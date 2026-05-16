Khám phá “hồn quê” giữa lòng phố thị

(Baohatinh.vn) - Khu sinh thái Thôn Trang Liên Nhật (phường Trần Phú) hiện lên như một vùng quê thu nhỏ với không gian xanh mát, trở thành điểm nhấn của du lịch ven đô Hà Tĩnh.
Ngay trong khuôn viên khu sinh thái là những ruộng lúa đang vào mùa chín, tạo nên bức tranh đồng quê đầy sức sống. Đây cũng là địa điểm được nhiều du khách, bạn trẻ lựa chọn để ghi lại những khoảnh khắc đẹp.
Những ngày này, nhiều loài hoa tại Thôn Trang Liên Nhật đang đồng loạt nở rộ. Sắc vàng của hoa cúc, sắc tím dịu dàng của cỏ lau, xen lẫn màu xanh của cây cối tạo nên khung cảnh thơ mộng.
Người dân và du khách không chỉ được thư giãn, chụp ảnh bên hồ sen mà còn có thể ngồi thuyền thưởng ngoạn vẻ đẹp của hồ sen.
Đến với Thôn Trang Liên Nhật, du khách có thể thưởng thức nhiều món ăn dân dã như cá đồng, gà nướng, tôm nướng, cua đồng hay rau vườn... Các món ăn được chế biến theo phong cách mộc mạc nhưng vẫn hấp dẫn thực khách.
Em Nguyễn Lê Bảo Ngọc (phường Trần Phú) cho biết: “Được vui chơi giữa thiên nhiên em cảm thấy thoải mái hơn sau những ngày học tập căng thẳng. Đồ ăn ở đây lại ngon nên em rất thích."
Trước đây, khu đất này sản xuất nông nghiệp nhưng không hiệu quả, để hoang hoá, gây lãng phí quỹ đất. Sau đó, chúng tôi đã đầu tư cải tạo theo mô hình du lịch sinh thái gắn với nông nghiệp, xây dựng thành một không gian riêng biệt, gần gũi với thiên nhiên. Sắp tới, HTX sẽ tiếp tục mở rộng thêm nhiều hoạt động trải nghiệm như câu cá, bắt cá đồng, tham quan vườn cây, thưởng thức ẩm thực quê và các hoạt động gắn với đời sống nông thôn nhằm thu hút du khách.
Ông Nguyễn Hữu Quyền – Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Liên Nhật
Chuỗi hoạt động trải nghiệm du lịch được xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) tổ chức xuyên suốt mùa du lịch, góp phần làm phong phú sản phẩm, tạo điểm nhấn thu hút du khách, lan tỏa hình ảnh du lịch thân thiện, hấp dẫn.
Trong cảm nhận của những người đam mê du lịch, Hà Tĩnh hiện lên bình yên, nên thơ và giàu chất trữ tình. Không quá ồn ào, náo nhiệt, Hà Tĩnh chinh phục du khách bằng cảnh sắc hữu tình, vẻ đẹp còn nguyên sơ cùng ẩm thực tươi ngon với mức giá “dễ chịu”.