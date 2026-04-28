Thiên Cầm đón khoảng 5,6 vạn lượt khách kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương

Khu du lịch Thiên Cầm.

Theo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thiên Cầm, trong 3 ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (25 - 27/4/2026), Khu du lịch Thiên Cầm đã đón khoảng 56.000 lượt khách về tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách lưu trú đạt 11.700 lượt; doanh thu đạt khoảng 28 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2025.

Cùng với cơ sở hạ tầng khang trang, dịp này, tại Khu du lịch Thiên Cầm cũng đã diễn ra lễ khai trương du lịch biển 2026, với nhiều hoạt động sôi nổi thu hút đông đảo du khách.

Lễ khai trương du lịch biển 2026 "Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm" thu hút đông đảo du khách.

Ngoài ra, các đơn vị kinh doanh dịch vụ tại Thiên Cầm cũng không ngừng làm mới các sản phẩm, tổ chức các chương trình nghệ thuật, giải trí đặc sắc... Qua đó, thu hút lượng khách lớn về với biển Thiên Cầm.

Ông Nguyễn Ngọc Long - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã cho biết: "Dự báo, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, Thiên Cầm tiếp tục là điểm đến thu hút đông du khách. Hiện, nhiều cơ sở lưu trú trên địa bàn báo cáo lịch đặt phòng đã đạt 100%. Chúng tôi sẽ tiếp tục chủ động phối hợp chuẩn bị tốt công tác đón tiếp chu đáo, để kỳ nghỉ lễ sắp tới diễn ra an toàn, văn minh".