Tĩnh tại Thủ đô.

Toàn cảnh hội nghị.

Từ sau khi tái lập tỉnh năm 1991, trải qua chặng đường dài hình thành, xây dựng và phát triển, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội đã tập hợp được các thế hệ con em trên nhiều lĩnh vực công tác. BCH Hội gồm chủ tịch, các phó chủ tịch, chủ tịch các câu lạc bộ và chủ tịch hội đồng hương các địa phương hoạt động tích cực, ngày càng đổi mới và tạo ra nhiều dấu ấn riêng.

Hội đồng hương Hà Tĩnh định kỳ 2 năm một lần tổ chức gặp mặt, giao lưu nhân các ngày truyền thống... nhằm khích lệ, động viên con em trên mọi lĩnh vực. Mạng lưới hoạt động của hội rộng lớn với gần 170 chi hội từ cấp tỉnh đến cấp xã cùng các CLB chuyên đề hoạt động hiệu quả như: CLB 7X, CLB Nhà báo, CLB Nghệ sĩ, CLB Sinh viên; CLB Thầy thuốc Hà Tĩnh tại Hà Nội; nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội, Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Hà Tĩnh tại Hà Nội... Đây chính là điểm tựa vững chắc để hội bước vào một giai đoạn phát triển mới mang tính đột phá.

Tại hội nghị, BCH Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội đã thống nhất cao thông qua đề án triển khai phương án kiện toàn BCH, thích ứng theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đây được xem là bước đi ý nghĩa nhằm nâng cao tính linh hoạt, sâu sát trong các phong trào đồng hương. Mô hình mới này sẽ tăng tính kết nối chặt chẽ giữa hội cấp tỉnh với các hội đồng hương cấp cơ sở, phù hợp với xu thế quản trị hiện đại, giúp các hoạt động của hội được triển khai nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Ông Đặng Quốc Tiến, nguyên Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của tỉnh Hà Tĩnh và các địa phương, các hội viên trong suốt nhiều năm qua.

Tại hội nghị, BCH Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội cũng đã thực hiện quy trình chuyển giao chức danh Chủ tịch từ ông Đặng Quốc Tiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ sang ông Nguyễn Chí Dũng - nguyên Uỷ viên BCH TƯ Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Bước đi này nằm trong lộ trình trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, nhằm tiếp nối hiệu quả các hoạt động nghĩa tình, khuyến học, an sinh xã hội và hướng về xây dựng quê hương.

Ông Uông Chu Lưu, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch danh dự Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội đánh giá cao những đóng ﻿góp của hội trong nhiều năm qua.

​Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội đối với sự phát triển chung của quê hương, nhất là trong hoạt động kết nối cộng đồng, hướng về nguồn cội và đồng hành cùng các phong trào an sinh, khuyến học, khuyến tài. Hội nghị cũng tiếp nhận nhiều ý kiến trao đổi, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hội trong thời gian tới, tăng cường sự gắn kết giữa những người con Hà Tĩnh đang sinh sống, học tập và làm việc tại Thủ đô với quê hương.

Các đồng chí trong BCH tặng hoa và chụp ảnh kỷ niệm cùng ông Đặng Quốc Tiến và ông Nguyễn Chí Dũng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh sẽ cùng BCH Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội nỗ lực tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tạo dấu ấn riêng của hội, qua đó góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, con người Hà Tĩnh và tăng cường sự gắn kết của cộng đồng người Hà Tĩnh xa quê.

Tân Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại hội nghị.

Trong thời gian tới, với bộ máy tổ chức mới, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội quyết tâm tiếp tục phát huy vai trò là "mái nhà chung" gắn kết tình quê, đồng thời là cầu nối vững chắc góp phần khơi thông các nguồn lực kinh tế, chất xám... hướng về chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Hà Tĩnh trong trái tim những người con xa quê

Dù đi xa lập nghiệp, trong trái tim mỗi người con Hà Tĩnh, hình bóng quê hương luôn hiện hữu. Trên hành trình học tập, công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, họ vẫn mang theo tình yêu sâu nặng và khát vọng được góp phần dựng xây tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.
Tết nơi xứ người

Giữa nhịp sống nơi đất khách, du học sinh Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ giữ hương vị Tết Nguyên đán. Nỗi nhớ quê không chỉ đầy trong tim mà còn trở thành động lực để họ cố gắng học tập từng ngày.
Về Hà Tĩnh ăn Tết sum vầy

Khi Tết Bính Ngọ đang cận kề, những chuyến xe xuôi ngược chở theo niềm háo hức, nỗi mong chờ đoàn viên của những người con Hà Tĩnh về sum họp gia đình.
"Cá mập" người Hà Tĩnh và triết lý kinh doanh phụng sự

Quyền lực trên sóng truyền hình, nhà đầu tư sắc sảo, nhưng đằng sau những thương vụ nghìn tỷ, doanh nhân Nguyễn Thanh Việt vẫn vẹn nguyên chất giọng chân phương của người Hà Tĩnh. Với ông, thành công lớn nhất của một đời người không phải là số tiền tích lũy mà là giá trị trao đi.
"Mang tri thức trở về đóng góp cho quê hương"

Từ môi trường khoa học quốc tế, Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đang miệt mài góp phần kết nối Việt Nam và Australia bằng tri thức, như một cách để những giá trị ấy “trở về” với quê hương Hà Tĩnh.
Phó giáo sư trẻ quê Hà Tĩnh chia sẻ hành trình đến với nghiên cứu khoa học

Trưởng thành từ một làng quê thuần nông ở xã Vượng Lộc cũ, nay là xã Can Lộc, PGS.TS Trần Quốc Quân (SN 1990) vừa trở thành phó giáo sư quê Hà Tĩnh trẻ tuổi nhất trong đợt xét duyệt năm 2025. Hành trình của anh là câu chuyện về đam mê, nghị lực và sự kiên trì theo đuổi khoa học từ những ngày đầu đầy gian khó.
Những người con xa quê nặng lòng với quê hương

Những người con Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam không chỉ đoàn kết, nỗ lực góp phần xây dựng vùng đất mới mà còn luôn đau đáu hướng về quê hương. Với tình yêu quê sâu đậm, họ luôn chung tay vun đắp, lan tỏa giá trị văn hóa và tinh thần Hà Tĩnh, tạo nên một “Hà Tĩnh thứ hai” đầy nghĩa tình và bản sắc nơi đất khách.
