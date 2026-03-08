Mực nhảy Vũng Áng "đến hẹn lại lên"

Nồng nàn hương vị Huế giữa lòng Hà Tĩnh 03/12/2025 05:01 Từ bát bún bò, bánh canh cá đến mâm cơm với món thịt luộc chấm tôm chua đặc trưng, những hương vị Huế mộc mạc giữa lòng Hà Tĩnh từ lâu đã tạo sự phong phú cho ẩm thực địa phương.

Gói 2.200 bánh chưng dâng lên Lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười 26/11/2025 11:25 Hội thi gói và nấu bánh chưng dâng Thánh tại lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười năm 2025 (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) nhằm tri ân các vị hiển thánh, các bậc tiền nhân đã có công vì đất nước, vì quốc thái dân an.

Chocobomb – màn ‘bùng nổ ngọt ngào’ trong ngày đông 22/11/2025 14:06 Chocobomb – món tráng miệng với hiệu ứng chocolate tan chảy đầy cuốn hút cùng hương vị ngọt ấm đang trở thành gợi ý thú vị cho những ai muốn đổi vị trong những ngày đông

Giữ mùa "lộc trời" trong từng miếng chả 20/11/2025 16:36 Chả rươi Hương Tăng là đặc sản OCOP của xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh), được chế biến từ rươi tươi theo quy trình truyền thống kết hợp kỹ thuật hiện đại, giữ trọn vị béo ngậy và hương thơm đặc trưng

Nhộn nhịp mùa rươi trên các bãi bồi ven sông Hà Tĩnh 16/11/2025 09:00 Rươi Hà Tĩnh tập trung ở các xã ven sông như Đức Quang, Nghi Xuân… Mỗi vụ chỉ có vài đợt, mỗi đợt kéo dài 1–2 ngày, nên bà con phải tranh thủ từng giờ để kịp "săn lộc trời”.

Bỏng gạo - món ăn quen thuộc của tuổi thơ 14/11/2025 07:55 Giữa vô vàn món ăn hiện đại, vẫn có món ăn dân dã, gắn liền với tuổi thơ được nhiều người dân Hà Tĩnh yêu thích mỗi khi trời trở lạnh, đó là bỏng gạo hay bỏng ngô.

Hương vị Bắc Bộ gây thương nhớ giữa lòng Hà Tĩnh 05/11/2025 09:30 Bún riêu cua, món ăn giản dị đậm chất Bắc Bộ được người Hà Tĩnh biến tấu khéo léo để hợp khẩu vị nhưng vẫn giữ vị thanh ngọt đặc trưng đã trở thành món ăn quen thuộc của nhiều người.

Bánh ngào - thức quà ấm áp đầu đông 29/10/2025 16:03 Hình ảnh bát bánh ngào nghi ngút khói trong những ngày lạnh đã trở nên quen thuộc với người Hà Tĩnh. Đây không chỉ là món quà vặt, mà còn là hương vị tuổi thơ, gắn bó với bao thế hệ.

Độc đáo món cá tràu nướng lá sim của núi rừng Hương Khê 27/10/2025 14:00 Hương Khê – vùng đất phía Tây Hà Tĩnh không chỉ nổi tiếng với cam Khe Mây, bưởi Phúc Trạch mà còn níu chân du khách bởi nhiều món ăn dân dã, đậm hương vị quê nhà như cá tràu nướng.

Độc đáo giao thoa ẩm thực 3 miền ở Hà Tĩnh 25/10/2025 09:20 Hà Tĩnh "đi mô cũng nhớ về" không chỉ bởi tình đất, tình người mà còn bởi những điều giản dị, những món ăn dân dã, đậm đà hương vị, mang nét giao thoa tinh hoa ẩm thực các vùng miền.

Ngày mới tại làng nghề bánh đa nem giữa đô thị trung tâm Hà Tĩnh 05/08/2025 09:04 Dù trải qua bao biến động của thời gian, làng nghề truyền thống bánh đa nem ở tổ dân phố Bình, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) vẫn giữ được nhịp sản xuất sôi động mỗi ngày.

Cá trích nướng Đan Hải - ẩm thực đậm tình quê 30/07/2025 15:43 Nghề đánh bắt và chế biến cá trích đã theo các ngư dân ở xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) từ đời nhiều đời nay. Nhờ bí quyết riêng, cá trích nướng ở đây cũng mang hương vị đặc trưng, thu hút thực khách.

Mực khô Hà Tĩnh - đậm đà hương vị biển 18/05/2025 05:15 Du lịch biển vào mùa cao điểm cũng là lúc các mặt hàng hải sản “vào mùa”. Trong đó, mực khô là một trong những đặc sản được nhiều du khách ưa chuộng khi đến với vùng biển Hà Tĩnh

Cuốn hút ẩm thực miền biển Hà Tĩnh 10/05/2025 11:18 Cùng với cảnh quan hấp dẫn, biển Hà Tĩnh còn gây ấn tượng mạnh với du khách bởi ẩm thực phong phú, tươi ngon và nhiều nét riêng biệt. Hãy đến với những vùng biển trù phú của Hà Tĩnh để cảm nhận trọn vẹn hương vị của biển cả và những điều dung dị mà đáng nhớ.

