Có một Hà Tĩnh “gây thương nhớ” trong cảm nhận của những người mê xê dịch

Anh Đinh Ngọc Huy và vợ là chị Nguyễn Hồng Mây (cùng 39 tuổi, trú TP Hà Nội) là những gương mặt khá quen thuộc trong cộng đồng đam mê du lịch cắm trại.

Từ sở thích xê dịch, họ xây dựng kênh TikTok “Gia đình Camping”, đồng thời phát triển website và nhóm Facebook “Hội các gia đình cắm trại” – nơi kết nối những người có chung sở thích. Hiện kênh TikTok của anh Huy và chị Mây đã có hơn 28.000 tài khoản theo dõi, trong khi nhóm Facebook quy tụ hơn 54.000 thành viên.

Trong phần lớn chuyến đi, hai vợ chồng và cậu con trai sinh năm 2019 thường di chuyển bằng ôtô cá nhân, dựng lều cắm trại cùng nhóm bạn ở những vùng đất mới. Sau nhiều năm rong ruổi, họ đã đi qua hàng trăm điểm đến trong và ngoài nước. Mỗi hành trình không chỉ là trải nghiệm mà còn là cách gia đình lưu giữ ký ức. Sau mỗi chuyến đi, anh chị tỉ mỉ thực hiện các video, bài viết chia sẻ kinh nghiệm, gợi ý lịch trình, chi phí, ẩm thực và nét văn hóa địa phương. Nhờ hoạt động tích cực trên các nền tảng số, hai vợ chồng dần trở thành những nhà sáng tạo nội dung về du lịch, góp phần lan tỏa “cảm hứng xê dịch” trong cộng đồng.

Trong số những điểm đã đi qua, Hà Tĩnh để lại nhiều ấn tượng đặc biệt với gia đình anh Huy, nhất là bãi biển Kỳ Xuân. Theo anh, càng xuôi về phía Nam, nước biển càng xanh trong hơn, và đến Hà Tĩnh thì sự khác biệt trở nên rõ rệt. Ấn tượng đầu tiên của đoàn cắm trại là làn nước xanh của biển Kỳ Xuân cùng không gian còn nguyên nét hoang sơ. Biển nơi đây có bờ thoải, bãi cát mịn, sóng nhẹ, rất phù hợp để cắm trại và cho trẻ nhỏ vui chơi an toàn. Không chỉ có cảnh đẹp, Hà Tĩnh còn ghi điểm với nguồn hải sản tươi ngon, giá cả hợp lý.

Các video về du lịch Hà Tĩnh đăng tải trên kênh “Gia đình Camping” thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Nhiều người bày tỏ ấn tượng trước vẻ đẹp của biển Kỳ Xuân đồng thời chia sẻ, “tag” bạn bè, người thân để lên kế hoạch trải nghiệm.

Theo anh Huy, Hà Tĩnh sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch, đặc biệt là loại hình cắm trại ven biển nhờ đường bờ biển dài và cảnh quan còn giữ được nét nguyên sơ.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, nhất là các tuyến cao tốc đã được đưa vào khai thác, cũng góp phần giúp hành trình đến Hà Tĩnh trở nên thuận tiện hơn. Sau chuyến đi gần đây, gia đình anh Huy dự định sẽ tiếp tục khám phá thêm nhiều địa điểm khác tại Hà Tĩnh.

Tạ Huy Đức (SN 1999, trú TP Hà Nội) hiện làm công việc sáng tạo nội dung về du lịch toàn thời gian.



Cùng chọn cách kể chuyện du lịch Hà Tĩnh thông qua các video trải nghiệm, Tạ Huy Đức (SN 1999, trú TP Hà Nội) cũng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem cùng nhiều tương tác tích cực.

Tốt nghiệp chuyên ngành về ngôn ngữ tại Trường Đại học Thăng Long, song Đức quyết định theo đuổi công việc sáng tạo nội dung toàn thời gian, lựa chọn mảng du lịch như một cách ghi lại những hành trình và lan tỏa vẻ đẹp của thiên nhiên, con người ở những vùng đất đã đi qua.

Đức chia sẻ, chuyến đi gần đây tới Hà Tĩnh mang đến cho cậu nhiều bất ngờ bởi trước đó chàng trai trẻ chưa hình dung rõ ràng về vùng đất này. Biển xanh, cát trắng, những cánh đồng trải dài cùng không gian yên bình của Hà Tĩnh đã để lại cho Đức những ấn tượng sâu sắc.

Đặc biệt, sự chân chất, thân thiện của người dân địa phương càng khiến cho hành trình của cậu thêm phần đáng nhớ. Thông qua video, Đức mong muốn mang đến góc nhìn gần gũi, chân thực về Hà Tĩnh – vùng đất mà cậu cho rằng sở hữu vẻ đẹp rất riêng và còn nhiều tiềm năng để khám phá.

Cũng là một nhà sáng tạo nội dung về du lịch toàn thời gian, Nguyễn Phương Thảo (SN 1994, hiện sinh sống và làm việc tại Nghệ An), sở hữu kênh TikTok với hơn 20.000 tài khoản theo dõi cùng hơn 3,9 triệu lượt yêu thích.

Thảo gây ấn tượng bởi phong cách dựng video tối giản: tiết giảm tối đa lời thoại, nhường chỗ cho hình ảnh, âm thanh tự nhiên cùng nền nhạc nhẹ nhàng dẫn dắt cảm xúc.

Trong hành trình khám phá Hà Tĩnh, Thảo ghi lại nhiều điểm đến như hồ Trại Tiểu, Khu du lịch sinh thái Nhà vườn Đức Đường, biển Kỳ Xuân… Những thước phim giàu cảm xúc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Thảo cho biết, dù đã có cơ hội đặt chân đến nhiều vùng đất khác nhau, Hà Tĩnh vẫn để lại ấn tượng khác biệt bởi sự mộc mạc, gần gũi, phù hợp để tìm lại sự cân bằng sau những bộn bề thường ngày.

Không chỉ các nhà sáng tạo nội dung, nhiều du khách cũng đã chia sẻ những hình ảnh, video về du lịch Hà Tĩnh trên nhiều nền tảng mạng xã hội, góp phần “kể chuyện” vùng đất này theo cách riêng, gần gũi và chân thực. Với vẻ đẹp mộc mạc cùng sức hút khó trộn lẫn, Hà Tĩnh đang ngày càng được cộng đồng đam mê xê dịch nhắc đến như một điểm đến đáng nhớ, thôi thúc họ quay trở lại thay vì chỉ ghé qua.