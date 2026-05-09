Náo nhiệt “ngày hội” úp nơm bắt cá ở Hà Tĩnh

Tháng 5, về thăm Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót 06/05/2026 15:30 Những ngày này, đông đảo người dân về Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót (xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dâng hương tri ân người anh hùng đã góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hanvet chính thức vận hành khách sạn 4 sao tại Khu du lịch Xuân Thành 05/05/2026 12:35 Việc vận hành Hanvet Grand Hotel tại Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền) góp phần chuẩn hóa hạ tầng lưu trú cao cấp, tạo đột phá cho diện mạo du lịch Hà Tĩnh.

Du lịch Hà Tĩnh: Kết nối mở bằng không gian số 05/05/2026 11:12 Việc ứng dụng công nghệ đang mở ra hướng tiếp cận mới cho du lịch Hà Tĩnh, giúp du khách dễ dàng tìm hiểu trước điểm đến. Đây cũng là cách để kích cầu du lịch hiệu quả.

Hương vị Hà Tĩnh - trải nghiệm khó quên của du khách 04/05/2026 14:47 Ẩm thực Hà Tĩnh phong phú với nhiều đặc sản mang dấu ấn riêng của từng vùng miền. Du khách đến đây không chỉ nghỉ dưỡng mà còn trải nghiệm những hương vị dân dã, khó quên.

Biển Thạch Hải phủ sóng wifi miễn phí, nâng tầm trải nghiệm cho du khách 04/05/2026 08:56 Khu du lịch biển Thạch Hải (Thạch Khê, Hà Tĩnh) đã phủ sóng wifi miễn phí, đồng thời mở thêm kênh quảng bá điểm đến, ẩm thực, văn hóa, góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Du lịch Hà Tĩnh khởi sắc, kích hoạt mùa hè sôi động 04/05/2026 05:25 Với việc thu hút hơn 50 vạn lượt khách trong 2 kỳ nghỉ lễ vừa qua, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến và cách làm du lịch ngày càng chuyên nghiệp, bài bản.

Thôn Tân Vĩnh Cần - khi sự đoàn kết làm nên diện mạo mới 03/05/2026 15:09 Từ sự đồng lòng, chung sức của người dân, thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đã thực sự trở thành một điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Sắc xanh trên những đồi chè ở Hà Tĩnh 03/05/2026 14:34 Những đồi chè xanh mướt tại xã Sơn Kim 2 và Sơn Tây (Hà Tĩnh) không chỉ khẳng định vị thế của loại cây trồng thế mạnh mà còn hiện thực hóa khát vọng vươn lên làm giàu của bà con nông dân trên chính quê hương.

Biển Hải Đăng - điểm check-in mới của nhiều du khách 03/05/2026 11:07 Bãi biển Hải Đăng (xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) với vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành, nước biển trong xanh đang trở thành điểm check-in thú vị của nhiều du khách.

Mái ấm đặc biệt tại một ngôi chùa ở Hà Tĩnh 03/05/2026 10:00 Không chỉ là chốn tâm linh của người dân địa phương, chùa Vĩnh (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) còn được biết đến là mái nhà chở che, nuôi dạy 22 em nhỏ mồ côi, không nơi nương tựa.

Theo dòng người "trốn nóng" về miền rừng Phú Lâm 02/05/2026 15:54 Là điểm “trốn nóng” giữa những ngày nắng gắt, khu du lịch cộng đồng thôn Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của du khách mỗi dịp nghỉ lễ.

Những người “lưu giữ” văn hóa làng 02/05/2026 08:34 Ở nhiều vùng quê của Hà Tĩnh, có những con người vẫn lặng lẽ gìn giữ đình làng, đền, miếu và các giá trị văn hóa. Sự tận tụy ấy đã góp phần neo giữ hồn quê, "đánh thức" giá trị di sản.

Từ thợ may “tay ngang” đến danh hiệu “Công nhân tiêu biểu” 02/05/2026 05:20 Bền bỉ học hỏi suốt 15 năm, từ chỗ không biết nghề may, nữ công nhân ở Hà Tĩnh đã có nhiều sáng kiến kỹ thuật làm lợi hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho doanh nghiệp.

Biển Hà Tĩnh đông nghịt người dịp nghỉ lễ 01/05/2026 19:26 Trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hàng nghìn du khách đã đổ về các bãi biển Hà Tĩnh giải nhiệt, tạo nên không khí nhộn nhịp, sôi động.

