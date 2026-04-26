Khai trương du lịch biển Hải Ninh: Tiềm năng phát triển - Khát vọng vươn xa

(Baohatinh.vn) - Lễ khai trương du lịch biển là dịp để phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) giới thiệu những tiềm năng, lợi thế và những điểm du lịch hấp dẫn của địa phương đến với du khách gần xa.
Tối 26/4, tại Quảng trường biển Hải Ninh, phường Hải Ninh tổ chức lễ khai trương du lịch biển năm 2026.
Tham dự buổi lễ có nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.
Biển Hải Ninh có chiều dài 10 km, bãi tắm thoải, cát mịn, nước trong xanh hòa quyện giữa cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp thanh bình, tĩnh lặng. Được sự quan tâm của tỉnh, thời gian qua, cơ sở hạ tầng du lịch biển ở Hải Ninh đã được đầu tư đồng bộ với quảng trường biển rộng rãi, hệ thống nhà hàng kinh doanh hải sản được quy hoạch bài bản, khang trang.
Cùng với đó, Hải Ninh còn được đánh dấu trên bản đồ du lịch với Đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu linh thiêng, huyền bí; những làn điệu dân ca ví, giặm sâu lắng; các lễ hội đặc sắc; sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương như: nước mắm, cá mờm, ram cuốn...
Tại lễ khai trương du lịch biển năm 2026, đại biểu và du khách được hoà cùng không gian nghệ thuật với chủ đề "Tiềm năng phát triển - Khát vọng vươn xa", ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tôn vinh vẻ đẹp quê hương, đất nước và phường Hải Ninh - vùng đất giàu tiềm năng, đậm đà bản sắc văn hóa.
Việc tổ chức lễ khai trương du lịch biển năm 2026 nhằm tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và con người phường Hải Ninh; đồng thời, giới thiệu đến du khách trong và ngoài tỉnh về những tiềm năng, lợi thế, điểm đến du lịch hấp dẫn của địa phương.
Không gian sân khấu mở sát biển, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao sôi động cùng công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, Thiên Cầm đã sẵn sàng khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.
Giữa đại ngàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đền thờ cụ Phan Đình Phùng là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào Cần Vương, đồng thời trở thành điểm đến tâm linh thu hút người dân và du khách thập phương.
Hà Tĩnh níu chân du khách gần xa bằng những điều rất đỗi bình dị - nhịp sống yên ả, con người chân chất và những món ăn đậm hồn quê. Ở đó, mỗi trải nghiệm không chỉ là hành trình khám phá mà còn là dịp để tìm về những giá trị nguyên bản nhưng sâu lắng.
Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.
Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.
Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.
Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng là quần thể di tích thờ Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng tại Hà Tĩnh. Nơi đây là địa chỉ tâm linh độc đáo với sự kết hợp giữa tín ngưỡng thờ cúng đạo Phật và thờ cúng các Vua Hùng.
Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ví như “cung đàn trời” của miền Trung. Ở đó, mỗi con sóng như một thanh âm, vỗ vào bờ tạo nên những giai điệu trầm bổng, bãi biển nên thơ và khoáng đạt, vừa đủ tĩnh để du khách tìm về sau những nhịp sống vội vàng.
Nhằm mang đến cho du khách trải nghiệm mới, Ban Quản lý (BQL) Di tích Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh) vừa đưa vào thực hiện format chương trình CLB “Em yêu lịch sử” dành cho các đoàn khách là học sinh, sinh viên.
Tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) có một nhịp sống bắt đầu khi mặt trời lặn. Đó là những ngư dân vùng lộng. Họ như là mắt của biển, lặng lẽ viết tiếp tình yêu với biển cả bằng những điều bình dị…
Trong nhịp chuyển sôi động vào hè năm 2026, tại các khu, điểm du lịch biển Hà Tĩnh, hàng loạt khách sạn, homestay đang được đầu tư xây mới, mở ra những tín hiệu khởi sắc cho ngành công nghiệp không khói của tỉnh nhà.