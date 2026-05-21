Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Gặp “người chép sử” của Đoàn tàu không số

Đặng Thắm
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - CCB Nguyễn Trường Khuê (xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) được ví “người chép sử” của Đoàn tàu không số, Lữ đoàn 125 Hải quân, góp phần lưu giữ những chiến công của một đơn vị anh hùng.

web-podcast-cms-bht-850-x-576-px-5.png
Một con tàu của Đoàn tàu không số trên đường chở hàng chi viện cho chiến trường miền Nam. Ảnh tư liệu

Trong căn nhà nhỏ ở xã Cẩm Trung, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Trường Khuê vẫn cẩn thận lưu giữ những tập tài liệu đã ngả màu theo năm tháng. Bản dự thảo của cuốn sách “Lịch sử Đoàn 125 Hải quân” do chính CCB Nguyễn Trường Khuê tham gia biên soạn và hoàn thành năm 1981, khi đang là Trợ lý tuyên huấn, Lữ đoàn 125. Đây được xem là một trong những tài liệu đầu tiên ghi chép đầy đủ các sự kiện, diễn biến, những chiến công và vai trò ý nghĩa của Đoàn tàu không số - “huyền thoại” đường Hồ Chí Minh trên biển.

bqbht_br_web-podcast-cms-bht-850-x-576-px.png
CCB Nguyễn Trường Khuê lưu giữ cẩn thận những tư liệu về Đoàn tàu không số.

Để hoàn thành cuốn sách, ngày ấy, CCB Nguyễn Trường Khuê đã dành nhiều năm miệt mài sưu tầm, nghiên cứu tài liệu, gặp gỡ đồng đội, tìm lại các nhân chứng từng trực tiếp tham gia những chuyến tàu năm xưa. Và trên hết, những trang viết ấy còn được chắt lọc từ chính ký ức, trải nghiệm đời lính của mình.

bqbht_br_de-thuong-chu-cho-thu-cung-anh-ghep-850-x-576-px.png
Bản dự thảo của cuốn sách “Lịch sử Đoàn 125 Hải quân” do chính CCB Nguyễn Trường Khuê tham gia biên soạn và hoàn thành năm 1981.

CCB Nguyễn Trường Khuê sinh năm 1948. Năm 1968, chàng thanh niên tuổi đôi mươi lên đường nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, ông tham gia chiến đấu tại chiến trường Quảng Trị – một trong những mặt trận khốc liệt nhất những năm kháng chiến chống Mỹ. Chính chiến trường ấy đã tôi luyện ý chí, bản lĩnh của người lính trẻ. Năm 1972 là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời quân ngũ của CCB Nguyễn Trường Khuê khi ông được điều sang lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam, nhận nhiệm vụ đặc biệt: tham gia Đoàn tàu không số.

“Đoàn tàu không số là một đơn vị đặc biệt trong các đơn vị đặc biệt của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Là đơn vị vận chuyển bí mật đầy những câu chuyện huyền thoại, độc đáo trên con đường có một không hai trong lịch sử dân tộc. Vì vậy khi được cử về đơn vị, làm chính trị viên tàu, tôi rất phấn khởi, tự hào và nhận thấy trách nhiệm của mình lớn lao hơn” - đó là những cảm nhận của CCB Nguyễn Trường Khuê về những ngày đầu gia nhập lực lượng hải quân.

bqbht_br_web-podcast-cms-bht-850-x-576-px-2.png
CCB Nguyễn Trường Khuê (bên trái) trong thời kỳ quân ngũ.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Lữ đoàn 125 Hải quân đã sử dụng các tàu vận tải cỡ nhỏ để thâm nhập vào miền Nam. Mặc dù có số hiệu đầy đủ, song để giữ bí mật, các tàu này không sơn số hiệu lên thân tàu. Tên gọi Đoàn tàu không số cũng ra đời từ đó.

