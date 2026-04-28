Khai trương du lịch biển Thạch Hải: Vang mãi biển ca - Xanh miền di sản

Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - Chuỗi hoạt động trải nghiệm du lịch được xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) tổ chức xuyên suốt mùa du lịch, góp phần làm phong phú sản phẩm, tạo điểm nhấn thu hút du khách, lan tỏa hình ảnh du lịch thân thiện, hấp dẫn.

bqbht_br_aimg-1612.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tham dự lễ khai trương mùa du lịch biển xã Thạch Khê.

Chiều tối ngày 28/4, tại bãi biển Thạch Hải, UBND xã Thạch Khê tổ chức lễ khai trương mùa du lịch biển năm 2026 “Vang mãi biển ca - Xanh miền di sản”.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh...

bqbht_br_aimg-1615.jpg
Đại biểu tham dự buổi lễ.

Xã Thạch Khê sở hữu bờ biển dài 12,5 km uốn cong mềm mại, mang vẻ đẹp hoang sơ với làn nước trong xanh, bãi cát trắng mịn trải dài. Đây cũng là vùng đất giàu truyền thống, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa - lịch sử.

bqbht_br_adji-fly-20260428-173914-909-1777372772258-photo.jpg
Bãi biển Thạch Hải, xã Thạch Khê.

Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của du lịch Thạch Khê còn đến từ chính con người nơi đây - những người dân biển chân chất, nghĩa tình và luôn đón tiếp khách bằng tấm lòng nồng hậu nhất. Không chỉ hòa mình vào thiên nhiên biển cả, du khách còn có cơ hội thưởng thức những đặc sản tươi ngon, đậm đà hương vị truyền thống như: như nộm rau mói, chả cua, sứa ngâm lá lấu...

bqbht_br_aimg-1662.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh chứng kiến nghi thức khai trương mùa du lịch biển xã Thạch Khê năm 2026.
bqbht_br_aimg-1656.jpg
Lãnh đạo xã Thạch Khê trao quà lưu niệm tới các nhà tài trợ.

Dịp này, địa phương cũng đưa vào khai thác hệ thống Wi-Fi công cộng miễn phí tại khu vực biển Thạch Hải, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Thạch Khê theo hướng “hiện đại - thân thiện - tiện ích”.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của lễ khai trương, đại biểu và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Vang mãi biển ca - Xanh miền di sản”, tôn vinh vẻ đẹp biển Thạch Hải và lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của quê hương.

bqbht_br_adji-fly-20260428-181834-918-1777375161340-photo.jpg
Chương trình nghệ thuật “Vang mãi biển ca - Xanh miền di sản” với nhiều tiết mục đặc sắc.
bqbht_br_aimg-1680.jpg
Chương trình mang tới cho khán giả nhiều tiết mục vui tươi, phấn khởi.
bqbht_br_aimg-1673.jpg
Chương trình nghệ thuật tôn vinh vẻ đẹp biển Thạch Hải và lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của quê hương.

Bên cạnh các hoạt động khai trương, chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và trải nghiệm du lịch đặc sắc cũng được xã Thạch Khê tổ chức xuyên suốt, góp phần làm phong phú sản phẩm, tạo điểm nhấn thu hút du khách, lan tỏa hình ảnh điểm đến thân thiện, hấp dẫn trong mùa du lịch năm nay.

Sáng 25/4, Ngã ba Đồng Lộc đón gần 2.000 lượt khách

Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã đón khoảng 2.000 lượt khách từ mọi miền đất nước. Dự báo, lượng khách sẽ còn tăng cao trong những ngày tới.
Chờ đón bản hòa ca "Âm vang biển Thiên Cầm"

Không gian sân khấu mở sát biển, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao sôi động cùng công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, Thiên Cầm đã sẵn sàng khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.
Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan

Giữa đại ngàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đền thờ cụ Phan Đình Phùng là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào Cần Vương, đồng thời trở thành điểm đến tâm linh thu hút người dân và du khách thập phương.
Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và người dân trong công tác chuẩn bị, đến thời điểm này, nhiều địa phương ven biển đã sẵn sàng cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026.
Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.
Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.
Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.
Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm

Mới đầu mùa du lịch biển, Hà Tĩnh đã đón hàng vạn lượt khách đến nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực.
Cẩm nang du lịch biển Thiên Cầm

Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ví như “cung đàn trời” của miền Trung. Ở đó, mỗi con sóng như một thanh âm, vỗ vào bờ tạo nên những giai điệu trầm bổng, bãi biển nên thơ và khoáng đạt, vừa đủ tĩnh để du khách tìm về sau những nhịp sống vội vàng.
Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng

Tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) có một nhịp sống bắt đầu khi mặt trời lặn. Đó là những ngư dân vùng lộng. Họ như là mắt của biển, lặng lẽ viết tiếp tình yêu với biển cả bằng những điều bình dị…