Đông đảo du khách về biển Thiên Cầm "giải nhiệt" dịp cuối tuần

Đình Nhất - Ngân Giang
(Baohatinh.vn) - Dưới ánh nắng vàng, biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) nhộn nhịp người dân và du khách tìm về vui chơi, tắm biển, tận hưởng không khí mát lành.

Dịp cuối tuần, rất đông người dân và du khách đổ về biển Thiên Cầm để tránh nóng, tận hưởng không khí biển trong lành.
Nhiều đoàn du khách thập phương lựa chọn Thiên Cầm là điểm đến lý tưởng để nghỉ dưỡng, tắm biển và trải nghiệm...
Những ngày nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu du lịch biển, giải nhiệt của người dân, du khách tăng mạnh.
Các gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn Thiên Cầm là điểm dừng chân cho dịp cuối tuần.
Dưới nền trời trong xanh, từng con sóng nối nhau xô bờ, tạo nên khung cảnh sôi động đặc trưng của biển hè.
Trẻ em thích thú vui đùa dưới làn nước mát, tạo nên không khí sôi động trên bãi biển.
Không chỉ tắm biển, nhiều du khách còn tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đẹp bên bờ biển Thiên Cầm.
Những em nhỏ mải mê xây lâu đài cát.
Biển Thiên Cầm trở thành một ký ức đẹp với nhiều bạn nhỏ.
Biển Thiên Cầm đông đúc hơn khi thời tiết dịu mát dần.
Không gian biển rộng thoáng cùng sóng êm tiếp tục là sức hút riêng của Thiên Cầm mỗi mùa hè. Anh Trần Minh Đức (phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) chia sẻ: "Gia đình tôi lựa chọn Thiên Cầm cho chuyến nghỉ cuối tuần vì không gian biển đẹp, sạch sẽ và khá yên bình. Giao thông, dịch vụ ở đây cũng ngày càng thuận tiện, tạo cảm giác thoải mái cho du khách".
Bình quân vào ngày thứ 7, chủ nhật, Khu du lịch Thiên Cầm đón hơn 4.000 lượt du khách trong và ngoài tỉnh về tham quan, nghỉ dưỡng, tạo nên không khí sôi động, nhộn nhịp trên toàn khu du lịch. Những ngày cuối tuần sôi động đang báo hiệu mùa du lịch tại biển Thiên Cầm bước vào giai đoạn nhộn nhịp nhất trong năm.

Để phục vụ du khách tốt nhất, chính quyền địa phương cùng Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thiên Cầm đã chủ động triển khai đồng bộ các phương án đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cứu hộ cứu nạn, phân luồng giao thông và niêm yết giá các dịch vụ. Các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại khu vực bãi tắm, các điểm vui chơi và tuyến đường trọng điểm nhằm đảm bảo mọi hoạt động tại khu du lịch an toàn, văn minh.

Ông Nguyễn Ngọc Long - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thiên Cầm