Ngày ấy, người lính trẻ Nguyễn Trường Khuê là thế hệ thứ 3 của Đoàn tàu không số. Những chiến công huyền thoại của các thế hệ đi trước trên đường Hồ Chí Minh trên biển đã trở thành niềm tự hào, là động lực thôi thúc lớp lính trẻ tiếp bước. Những chuyến đi bí mật giữa biển đêm, những lần đối diện tàu chiến địch, những hành trình chỉ biết ngày đi mà không hẹn ngày trở lại… tất cả đã trở thành ký ức không thể phai mờ.

Nhớ về những mất mát, hy sinh của đồng đội, CCB Nguyễn Trường Khuê vẫn không nguôi xúc động: “Ngày 24/4/1972, sau khi Tàu 645 của chính trị viên Nguyễn Văn Hiệu gặp địch đánh phá, thuyền trưởng Lê Hạ và nhiều chiến sĩ đều bị thương. Đơn vị cho anh em rời tàu để bơi vào bờ, còn lại chính trị viên và máy trưởng ở lại để điểm hỏa, phá hủy con tàu tránh rơi vào tay địch. Tuy nhiên anh Hiệu không muốn hy sinh thêm đồng đội khác. Anh đẩy đồng đội mình xuống biển, giành phần hy sinh về mình, sau đó điểm hỏa, biến con tàu thành một ngọn đuốc lớn khiến quân thù khiếp đảm...”.

bqbht_br_web-podcast-cms-bht-850-x-576-px-3.png
Cuộc gặp gỡ của những CCB từng tham gia Đoàn tàu không số.

Sau ngày đất nước thống nhất, người lính biển Nguyễn Trường Khuê lại tiếp tục lên đường với nhiệm vụ mới: bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Những chuyến tàu chở lương thực, hàng hóa, thiết bị và cán bộ chiến sĩ ra Trường Sa vẫn nối tiếp nhau giữa trùng khơi.

Mỗi chặng đường cống hiến trong quân ngũ, với ý thức trách nhiệm và tình yêu dành cho biển đảo quê hương, CCB Nguyễn Trường Khuê luôn nỗ lực hết mình trong từng nhiệm vụ. Ông từng giữ các chức vụ: Chính trị viên Tàu 683 Lữ đoàn 125, Trợ lý tuyên huấn Lữ đoàn 125, Trợ lý tuyên huấn Lữ đoàn 162... rồi sau này là Phó Lữ đoàn trưởng về chính trị vùng 1 hải quân. Năm 1991, ông nghỉ hưu với cấp bậc Trung tá.

bqbht_br_web-podcast-cms-bht-850-x-576-px-4.png
Trở về quê nhà, CCB Nguyễn Trường Khuê luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào.

Ông Trần Vũ Thìn – Trưởng ban liên lạc CCB Hải quân Hà Tĩnh cho biết: “CCB Nguyễn Trường Khuê là tấm gương tiêu biểu của người lính Hải quân sau khi trở về đời thường, luôn gương mẫu, trách nhiệm trong các phong trào ở địa phương và tích cực xây dựng tổ chức CCB Hải quân đoàn kết, vững mạnh. Đồng chí luôn nhiệt tình kết nối, phối hợp với Ban liên lạc CCB Hải quân Hà Tĩnh để động viên, giúp đỡ những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của Hải quân Nhân dân Việt Nam.”

Những câu chuyện của CCB Nguyễn Trường Khuê và đồng đội hôm nay không chỉ để nhắc nhớ về một thời hào hùng của Đoàn tàu không số, mà còn để thế hệ trẻ thêm hiểu, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc được gìn giữ bằng biết bao mồ hôi, máu xương và lòng quả cảm của cha anh đi trước.

