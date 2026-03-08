Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Ẩm thực

Mực nhảy Vũng Áng "đến hẹn lại lên"

Thanh Quý
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Mùa mực nhảy Vũng Áng (Hà Tĩnh) bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 7 âm lịch hằng năm. Những ngày gần đây, các bè nổi tại khu ẩm thực mực nhảy Vũng Áng đã bắt đầu nhộn nhịp đón khách.

bqbht_br_39.jpg
Gần nửa tháng nay, các bè nổi tại khu ẩm thực mực nhảy Vũng Áng (phường Vũng Áng) đã bắt đầu nhộn nhịp phục vụ du khách. Dù mới đầu vụ, nguồn mực nhảy đã khá dồi dào và chất lượng ổn định.
bqbht_br_23.jpg
bqbht_br_24.jpg
bqbht_br_27.jpg
Mực nhảy được ngư dân đánh bắt trong ngày và đưa trực tiếp vào các bể nuôi giữ trên bè. Nhờ vậy, khi du khách đến thưởng thức, mực vẫn còn tươi sống, giữ được độ giòn và vị ngọt đặc trưng. Đây cũng chính là yếu tố tạo nên sức hút riêng cho món đặc sản này.
bqbht_br_19.jpg
bqbht_br_33.jpg
bqbht_br_36.jpg
Theo các chủ nhà hàng, dù mới đầu mùa nhưng giá mực nhảy vẫn khá ổn định. Hiện mỗi kg mực có giá dao động khoảng từ 600.000 đến 700.000 đồng, tùy kích cỡ, tương đương với mức giá của các năm trước.
bqbht_br_32.jpg
Ông Chu Văn Hậu, chủ nhà hàng Hậu Thìn (phường Vũng Áng) cho biết: “Chúng tôi bắt đầu bán mực nhảy từ mồng 2 Tết Nguyên đán và duy trì liên tục đến nay. Năm nay mực được mùa, mới đầu vụ nhưng con to, thịt dày, rất ngon.”
bqbht_br_34.jpg
Một điểm thú vị khi thưởng thức mực nhảy Vũng Áng là du khách có thể tự tay lựa chọn và vớt mực trực tiếp từ lồng bè. Sau khi lựa xong, mực sẽ được đầu bếp chế biến ngay tại chỗ thành nhiều món như hấp, nướng hay làm gỏi. Trải nghiệm này mang lại cảm giác mới lạ cho du khách.
bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_10.jpg
bqbht_br_12.jpg
Vào những ngày thời tiết thuận lợi hoặc dịp cuối tuần, lượng khách đến khu ẩm thực tăng lên rõ rệt. Nhiều đoàn khách từ các địa phương như: Hà Nội, Nghệ An, Quảng Trị... cũng tìm đến để thưởng thức đặc sản mực nhảy Vũng Áng.
bqbht_br_4.jpg
Anh Đào Hải Lĩnh (thành phố Hà Nội) chia sẻ: “Tôi biết đến món mực nhảy Vũng Áng qua các phương tiện truyền thông và hôm nay có dịp ghé đến khu ẩm thực để thưởng thức món ăn độc đáo này. Mực ở đây rất tươi, vừa vớt lên đã chế biến ngay nên ăn giòn và ngọt. Người dân Hà Tĩnh lại rất mến khách nên chắc chắn tôi sẽ quay lại nhiều lần nữa.”
bqbht_br_6.jpg
Nhiều người thích thú ăn sống mực nhảy tại bè nổi.
bqbht_br_5.jpg
Du khách hào hứng ghi lại những khoảnh khắc độc đáo khi thưởng thức mực nhảy Vũng Áng để lan toả trên các nền tảng mạng xã hội.
bqbht_br_13.jpg
Anh Nguyễn Viết Thắng (xã Thạch Hà) cho biết: “Mỗi khi có bạn bè từ nơi khác về, tôi thường đưa họ đến Vũng Áng để ăn mực nhảy. Ai cũng thích vì mực tươi sống mà ít nơi nào có được.
bqbht_br_40.jpg
Hiện nay, khu ẩm thực mực nhảy Vũng Áng có 20 hộ kinh doanh hoạt động. Các nhà hàng được bố trí trên những bè nổi ven biển, tạo không gian thoáng đãng cho thực khách. Đây cũng là điểm nhấn thu hút khách du lịch khi đến với vùng biển này.
bqbht_br_18.jpg
Để chuẩn bị cho mùa cao điểm, nhiều cơ sở kinh doanh đã chủ động chỉnh trang lại nhà hàng. Bàn ghế, khu chế biến và khu vực tiếp khách được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ; bổ sung thêm nhiều món hải sản khác vào thực đơn.
bqbht_br_2.jpg
Ông Võ Xuân Hinh, chủ nhà hàng Xuân Hinh (phường Vũng Áng) cho biết: “Năm nay nhà hàng đã chỉnh trang lại cơ sở hạ tầng, bổ sung phòng lạnh, bàn ăn có view hướng biển, đồng thời tăng cường nhân lực và nguồn hải sản để phục vụ khách tốt hơn trong mùa du lịch.”
bqbht_br_37.jpg
bqbht_br_38.jpg
Không gian ăn uống trên các bè nổi mang lại trải nghiệm đặc biệt cho du khách.
bqbht_br_30.jpg
Thực khách vừa thưởng thức hải sản tươi ngon vừa ngắm khung cảnh biển trời rộng mở.
bqbht_br_7.jpg
Không chỉ là món ăn đặc sản, mực nhảy còn góp phần quảng bá hình ảnh du lịch biển Hà Tĩnh đến với du khách gần xa.
VIDEO: Mực nhảy Vũng Áng vào mùa.

