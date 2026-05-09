Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Náo nhiệt “ngày hội” úp nơm bắt cá ở Hà Tĩnh

Dương Chiến - Anh Tấn
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Sau mùa gặt, đập Hữu Ninh ở xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) lại trở nên náo nhiệt. Hàng chục người dân mang theo những chiếc nơm tre để tham gia bắt cá, góp phần lưu giữ nét văn hóa truyền thống của làng quê.

bqbht_br_21.jpg
Đây là “ngày hội” truyền thống lâu đời, do thôn Hữu Ninh tổ chức từ hàng chục năm nay, thu hút đông đảo người dân địa phương và các vùng lân cận tham gia.
bqbht_br_1.jpg
Khi hiệu lệnh của trưởng thôn bắt đầu vang lên, người dân cầm theo nơm tre đồng loạt lao xuống nước, tiếng cười nói rộn ràng cả một vùng quê.
bqbht_br_20.jpg
Hàng chục người dân trong thôn và vùng lân cận cùng bắt cá, tạo nên khung cảnh náo nhiệt.
bqbht_br_13.jpg
bqbht_br_14.jpg
bqbht_br_16.jpg
bqbht_br_18.jpg
Người tham gia chỉ được sử dụng nơm tre - dụng cụ đánh bắt truyền thống để "săn" cá.
bqbht_br_19.jpg
"Ngày hội" cũng thu hút đông đảo người dân đến xem, cổ vũ.
bqbht_br_8.jpg
bqbht_br_7.jpg
Ông Lê Tiến Sỹ - Trưởng thôn Hữu Ninh cho biết: "Việc chỉ cho phép dùng nơm tre không chỉ tạo không khí vui vẻ, công bằng cho người tham gia mà còn góp phần giữ gìn hoạt động đánh bắt truyền thống của địa phương. Nhiều năm nay, ngày hội đã trở thành hoạt động cộng đồng được bà con mong đợi sau mỗi mùa gặt. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng để công tác tổ chức ngày càng bài bản hơn".
bqbht_br_10.jpg
bqbht_br_17.jpg
Hoạt động mang tính cộng đồng này giúp người dân thư giãn sau những ngày mùa bận rộn.
bqbht_br_15.jpg
Không đơn thuần là hoạt động đánh bắt cá, ngày hội còn lưu giữ nét sinh hoạt dân gian, gắn kết cộng đồng làng quê.
bqbht_br_11.jpg
Anh Trần Đình Hiếu ở thôn Báo Ân, xã Mai Phụ chia sẻ: "Chúng tôi đã mong chờ ngày hội bắt cá này từ lâu. Với thành quả thu được khá lớn, chúng tôi rất phấn khởi và năm sau sẽ tiếp tục tham gia".
﻿bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_3.jpg﻿
bqbht_br_6.jpg
Người dân mang theo những "chiến lợi phẩm" trong buổi “săn" cá đầy niềm vui.
Video: Náo nhiệt "ngày hội" úp nơm bắt cá ở xã Mai Phụ.

Tin liên quan

Tags:

#Đánh bắt cá ở Hà Tĩnh #Đánh bắt cá #đánh cá #ngày hội đánh cá Hữu Ninh

Chủ đề Đời sống văn hóa

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Sắc xanh trên những đồi chè ở Hà Tĩnh

Sắc xanh trên những đồi chè ở Hà Tĩnh

Những đồi chè xanh mướt tại xã Sơn Kim 2 và Sơn Tây (Hà Tĩnh) không chỉ khẳng định vị thế của loại cây trồng thế mạnh mà còn hiện thực hóa khát vọng vươn lên làm giàu của bà con nông dân trên chính quê hương.
Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Những người “lưu giữ” văn hóa làng

Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.
Khám phá phiên chợ quê phường Trần Phú

Khám phá phiên chợ quê phường Trần Phú

Khu trưng bày các gian hàng tại phiên chợ quê phường Trần Phú (Hà Tĩnh) góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, kích cầu tiêu dùng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.
Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình

Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Ký ức tháng Tư của những nhân chứng lịch sử

Ký ức tháng Tư của những nhân chứng lịch sử

Từ ký ức của những người lính Hà Tĩnh năm xưa, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 được tái hiện xúc động và vẹn nguyên ý nghĩa trong dòng chảy hôm nay.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!