Khai trương du lịch biển Hải Ninh: Tiềm năng phát triển - Khát vọng vươn xa

Phúc Quang
(Baohatinh.vn) - Lễ khai trương du lịch biển là dịp để phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) giới thiệu những tiềm năng, lợi thế và những điểm du lịch hấp dẫn của địa phương đến với du khách gần xa.

Tối 26/4, tại Quảng trường biển Hải Ninh, phường Hải Ninh tổ chức lễ khai trương du lịch biển năm 2026.

Tham dự buổi lễ có nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương.

Đại biểu tham dự buổi lễ.

Biển Hải Ninh có chiều dài 10 km, bãi tắm thoải, cát mịn, nước trong xanh hòa quyện giữa cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng, hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp thanh bình, tĩnh lặng. Được sự quan tâm của tỉnh, thời gian qua, cơ sở hạ tầng du lịch biển ở Hải Ninh đã được đầu tư đồng bộ với quảng trường biển rộng rãi, hệ thống nhà hàng kinh doanh hải sản được quy hoạch bài bản, khang trang.

Lãnh đạo tỉnh và phường Hải Ninh thực hiện nghi thức nhấn nút khai trương du lịch biển năm 2026.

Cùng với đó, Hải Ninh còn được đánh dấu trên bản đồ du lịch với Đền thờ Chế thắng phu nhân Nguyễn Thị Bích Châu linh thiêng, huyền bí; những làn điệu dân ca ví, giặm sâu lắng; các lễ hội đặc sắc; sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương như: nước mắm, cá mờm, ram cuốn...

Lãnh đạo phường Hải Ninh tặng hoa cảm ơn các nhà tài trợ cho buổi lễ.

Tại lễ khai trương du lịch biển năm 2026, đại biểu và du khách được hoà cùng không gian nghệ thuật với chủ đề "Tiềm năng phát triển - Khát vọng vươn xa", ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tôn vinh vẻ đẹp quê hương, đất nước và phường Hải Ninh - vùng đất giàu tiềm năng, đậm đà bản sắc văn hóa.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại lễ khai trương du lịch biển.

Việc tổ chức lễ khai trương du lịch biển năm 2026 nhằm tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và con người phường Hải Ninh; đồng thời, giới thiệu đến du khách trong và ngoài tỉnh về những tiềm năng, lợi thế, điểm đến du lịch hấp dẫn của địa phương.

Chờ đón bản hòa ca "Âm vang biển Thiên Cầm"

Không gian sân khấu mở sát biển, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao sôi động cùng công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, Thiên Cầm đã sẵn sàng khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.
Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan

Giữa đại ngàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đền thờ cụ Phan Đình Phùng là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào Cần Vương, đồng thời trở thành điểm đến tâm linh thu hút người dân và du khách thập phương.
Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và người dân trong công tác chuẩn bị, đến thời điểm này, nhiều địa phương ven biển đã sẵn sàng cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026.
Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.
Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.
Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.
Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm

Mới đầu mùa du lịch biển, Hà Tĩnh đã đón hàng vạn lượt khách đến nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực.
Cẩm nang du lịch biển Thiên Cầm

Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ví như “cung đàn trời” của miền Trung. Ở đó, mỗi con sóng như một thanh âm, vỗ vào bờ tạo nên những giai điệu trầm bổng, bãi biển nên thơ và khoáng đạt, vừa đủ tĩnh để du khách tìm về sau những nhịp sống vội vàng.
Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng

Tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) có một nhịp sống bắt đầu khi mặt trời lặn. Đó là những ngư dân vùng lộng. Họ như là mắt của biển, lặng lẽ viết tiếp tình yêu với biển cả bằng những điều bình dị…