Tin liên quan

Tags:

#mực nhảy #Vũng Áng #đặc sản #du lịch biển #hải sản tươi #Mực nhảy Hà Tĩnh #Đặc sản mực nhảy Vũng Áng #Mực nhảy biển Hà Tĩnh #Mực nhảy Vũng Áng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nồng nàn hương vị Huế giữa lòng Hà Tĩnh

Nồng nàn hương vị Huế giữa lòng Hà Tĩnh

Từ bát bún bò, bánh canh cá đến mâm cơm với món thịt luộc chấm tôm chua đặc trưng, những hương vị Huế mộc mạc giữa lòng Hà Tĩnh từ lâu đã tạo sự phong phú cho ẩm thực địa phương.
Giữ mùa "lộc trời" trong từng miếng chả

Giữ mùa "lộc trời" trong từng miếng chả

Chả rươi Hương Tăng là đặc sản OCOP của xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh), được chế biến từ rươi tươi theo quy trình truyền thống kết hợp kỹ thuật hiện đại, giữ trọn vị béo ngậy và hương thơm đặc trưng
Bỏng gạo - món ăn quen thuộc của tuổi thơ

Bỏng gạo - món ăn quen thuộc của tuổi thơ

Giữa vô vàn món ăn hiện đại, vẫn có món ăn dân dã, gắn liền với tuổi thơ được nhiều người dân Hà Tĩnh yêu thích mỗi khi trời trở lạnh, đó là bỏng gạo hay bỏng ngô.
Bánh ngào - thức quà ấm áp đầu đông

Bánh ngào - thức quà ấm áp đầu đông

Hình ảnh bát bánh ngào nghi ngút khói trong những ngày lạnh đã trở nên quen thuộc với người Hà Tĩnh. Đây không chỉ là món quà vặt, mà còn là hương vị tuổi thơ, gắn bó với bao thế hệ.
Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh "đi mô cũng nhớ về" không chỉ bởi tình đất, tình người mà còn bởi những điều giản dị, những món ăn dân dã, đậm đà hương vị, mang nét giao thoa tinh hoa ẩm thực các vùng miền.
Cá trích nướng Đan Hải - ẩm thực đậm tình quê

Cá trích nướng Đan Hải - ẩm thực đậm tình quê

Nghề đánh bắt và chế biến cá trích đã theo các ngư dân ở xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) từ đời nhiều đời nay. Nhờ bí quyết riêng, cá trích nướng ở đây cũng mang hương vị đặc trưng, thu hút thực khách.
Mực khô Hà Tĩnh - đậm đà hương vị biển

Mực khô Hà Tĩnh - đậm đà hương vị biển

Du lịch biển vào mùa cao điểm cũng là lúc các mặt hàng hải sản “vào mùa”. Trong đó, mực khô là một trong những đặc sản được nhiều du khách ưa chuộng khi đến với vùng biển Hà Tĩnh
Cuốn hút ẩm thực miền biển Hà Tĩnh

Cuốn hút ẩm thực miền biển Hà Tĩnh

Cùng với cảnh quan hấp dẫn, biển Hà Tĩnh còn gây ấn tượng mạnh với du khách bởi ẩm thực phong phú, tươi ngon và nhiều nét riêng biệt. Hãy đến với những vùng biển trù phú của Hà Tĩnh để cảm nhận trọn vẹn hương vị của biển cả và những điều dung dị mà đáng nhớ.
Thơm nức mũi món chả rươi Hà Tĩnh

Thơm nức mũi món chả rươi Hà Tĩnh

Chả rươi thơm ngậy, ngoài giòn, trong mềm là tinh túy của ẩm thực vùng đất ven bờ sông Lam. Đến mùa rươi, thưởng thức món đặc sản này mới cảm nhận được hết nét đẹp của văn hóa ẩm thực truyền thống của Hà Tĩnh.
Về sông Phủ thưởng thức đặc sản cua lông

Về sông Phủ thưởng thức đặc sản cua lông

Mô hình thí điểm nuôi cua lông tại phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) bước đầu mang tới nhiều triển vọng, vừa đem lại giá trị kinh tế cao vừa góp phần lan tỏa sản vật quê hương.
Mực nhảy Vũng Áng hút khách vào dịp lễ

Mực nhảy Vũng Áng hút khách vào dịp lễ

Dịp nghỉ lễ, du khách từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đã lựa chọn khu ẩm thực mực nhảy Vũng Áng (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) là điểm đến khi ghé thăm Hà Tĩnh.
Mực nhảy Vũng Áng giòn và ngon tuyệt

Mực nhảy Vũng Áng giòn và ngon tuyệt

Đến Hà Tĩnh, dường như du khách đều muốn một lần được thưởng thức đặc sản Mực nhảy Vũng Áng (Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) bởi độ giòn, hương vị đượm đà riêng có của nó.
Đượm đà mực Hà Tĩnh

Đượm đà mực Hà Tĩnh

Về với biển Hà Tĩnh, ngoài việc thưởng thức các món ăn đặc sắc được chế biến từ mực, du khách còn có những trải nghiệm cùng các tour câu mực ở một số điểm du lịch.