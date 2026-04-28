Khai trương du lịch biển Thạch Hải: Vang mãi biển ca - Xanh miền di sản

(Baohatinh.vn) - Chuỗi hoạt động trải nghiệm du lịch được xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) tổ chức xuyên suốt mùa du lịch, góp phần làm phong phú sản phẩm, tạo điểm nhấn thu hút du khách, lan tỏa hình ảnh du lịch thân thiện, hấp dẫn.
Chiều tối ngày 28/4, tại bãi biển Thạch Hải, UBND xã Thạch Khê tổ chức lễ khai trương mùa du lịch biển năm 2026 “Vang mãi biển ca - Xanh miền di sản”.
Tham dự chương trình có các đồng chí: Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Nhật Tân - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Đồng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh...
Xã Thạch Khê sở hữu bờ biển dài 12,5 km uốn cong mềm mại, mang vẻ đẹp hoang sơ với làn nước trong xanh, bãi cát trắng mịn trải dài. Đây cũng là vùng đất giàu truyền thống, lưu giữ nhiều giá trị văn hóa - lịch sử.
Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của du lịch Thạch Khê còn đến từ chính con người nơi đây - những người dân biển chân chất, nghĩa tình và luôn đón tiếp khách bằng tấm lòng nồng hậu nhất. Không chỉ hòa mình vào thiên nhiên biển cả, du khách còn có cơ hội thưởng thức những đặc sản tươi ngon, đậm đà hương vị truyền thống như: như nộm rau mói, chả cua, sứa ngâm lá lấu...
Dịp này, địa phương cũng đưa vào khai thác hệ thống Wi-Fi công cộng miễn phí tại khu vực biển Thạch Hải, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Thạch Khê theo hướng “hiện đại - thân thiện - tiện ích”.
Trong không khí vui tươi, phấn khởi của lễ khai trương, đại biểu và du khách được thưởng thức chương trình nghệ thuật “Vang mãi biển ca - Xanh miền di sản”, tôn vinh vẻ đẹp biển Thạch Hải và lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của quê hương.
Bên cạnh các hoạt động khai trương, chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và trải nghiệm du lịch đặc sắc cũng được xã Thạch Khê tổ chức xuyên suốt, góp phần làm phong phú sản phẩm, tạo điểm nhấn thu hút du khách, lan tỏa hình ảnh điểm đến thân thiện, hấp dẫn trong mùa du lịch năm nay.