Hấp dẫn món sứa lá dung ở vùng biển Kỳ Anh 04/04/2025 05:08 Vào mùa khai thác, hàng trăm ngư dân vùng biển Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh - Hà Tĩnh) lại tất bật đánh bắt để chế biến món sứa lá dung vàng ươm, thơm phức.

Chị em học làm món ăn theo hướng dẫn của Hải Thượng Lãn Ông 20/12/2024 14:00 Phụ nữ Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã khéo léo biến những món ăn dân dã trong cuốn "Nữ công thắng lãm" của Đại danh y Lê Hữu Trác thành các món ngon bổ dưỡng, mang đậm hương vị quê hương.

Thơm nức mũi món chả rươi Hà Tĩnh 14/12/2024 08:00 Chả rươi thơm ngậy, ngoài giòn, trong mềm là tinh túy của ẩm thực vùng đất ven bờ sông Lam. Đến mùa rươi, thưởng thức món đặc sản này mới cảm nhận được hết nét đẹp của văn hóa ẩm thực truyền thống của Hà Tĩnh.

Hấp dẫn các món ăn độc đáo theo sách ẩm thực của Đại danh y Lê Hữu Trác 14/12/2024 05:30 Gà hầm bí đỏ, đuôi bò hầm thuốc bắc, chân dê hầm đinh lăng... là những món ngon được chị em phụ nữ Hương Sơn (Hà Tĩnh) chế biến từ danh tác "Nữ công thắng lãm" của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông tại “Hội thi chế biến các món ăn cổ truyền gắn với các vị thuốc”.

Về sông Phủ thưởng thức đặc sản cua lông 13/12/2024 14:16 Mô hình thí điểm nuôi cua lông tại phường Đại Nài (TP Hà Tĩnh) bước đầu mang tới nhiều triển vọng, vừa đem lại giá trị kinh tế cao vừa góp phần lan tỏa sản vật quê hương.

“Xếp hàng” mua đặc sản Hà Tĩnh sau kỳ nghỉ lễ 2/9 03/09/2024 14:19 Ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều người dân, du khách tìm mua các món đặc sản Hà Tĩnh như kẹo cu đơ, bưởi Phúc Trạch, cà muối… để tặng bạn bè, người thân.

Nghe lão nông kể chuyện làm giàu từ dưa hồng muối 26/08/2024 05:42 Chỉ với nguyên liệu dân dã nhưng bằng tay nghề khéo léo, món dưa hồng muối của vợ chồng ông Phan Trung Thông (xã Xuân Mỹ, Nghi Xuân) đã trở thành món ngon không thể bỏ lỡ khi về với Hà Tĩnh.

Cách làm gà cúng cánh tiên vàng ươm dâng lễ rằm tháng Bảy 15/08/2024 07:30 Bên cạnh cách luộc gà thông thường, nhiều người đã tạo hình gà cúng cánh tiên vô cùng đẹp mắt, thể hiện lòng thành kính dâng lên tổ tiên trong ngày rằm tháng Bảy.

Độc đáo chợ đêm chỉ bán một loại hải sản ở Hà Tĩnh 01/08/2024 06:00 Trời dần về khuya cũng là lúc hàng trăm người dân cùng du khách đổ về bãi biển Kỳ Ninh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) háo hức chờ đợi thuyền câu mực của các ngư dân trở về.

Chờ thuyền về trong đêm để mua mực nháy ở miền biển Hà Tĩnh 31/05/2024 10:18 Từ 21h đêm trở đi, rất đông người dân, du khách tập trung tại bờ biển Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngóng những chiếc thuyền thúng để mua mực nháy được bán theo "mớ". Dù không cân đong nhưng loại đặc sản này luôn "cháy hàng".

Nhút mít Hương Khê thành "đặc sản" hút khách dịp nghỉ lễ 01/05/2024 14:13 Không phải là sơn hào, hải vị nhưng nhút mít đang trở thành món ăn bán chạy khi du khách và con em xa quê Hà Tĩnh tìm mua trong những ngày nghỉ lễ 30/4-1/5.

Về Cẩm Lạc thưởng thức gà đồi nướng ngon khó cưỡng 30/04/2024 14:48 Về với xã Cẩm Lạc (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên sơn thủy hữu tình cùng đặc sản gà đồi nướng chuẩn vị quê nhà.

Mực nhảy Vũng Áng hút khách vào dịp lễ 29/04/2024 13:06 Dịp nghỉ lễ, du khách từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đã lựa chọn khu ẩm thực mực nhảy Vũng Áng (xã Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) là điểm đến khi ghé thăm Hà Tĩnh.

Mực nhảy Vũng Áng giòn và ngon tuyệt 28/04/2024 05:16 Đến Hà Tĩnh, dường như du khách đều muốn một lần được thưởng thức đặc sản Mực nhảy Vũng Áng (Kỳ Lợi, TX Kỳ Anh) bởi độ giòn, hương vị đượm đà riêng có của nó.

Cá kho mặn ngọt - món ăn hấp dẫn từ miền biển Hà Tĩnh 27/04/2024 09:01 Chỉ với cách chế biến đơn giản nhưng món cá kho mặn ngọt đã trở thành nét ẩm thực tinh tế của người dân vùng biển Xuân Yên (Nghi Xuân, Hà Tĩnh).