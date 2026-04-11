Kinh tế

Nông nghiệp

Những mẻ mực tươi ngon cập cảng cá Xuân Hội

(Baohatinh.vn) - Cảng cá Xuân Hội (xã Đan Hải, Hà Tĩnh) trở nên nhộn nhịp khi tàu thuyền cập bến mang theo những mẻ mực tươi rói trong niềm hân hoan được mùa của bà con ngư dân.

Những ngày này, cảng cá Xuân Hội (xã Đan Hải, Hà Tĩnh) luôn nhộn nhịp khi tàu thuyền trở về mang theo những mẻ mực tươi ngon đầu mùa.
Tầm 3h sáng, bà con ngư dân ra vùng đảo Mắt, cách bờ 10 - 12 hải lý để khai thác mực và cập bến vào buổi chiều.
Khi tàu cập cảng cá Xuân Hội, những mẻ mực tươi ngon được đưa lên bờ trong niềm vui của bà con ngư dân sau một đêm dài lao động trên biển.
Ngư dân Nguyễn Văn Khoa (thôn Thái Phong, xã Đan Hải) cho biết: "Năm nay mùa mực đến sớm, tôi tích cực bám biển để đánh bắt. Đây là chuyến thứ 3 tàu của tôi vươn khơi và cũng là chuyến “trúng đậm” với hơn 20 kg mực các loại, trừ chi phí thu về gần 3 triệu đồng.
Khi cập cảng, mực vẫn còn óng ánh, tươi ngon.
Mực được chia thành nhiều loại tùy theo kích cỡ và giá bán cũng khác nhau.
“Mực đầu mùa giá ổn định, mỗi chuyến ra khơi tàu của tôi cho thu nhập bình quân 3 triệu đồng. Dịp này, nhiều tàu “trúng đậm” mực ống nên bà con ngư dân phấn khởi vươn khơi” – ngư dân Nguyễn Văn Sơn (thôn Thái Phong, xã Đan Hải) cho hay.
Chị Nguyễn Thị Thúy Mùi, một thương lái ở xã Đan Hải cho biết: "Khoảng 15h hằng ngày, mọi người tập trung tại cảng cá Xuân Hội để thu mua mực. Hiện mực to loại 1 có giá 320.000 – 350.000 đồng/kg, loại 2 giá 250.000 đồng/kg, còn loại nhỏ từ 150.000 - 200.000 đồng/kg".
Theo bà con ngư dân, mùa mực chính vụ thường bắt đầu từ tháng 5-7 nhưng năm nay vào mùa sớm hơn. Toàn xã có gần 40 tàu thuyền làm nghề dạ mực, một ngày đi biển bình quân thu nhập từ 2-3 triệu đồng.
Thời tiết thuận lợi, ngư trường dồi dào, đặc biệt giá dầu đã "h﻿ạ nhiệt" là những tín hiệu vui để ngư dân xã Đan Hải tiếp tục yên tâm vươn khơi bám biển, gia tăng thu nhập.

