Du lịch Hà Tĩnh làm gì để không còn tình trạng “mập mờ” về giá?

Thực tế cho thấy, tình trạng không niêm yết giá, bán sai giá niêm yết hay gian lận trong cân đo, tính tiền… vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng và hình ảnh điểm đến. Trước thực trạng đó, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm xây dựng môi trường du lịch minh bạch, an toàn và thân thiện.

Theo đó, tại các khu du lịch biển, việc niêm yết và bán đúng giá đang dần trở thành yêu cầu bắt buộc. Ở Khu du lịch biển Xuân Thành (xã Tiên Điền), nhiều hộ kinh doanh đã chủ động công khai giá các mặt hàng, giúp du khách dễ dàng lựa chọn dịch vụ phù hợp, đồng thời hạn chế những tranh cãi không đáng có.

﻿Khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành ký cam kết dưới sự giám sát của lực lượng quản lý thị trường về việc niêm yết giá các dịch vụ.

Không chỉ các nhà hàng, các cơ sở lưu trú cũng chú trọng minh bạch giá dịch vụ. Tại Khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành, toàn bộ hạng mục từ phòng nghỉ đến dịch vụ đi kèm như giải trí, ăn uống đều được niêm yết rõ ràng và thực hiện đúng giá công bố.

Bà Trương Thị Thu Huyền – Phó Giám đốc Khách sạn Mường Thanh Luxury Xuân Thành cho biết: "Tập đoàn Mường Thanh có hệ thống hơn 60 khách sạn trên toàn quốc nên chúng tôi thực hiện công khai giá theo từng hạng mục dịch vụ. Quan trọng nhất là phải bán đúng giá niêm yết để khách hàng chủ động lựa chọn, không phát sinh chi phí ngoài dự kiến và đảm bảo quyền lợi cho du khách."

Một điểm tích cực khác là sự liên kết giữa các hộ kinh doanh. Tại bãi biển Thạch Hải (xã Thạch Khê), những năm gần đây, các hộ kinh doanh đã thành lập hiệp hội các nhà hàng để cùng thống nhất mặt bằng giá chung, góp phần hạn chế tình trạng “chặt chém” và cạnh tranh thiếu lành mạnh. Khi giá cả được đồng bộ, du khách có thể yên tâm sử dụng dịch vụ mà không phải lo ngại về sự chênh lệch.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Khê chia sẻ: "Địa phương luôn khuyến khích các cơ sở kinh doanh liên kết và thống nhất mặt bằng giá hợp lý. Đây là giải pháp quan trọng để hạn chế tình trạng chặt chém, đồng thời xây dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện trong mắt du khách."

Các nhà hàng tại biển Thạch Hải (xã Thạch Khê) xây dựng hiệp hội liên kết, hỗ trợ nhau trong kinh doanh.

Nhiều cơ sở cũng đã ứng dụng công nghệ vào quản lý bán hàng. Các phần mềm tích hợp giúp minh bạch quá trình gọi món, tính tiền và xuất hóa đơn, hạn chế sai sót và gian lận. Như tại Khu du lịch Thiên Cầm, trước thời điểm khai trương mùa du lịch biển 2026, các nhà hàng đã được hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý bán hàng để chuẩn hóa quy trình.

Ông Nguyễn Ngọc Long – Phó Giám đốc phụ trách Dịch vụ tổng hợp xã Thiên Cầm cho biết: “Chúng tôi đang phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ như Viettel Hà Tĩnh hướng dẫn các nhà hàng áp dụng đồng bộ phần mềm quản lý, từng bước xây dựng mô hình du lịch chuyên nghiệp, từ giá cả đến chất lượng phục vụ."

Các nhà hàng tại Khu du lịch Thiên Cầm được tập huấn, cài đặt ứng dụng phần mềm Tendo quản lý bán hàng do Viettel Hà Tĩnh cung cấp trong mùa du lịch biển 2026.

Bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng cũng tập trung đẩy mạnh kiểm tra, tuyên truyền, yêu cầu các cơ sở chấp hành nghiêm quy định trong hoạt động thương mại – dịch vụ. Những hành vi gian lận sẽ bị xử lý nghiêm nhằm tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Các cơ sở kinh doanh sử dụng thiết bị đo lường đạt chuẩn và được lực lượng quản lý thị trường kiểm định định kỳ.

Ông Kiều Thái Lưu – Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2, Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Chúng tôi tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, bán đúng giá và sử dụng thiết bị đo lường đạt chuẩn. Các hành vi gian lận sẽ bị xử lý nghiêm để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng."

Việc nói không với gian lận thương mại không chỉ là giải pháp trước mắt cho mỗi mùa du lịch mà còn là nền tảng lâu dài để xây dựng thương hiệu du lịch Hà Tĩnh. Khi giá cả minh bạch, dịch vụ chuẩn hóa và quyền lợi du khách được đảm bảo, niềm tin sẽ được củng cố, góp phần đưa du lịch địa phương phát triển bền vững, văn minh và chuyên nghiệp.