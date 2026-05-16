Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Điểm đến

Khám phá “hồn quê” giữa lòng phố thị

Thanh Quý
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Khu sinh thái Thôn Trang Liên Nhật (phường Trần Phú) hiện lên như một vùng quê thu nhỏ với không gian xanh mát, trở thành điểm nhấn của du lịch ven đô Hà Tĩnh.

bqbht_br_53-3594.jpg
Nằm giữa phường Trần Phú nhộn nhịp, Khu sinh thái Thôn Trang Liên Nhật có quy mô hơn 10ha, được quy hoạch hài hòa giữa không gian sản xuất nông nghiệp và khu trải nghiệm sinh thái. Nơi đây chính thức đi vào hoạt động từ năm 2023. Ảnh: Hà Phương
bqbht_br_31.jpg
Từ lối đi vào, Thôn Trang Liên Nhật đã tạo ấn tượng với người dân và du khách bởi những dàn bầu trĩu quả.
bqbht_br_58.jpg
Những ruộng lúa, ao cá, vườn hoa cùng dãy nhà tranh mộc mạc tạo nên cảm giác gần gũi, thân thuộc. Nhiều du khách cho biết, nơi đây gợi nhớ về hình ảnh làng quê xưa với sự bình yên hiếm có. Ảnh: Hà Phương
﻿bqbht_br_39.jpg﻿
Ngay trong khuôn viên khu sinh thái là những ruộng lúa đang vào mùa chín, tạo nên bức tranh đồng quê đầy sức sống. Đây cũng là địa điểm được nhiều du khách, bạn trẻ lựa chọn để ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
bqbht_br_61.jpg
bqbht_br_37.jpg
bqbht_br_36.jpg
Những ngày này, nhiều loài hoa tại Thôn Trang Liên Nhật đang đồng loạt nở rộ. Sắc vàng của hoa cúc, sắc tím dịu dàng của cỏ lau, xen lẫn màu xanh của cây cối tạo nên khung cảnh thơ mộng.
bqbht_br_40.jpg
Những con đường hoa thu hút đông đảo người dân và du khách đến trải nghiệm.
bqbht_br_00.jpg
Chị Phan Thị Bích Thuận (xã Mai Phụ) thích thú chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Thôn Trang Liên Nhật và cảm giác rất bất ngờ với không gian ở đây. Những ruộng lúa, nhà tranh, giàn bầu khiến tôi như được trở về tuổi thơ ở làng quê ngày trước. Đến đây tôi thấy tâm hồn mình yên bình hơn, xả stress sau giờ làm mệt mỏi, chụp được nhiều ảnh đẹp và con cái lại được gần gũi với thiên nhiên.”
bqbht_br_54.jpg
Những hàng rào tre, chiếc cầu gỗ nhỏ hay lối đi giữa đồng lúa được chăm chút tỉ mỉ. Các chi tiết giản dị góp phần tái hiện không gian nông thôn truyền thống Việt Nam. Ảnh: Hà Phương
bqbht_br_44.jpg
Mỗi góc nhỏ ở Thôn Trang Liên Nhật đều mang vẻ đẹp mộc mạc, gần gũi thiên nhiên.
Ao sen giữa khu sinh thái trở thành điểm nhấn nổi bật với hương thơm dịu nhẹ cùng không gian thanh bình. Thời điểm này, sen đang vào mùa đẹp nhất.

Ao sen giữa khu sinh thái trở thành điểm nhấn nổi bật với hương thơm dịu nhẹ cùng không gian thanh bình. Thời điểm này, sen đang vào mùa đẹp nhất.

bqbht_br_20.jpg﻿
﻿bqbht_br_60.jpg
bqbht_br_22.jpg﻿
Người dân và du khách không chỉ được thư giãn, chụp ảnh bên hồ sen mà còn có thể ngồi thuyền thưởng ngoạn vẻ đẹp của hồ sen.
bqbht_br_23.jpg
Những chòi lá đơn sơ giữa vườn cây xanh mát mang lại cảm giác thư thái. Đây cũng là nơi nhiều gia đình lựa chọn để gặp gỡ, sum họp dịp cuối tuần.
bqbht_br_52.jpg﻿
bqbht_br_53.jpg
bqbht_br_50.jpg
Đến với Thôn Trang Liên Nhật, du khách có thể thưởng thức nhiều món ăn dân dã như cá đồng, gà nướng, tôm nướng, cua đồng hay rau vườn... Các món ăn được chế biến theo phong cách mộc mạc nhưng vẫn hấp dẫn thực khách.
bqbht_br_47.jpg
bqbht_br_46.jpg
Em Nguyễn Lê Bảo Ngọc (phường Trần Phú) cho biết: “Được vui chơi giữa thiên nhiên em cảm thấy thoải mái hơn sau những ngày học tập căng thẳng. Đồ ăn ở đây lại ngon nên em rất thích."
bqbht_br_7.jpg
Những hàng rào xanh trong khu sinh thái.
bqbht_br_49.jpg
Giữa cuộc sống ngày càng hối hả, những không gian xanh đậm chất quê như Khu sinh thái Thôn Trang Liên Nhật đang trở thành điểm dừng chân lý tưởng của nhiều người dân và du khách. Không chỉ mang đến trải nghiệm thư giãn, nơi đây còn góp phần gìn giữ những giá trị bình dị của làng quê Việt.

Trước đây, khu đất này sản xuất nông nghiệp nhưng không hiệu quả, để hoang hoá, gây lãng phí quỹ đất. Sau đó, chúng tôi đã đầu tư cải tạo theo mô hình du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp, xây dựng thành một không gian riêng biệt, gần gũi với thiên nhiên. Sắp tới, HTX sẽ tiếp tục mở rộng thêm nhiều hoạt động trải nghiệm như câu cá, bắt cá đồng, tham quan vườn cây, thưởng thức ẩm thực quê và các hoạt động gắn với đời sống nông thôn nhằm thu hút du khách.

Ông Nguyễn Hữu Quyền – Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Nhật

Video: Vẻ đẹp nên thơ, yên bình tại Thôn Trang Liên Nhật.

Tin liên quan

Tags:

#Thôn Trang Liên Nhật #khu sinh thái #quê hương #du lịch sinh thái #trải nghiệm nông nghiệp #du lịch Hà Tĩnh #khám phá

Chủ đề Điểm du lịch Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Khám phá phiên chợ quê phường Trần Phú

Khám phá phiên chợ quê phường Trần Phú

Khu trưng bày các gian hàng tại phiên chợ quê phường Trần Phú (Hà Tĩnh) góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, kích cầu tiêu dùng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.
Sức hút của du lịch Lộc Hà

Sức hút của du lịch Lộc Hà

Sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hoá cùng vẻ đẹp của bãi biển Xuân Hải đã tạo nên sức hút riêng, thu hút ngày càng đông du khách về với Lộc Hà (Hà Tĩnh).
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!