Tin liên quan

Tags:

#đoàn tàu không số #biển đảo #cựu chiến binh #hà tĩnh #lữ đoàn 125 #huyền thoại #kháng chiến

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hoa sen khoe sắc thu hút người dân check-in

Hoa sen khoe sắc thu hút người dân check-in

Mỗi độ hè về, những đầm sen tại Hà Tĩnh lại đồng loạt bung nở, khoe sắc hồng dịu dàng giữa nền lá xanh mướt, tạo nên không gian trong trẻo, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp hình.
Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Diện mạo mới của cầu Bến Thủy 1

Cầu Bến Thủy 1 nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An) vừa có diện mạo mới với hệ thống lưới an toàn cao hơn 3,5m cùng dải đèn LED trang trí, tạo nên điểm nhấn cảnh quan trên dòng sông Lam.
Đánh thức mùa hè nơi miền sóng vỗ

Đánh thức mùa hè nơi miền sóng vỗ

Tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh), vẻ đẹp mộc mạc của làng chài cùng các hoạt động khám phá làng nghề đang biến nơi đây thành điểm hẹn thu hút du khách trong những ngày hè.
Thức giấc cùng đầm sen tại xã Đan Hải

Thức giấc cùng đầm sen tại xã Đan Hải

Khi bình minh ló rạng nơi vùng biển Đan Hải (Hà Tĩnh), đầm sen tại thôn Hội Minh lại bung cánh tỏa hương, mang đến không gian an yên và vẻ đẹp tinh khôi cho mảnh đất này.
Thích thú trải nghiệm chèo SUP trên biển Thạch Khê

Thích thú trải nghiệm chèo SUP trên biển Thạch Khê

Hoạt động chèo ván đứng (SUP) trên biển Thạch Khê (Hà Tĩnh) mang đến không gian trải nghiệm mới mẻ, đồng thời mở ra tiền đề phát triển thêm các sản phẩm du lịch trải nghiệm trên địa bàn.
Trải nghiệm thú vị tại đồi chè Kỳ Văn

Trải nghiệm thú vị tại đồi chè Kỳ Văn

Đồi chè Kỳ Văn (xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) có tuổi đời hơn 40 năm, với diện tích gần 200ha. Đây là nơi du khách có thể hoà mình vào thiên nhiên, tận hưởng sự thoải mái và thư giãn sau những ngày lao động vất vả.
Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật tri ân nhà thơ Xuân Hoài

Chương trình giao lưu nghệ thuật “Nhà thơ Xuân Hoài – Người trong cõi nhớ” do Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm tri ân những đóng góp to lớn của ông đối với thi ca và sự nghiệp xây dựng, phát triển văn hóa, nghệ thuật Hà Tĩnh.
Náo nhiệt “ngày hội” úp nơm bắt cá ở Hà Tĩnh

Náo nhiệt “ngày hội” úp nơm bắt cá ở Hà Tĩnh

Sau mùa gặt, đập Hữu Ninh ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) lại trở nên náo nhiệt. Hàng chục người dân mang theo những chiếc nơm tre để tham gia bắt cá, góp phần lưu giữ nét văn hóa truyền thống của làng quê.
Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Nhà thơ Xuân Hoài – “Con đò dọc” đi mãi giữa đôi bờ thi ca

Có những người khi rời xa cõi tạm vẫn để lại trong lòng người ở lại thật nhiều thương nhớ. Với nhà thơ Xuân Hoài, đó là nỗi nhớ lặng lẽ như mùi hương hoa dẻ trong ký ức tuổi thơ, như câu ví giặm chòng chành đâu đó giữa dòng Lam, dòng La quê nhà. Đi qua nhiều bến bờ của cuộc đời – từ bục giảng, văn đàn đến những năm tháng bệnh tật cuối đời – ông vẫn sống trọn vẹn như một “con đò dọc” trong chính câu thơ mình viết, lặng lẽ chở theo tình yêu quê hương, tình người và thi ca đi mãi trong ký ức bạn đọc.
Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

Có một Hà Tĩnh trong “thiên sử vàng” Điện Biên Phủ

72 năm đã trôi qua, âm hưởng Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” vẫn vang vọng. Trong chiến công ấy, Hà Tĩnh hiện diện ở tiền tuyến với những người con anh dũng, đồng thời là hậu phương dốc sức người, sức của cho ngày toàn thắng vẻ vang.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!