Mê mẩn những góc phố rực rỡ sắc hoa ở phường Thành Sen

(Baohatinh.vn) - Trên nhiều tuyến phố ở phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh), sắc tím bằng lăng, phượng đỏ, muồng hoàng yến đang nở rộ... tạo nên bức tranh rực rỡ phố phường.

Trên tuyến đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Thành Sen), những ngày này, hàng cây bằng lăng đang vào mùa nở rộ. Sắc tím trải dài dưới cái nắng đầu hè khiến cả tuyến phố trở nên dịu dàng.
Nhiều cây hoa bung nở phủ kín tán cây, "nhuộm" tím cả một khoảng phố.
Chỉ nở rộ trong vài tuần nhưng hoa bằng lăng luôn khiến tháng 5 ở Hà Tĩnh mang một vẻ đẹp riêng. Đặc biệt, vào buổi sáng sớm hay chiều muộn, khi ánh nắng nhẹ chiếu qua bông hoa tím biếc mang cảm giác rất yên bình và dễ chịu.
Các em bé thích thú khi được chụp ảnh với hoa bằng lăng.
Giữa phố xá đông đúc, những hàng bằng lăng nở rộ tạo điểm nhấn cho phố phường.
Với nhiều người, hoa bằng lăng nở là dấu hiệu quen thuộc báo hiệu hè về.
Những chùm hoa phượng đỏ...
...tạo nên vẻ đẹp rực rỡ của phố phường.
Trên tuyến đường Lê Ninh, hoa muồng hoàng yến gây ấn tượng bởi sắc vàng.
Từng chùm hoa muồng hoàng yến buông dài mềm mại như những "dải" nắng đầu hè, đung đưa theo gió khiến không gian đô thị trở nên sinh động.
Muồng hoàng yến còn mang hương thơm nhẹ nhàng, tạo cảm giác dễ chịu giữa tiết trời đầu hè.
Những nụ hoa vàng xen giữa tán lá xanh.
Hoa muồng hoàng yến thường nở rộ từ cuối tháng 4 đến tháng 6.
Trên nhiều tuyến đường ở Thành Sen, loài hoa này được trồng khá nhiều, vừa tạo bóng mát vừa góp phần làm đẹp cảnh quan đô thị.
Còn tại tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, những khóm hồng nở rộ, không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan mà còn mang đến cảm giác tươi mới cho đô thị đầu hè.
Chị Đào Thị Thu Hương (phường Thành Sen) chia sẻ: “Những tuyến phố rực rỡ sắc hoa khiến không gian đô thị trở nên tươi mới, dễ chịu hơn. Tôi thường đưa các em nhỏ đi dạo, chụp ảnh dưới những hàng hoa để lưu lại những khoảnh khắc đẹp của mùa hè”.
Những khóm hoa nở đều, được chăm sóc cẩn thận khiến nhiều góc phố trở nên rực rỡ.
Những góc phố Thành Sen ngập tràn sắc hoa không chỉ làm đẹp diện mạo đô thị mà còn mang đến cảm giác thư thái, bình yên cho người dân và du khách trong những ngày hè.

Khám phá phiên chợ quê phường Trần Phú

Khu trưng bày các gian hàng tại phiên chợ quê phường Trần Phú (Hà Tĩnh) góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, kích cầu tiêu dùng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.
Sức hút của du lịch Lộc Hà

Sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hoá cùng vẻ đẹp của bãi biển Xuân Hải đã tạo nên sức hút riêng, thu hút ngày càng đông du khách về với Lộc Hà (Hà Tĩnh).
