Mực nhảy Vũng Áng "đến hẹn lại lên"

(Baohatinh.vn) - Mùa mực nhảy Vũng Áng (Hà Tĩnh) bắt đầu từ tháng 2 đến tháng 7 âm lịch hằng năm. Những ngày gần đây, các bè nổi tại khu ẩm thực mực nhảy Vũng Áng đã bắt đầu nhộn nhịp đón khách.
Mực nhảy được ngư dân đánh bắt trong ngày và đưa trực tiếp vào các bể nuôi giữ trên bè. Nhờ vậy, khi du khách đến thưởng thức, mực vẫn còn tươi sống, giữ được độ giòn và vị ngọt đặc trưng. Đây cũng chính là yếu tố tạo nên sức hút riêng cho món đặc sản này.
Theo các chủ nhà hàng, dù mới đầu mùa nhưng giá mực nhảy vẫn khá ổn định. Hiện mỗi kg mực có giá dao động khoảng từ 600.000 đến 700.000 đồng, tùy kích cỡ, tương đương với mức giá của các năm trước.
Vào những ngày thời tiết thuận lợi hoặc dịp cuối tuần, lượng khách đến khu ẩm thực tăng lên rõ rệt. Nhiều đoàn khách từ các địa phương như: Hà Nội, Nghệ An, Quảng Trị... cũng tìm đến để thưởng thức đặc sản mực nhảy Vũng Áng.
Không gian ăn uống trên các bè nổi mang lại trải nghiệm đặc biệt cho du khách.
Hội thi gói và nấu bánh chưng dâng Thánh tại lễ hội đền Cả - Dinh đô Quan Hoàng Mười năm 2025 (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) nhằm tri ân các vị hiển thánh, các bậc tiền nhân đã có công vì đất nước, vì quốc thái dân an.
Cùng với cảnh quan hấp dẫn, biển Hà Tĩnh còn gây ấn tượng mạnh với du khách bởi ẩm thực phong phú, tươi ngon và nhiều nét riêng biệt. Hãy đến với những vùng biển trù phú của Hà Tĩnh để cảm nhận trọn vẹn hương vị của biển cả và những điều dung dị mà đáng nhớ.
Chả rươi thơm ngậy, ngoài giòn, trong mềm là tinh túy của ẩm thực vùng đất ven bờ sông Lam. Đến mùa rươi, thưởng thức món đặc sản này mới cảm nhận được hết nét đẹp của văn hóa ẩm thực truyền thống của Hà Tĩnh.
Gà hầm bí đỏ, đuôi bò hầm thuốc bắc, chân dê hầm đinh lăng... là những món ngon được chị em phụ nữ Hương Sơn (Hà Tĩnh) chế biến từ danh tác "Nữ công thắng lãm" của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông tại “Hội thi chế biến các món ăn cổ truyền gắn với các vị thuốc”.
Từ 21h đêm trở đi, rất đông người dân, du khách tập trung tại bờ biển Xuân Thành (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) ngóng những chiếc thuyền thúng để mua mực nháy được bán theo "mớ". Dù không cân đong nhưng loại đặc sản này luôn "cháy hàng".