Đặc sản vùng La Giang - điểm nhấn ẩm thực Hà Tĩnh 01/05/2026 16:02 Từ những nguyên liệu quen thuộc, qua bàn tay khéo léo của người dân, nhiều món ăn ở vùng La Giang đã trở thành đặc sản khó quên, góp phần tạo nên sức hút cho du lịch Hà Tĩnh.

"Tọa độ xanh" Kẻ Gỗ hút khách trong kỳ nghỉ lễ 01/05/2026 14:57 Trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, nhiều du khách đã chọn điểm đến là hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) để tìm kiếm sự thư thái, yên bình.

Trang nghiêm lễ giỗ tổ họ Nguyễn Tiên Điền 01/05/2026 11:54 Lễ giỗ tổ họ Nguyễn Tiên Điền là dịp để con cháu, người dân ở Hà Tĩnh tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa.

Đi mô rồi cũng nhớ về… món ăn sáng ở Hà Tĩnh 01/05/2026 10:25 Hành trình về với Hà Tĩnh dịp nghỉ lễ, du khách và người dân không quên thưởng thức những món ăn sáng dân dã, đậm hồn quê, lưu giữ hương vị mộc mạc mà khó quên.

Khám phá bãi biển Thiên Cầm phiên bản không ngủ 01/05/2026 10:15 Thiên Cầm (Hà Tĩnh) về đêm là thời điểm bãi biển trở nên sôi động với ngàn ánh đèn lung linh sắc màu, hứa hẹn mang tới những trải nghiệm mới mẻ trong mùa du lịch năm nay.

Staycation - lựa chọn mới cho kỳ nghỉ tiết kiệm 01/05/2026 08:07 Thay vì những chuyến đi xa tốn kém và đông đúc, nhiều người dân Hà Tĩnh đang lựa chọn nghỉ lễ theo xu hướng “staycation” – nghỉ ngơi tại chỗ, đảm bảo thư giãn và chi phí hợp lý.

Mô hình du lịch cộng đồng đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của Hà Tĩnh hút khách 01/05/2026 05:59 Chỉ sau 1 tuần đưa vào khai thác, mô hình du lịch cộng đồng - CBT biển Thịnh Lộc tại thôn Yên Điềm (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã đón hơn 500 lượt khách trong và ngoài tỉnh.

Sôi động tại trung tâm thương mại dịp nghỉ lễ 30/04/2026 17:57 Trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh thu hút đông đảo du khách đến mua sắm, trải nghiệm các dịch vụ phù hợp, hấp dẫn với nhiều lứa tuổi.

Nhiều người dân chọn du lịch sinh thái trong ngày đầu nghỉ lễ 30/04/2026 17:33 Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều du khách chọn các điểm du lịch sinh thái ở Hà Tĩnh để tham quan, trải nghiệm.

Về Ngã ba Đồng Lộc tri ân các anh hùng liệt sỹ dịp 30/4 30/04/2026 11:22 Trong không khí thiêng liêng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đông đảo du khách đã về Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) để dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Khám phá phiên chợ quê phường Trần Phú 30/04/2026 10:59 Khu trưng bày các gian hàng tại phiên chợ quê phường Trần Phú (Hà Tĩnh) góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, kích cầu tiêu dùng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.

Trạch Lâm Hầu Ngô Phúc Trạch - người có công hộ nước, giúp dân 30/04/2026 10:15 Ngô Phúc Trạch (sinh năm 1560 - ?), quê ở làng Chỉ Châu (nay thuộc xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh). Ông là người có đóng góp lớn trong việc giữ vững sự bình yên của muôn dân và khai hoang, chăm lo sản xuất cho cộng đồng dân cư.

Tôi kể chuyện về “mười đóa hoa” bằng cả trái tim mình 30/04/2026 09:11 Giữa không gian trang nghiêm tại Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), chị Nguyễn Thị Thúy Hòa đã có gần 17 năm kể lại những câu chuyện về một thời hoa lửa. Mỗi lời thuyết minh của chị là sự tiếp nối ký ức và lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Khám phá những món “ăn một lần – nhớ một đời” của Hà Tĩnh 30/04/2026 05:35 Hà Tĩnh không chỉ níu chân du khách bằng vẻ đẹp yên bình và những dấu ấn lịch sử mà còn khiến lòng người “vương vấn” bởi nền ẩm thực dân dã, mộc mạc nhưng đầy cuốn hút.

Ký ức tháng Tư của những nhân chứng lịch sử 29/04/2026 17:41 Từ ký ức của những người lính Hà Tĩnh năm xưa, ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975 được tái hiện xúc động và vẹn nguyên ý nghĩa trong dòng chảy hôm nay.