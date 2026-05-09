Náo nhiệt “ngày hội” úp nơm bắt cá ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau mùa gặt, đập Hữu Ninh ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) lại trở nên náo nhiệt. Hàng chục người dân mang theo những chiếc nơm tre để tham gia bắt cá, góp phần lưu giữ nét văn hóa truyền thống của làng quê.
Người tham gia chỉ được sử dụng nơm tre - dụng cụ đánh bắt truyền thống để "săn" cá.
Ông Lê Tiến Sỹ - Trưởng thôn Hữu Ninh cho biết: "Việc chỉ cho phép dùng nơm tre không chỉ tạo không khí vui vẻ, công bằng cho người tham gia mà còn góp phần giữ gìn hoạt động đánh bắt truyền thống của địa phương. Nhiều năm nay, ngày hội đã trở thành hoạt động cộng đồng được bà con mong đợi sau mỗi mùa gặt. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để công tác tổ chức ngày càng bài bản hơn".
Hoạt động mang tính cộng đồng này giúp người dân thư giãn sau những ngày mùa bận rộn.
Người dân mang theo những "chiến lợi phẩm" trong buổi “săn" cá đầy niềm vui.
