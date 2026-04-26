Khai trương du lịch biển Hải Ninh: Tiềm năng phát triển - Khát vọng vươn xa

Tối 26/4, tại Quảng trường biển Hải Ninh, phường Hải Ninh tổ chức lễ khai trương du lịch biển năm 2026. Tham dự buổi lễ có nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Biển Hải Ninh có chiều dài 10 km, bãi tắm thoải, cát mịn, nước trong xanh hòa quyện giữa cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp thanh bình, tĩnh lặng. Được sự quan tâm của tỉnh, thời gian qua, cơ sở hạ tầng du lịch biển ở Hải Ninh đã được đầu tư đồng bộ với quảng trường biển rộng rãi, hệ thống nhà hàng kinh doanh hải sản được quy hoạch bài bản, khang trang.

Lãnh đạo tỉnh và phường Hải Ninh thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương du lịch biển năm 2026.

Cùng với đó, Hải Ninh còn được đánh dấu trên bản đồ du lịch với Đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu linh thiêng, huyền bí; những làn điệu dân ca ví, giặm sâu lắng; các lễ hội đặc sắc; sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương như: nước mắm, cá mờm, ram cuốn...

Lãnh đạo phường Hải Ninh tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ cho buổi lễ.

Tại lễ khai trương du lịch biển năm 2026, đại biểu và du khách được hoà cùng không gian nghệ thuật với chủ đề "Tiềm năng phát triển - Khát vọng vươn xa", ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tôn vinh vẻ đẹp quê hương, đất nước và phường Hải Ninh - vùng đất giàu tiềm năng, đậm đà bản sắc văn hóa.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại lễ khai trương du lịch biển.

Việc tổ chức lễ khai trương du lịch biển năm 2026 nhằm tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và con người phường Hải Ninh; đồng thời, giới thiệu đến du khách trong và ngoài tỉnh về những tiềm năng, lợi thế, điểm đến du lịch hấp dẫn của địa phương.