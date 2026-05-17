Đông đảo du khách về biển Thiên Cầm "giải nhiệt" dịp cuối tuần

(Baohatinh.vn) - Dưới ánh nắng vàng, biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) nhộn nhịp người dân và du khách tìm về vui chơi, tắm biển, tận hưởng không khí mát lành.
Trẻ em thích thú vui đùa dưới làn nước mát, tạo nên không khí sôi động trên bãi biển.
Để phục vụ du khách tốt nhất, chính quyền địa phương cùng Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thiên Cầm đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cứu hộ cứu nạn, phân luồng giao thông và niêm yết giá các dịch vụ. Các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại khu vực bãi tắm, các điểm vui chơi và tuyến đường trọng điểm nhằm đảm bảo mọi hoạt động tại khu du lịch an toàn, văn minh.
Ông Nguyễn Ngọc Long - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thiên Cầm
Đồi chè Kỳ Văn (xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh) có tuổi đời hơn 40 năm, với diện tích gần 200ha. Đây là nơi du khách có thể hoà mình vào thiên nhiên, tận hưởng sự thoải mái và thư giãn sau những ngày lao động vất vả.
Chuỗi hoạt động trải nghiệm du lịch được xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) tổ chức xuyên suốt mùa du lịch, góp phần làm phong phú sản phẩm, tạo điểm nhấn thu hút du khách, lan tỏa hình ảnh du lịch thân thiện, hấp dẫn.
Trong cảm nhận của những người đam mê du lịch, Hà Tĩnh hiện lên bình yên, nên thơ và giàu chất trữ tình. Không quá ồn ào, náo nhiệt, Hà Tĩnh chinh phục du khách bằng cảnh sắc hữu tình, vẻ đẹp còn nguyên sơ cùng ẩm thực tươi ngon với mức giá “dễ chịu”.