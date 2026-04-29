Du khách thích thú trước "diện mạo mới" của biển Thạch Hải

(Baohatinh.vn) - Không chỉ đắm mình trong làn nước trong xanh, du khách đến với biển Thạch Hải (xã Thạch Khê - Hà Tĩnh) còn được trải nghiệm khu làng chài và tìm hiểu văn hóa, ẩm thực địa phương.

Mùa du lịch biển Thạch Hải (xã Thạch Khê) chính thức khai trương vào tối 28/4 với chủ đề “Vang mãi biển ca - Xanh miền di sản” nhằm ﻿tôn vinh vẻ đẹp biển, mở ra những không gian trải nghiệm mới. Đặc biệt, mùa du lịch biển Thạch Hải năm nay còn góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của xã Thạch Khê đến với du khách.
Mùa du lịch năm nay, Thạch Hải "khoác lên mình" một diện mạo mới, sống động và đầy sức hút với nhiều không gian trải nghiệm được kiến tạo công phu. Những tiểu cảnh nghệ thuật đậm sắc màu làng chài tạo dấu ấn với du khách như: thuyền thúng, bến xưa, phiên chợ…
Với định hướng phát triển du lịch, dịch vụ gắn liền với bảo tồn và phát huy giá trị di sản, bãi biển Thạch Hải được quy hoạch, chỉnh trang theo hướng sinh thái. Mỗi góc biển như được phủ bằng sắc xanh dịu mát, trong lành, trở thành điểm nhấn ấn tượng "níu chân" du khách.
Mỗi không gian được bố trí những bảng chỉ dẫn nhỏ xinh về các địa danh, di tích và nét đẹp văn hóa tiêu biểu của xã Thạch Khê để du khách không chỉ lưu lại hình ảnh mà còn hiểu biết thêm về một miền biển giàu bản sắc.
Chị Trương Hằng (ngoài cùng bên trái) - một du khách chia sẻ: “Tôi thường xuyên đến biển Thạch Hải để tắm biển và thưởng thức hải sản. Năm nay, nhờ sự đầu tư bài bản, đặc biệt là việc quy hoạch các khu chức năng, bãi biển đã có một không gian mới mẻ, vừa hiện đại, vừa gần gũi. Đây sẽ là cơ hội để lan tỏa văn hóa, con người Thạch Khê đến du khách thập phương".
Những cánh diều vút cao giữa bầu trời tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian du lịch biển.

Những cánh diều vút cao giữa bầu trời tạo điểm nhấn ấn tượng cho không gian du lịch biển.

Trên bãi cát mịn, từng cánh diều chao lượn kéo theo tiếng cười giòn tan của du khách, nhất là những em nhỏ.
Những sắc màu xanh mát, hấp dẫn của biển Thạch Hải trong mùa du lịch năm 2026.
Dọc tuyến đường bên bãi biển, gần 20 gian hàng được bố trí, trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản của xã Thạch Khê và các địa phương khác đến với du khách.

Dọc tuyến đường bên bãi biển, gần 20 gian hàng được bố trí, trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản của xã Thạch Khê và các địa phương khác đến với du khách. ​

Du khách thích thú với không gian mới mẻ của bãi biển Thạch Hải, vừa vui chơi, tắm biển và trải nghiệm, mua sắm sản phẩm địa phương.

Du khách thích thú với không gian mới mẻ của bãi biển Thạch Hải, vừa vui chơi, tắm biển và trải nghiệm, mua sắm sản phẩm địa phương.

Du khách tham quan, mua sắm tại các gian hàng.

Du khách tham quan, mua sắm tại các gian hàng.

Buổi tối, biển Thạch Hải "khoác lên mình" gam màu trẻ trung, sôi động. Không gian beach club bừng lên trong ánh đèn lung linh, tiếng nhạc rộn rã hòa nhịp cùng sóng vỗ, tạo nên một bản hòa âm cuốn hút của biển đêm. Đây là một trong những không gian mới mẻ, kỳ vọng sẽ "giữ chân" du khách lâu hơn khi về với biển Thạch Hải.
Từ nay đến tháng 9/2026, du lịch biển Thạch Hải sẽ có những sự kiện văn hóa, du lịch nổi bật như: Giải chạy việt dã "Bước chạy rừng xanh"; lễ hội đền Lê Khôi; lễ giỗ Tiến sĩ Trương Quốc Dụng và lễ hội trị thủy. Cùng với đó là những dịch vụ, hoạt động trải nghiệm xuyên suốt như: khám phá núi Nam Giới - Eo Lói; chèo sub Cửa Sót; thể thao bãi biển... hứa hẹn mang đến cho du khách một hành trình đa sắc màu.

Về miền cổ tự Đại Hùng – chạm vào cội nguồn dân tộc

Về miền cổ tự Đại Hùng – chạm vào cội nguồn dân tộc

Giữa dãy Hồng Lĩnh hùng vĩ, Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh tiêu biểu của Hà Tĩnh, mà còn hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa dân tộc.
Sáng 25/4, Ngã ba Đồng Lộc đón gần 2.000 lượt khách

Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã đón khoảng 2.000 lượt khách từ mọi miền đất nước. Dự báo, lượng khách sẽ còn tăng cao trong những ngày tới.
Chờ đón bản hòa ca "Âm vang biển Thiên Cầm"

Không gian sân khấu mở sát biển, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao sôi động cùng công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, Thiên Cầm đã sẵn sàng khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.
Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan

Giữa đại ngàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đền thờ cụ Phan Đình Phùng là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào Cần Vương, đồng thời trở thành điểm đến tâm linh thu hút người dân và du khách thập phương.
Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và người dân trong công tác chuẩn bị, đến thời điểm này, nhiều địa phương ven biển đã sẵn sàng cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026.
Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.
Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.
Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.
Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm

Mới đầu mùa du lịch biển, Hà Tĩnh đã đón hàng vạn lượt khách đến nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực.
Cẩm nang du lịch biển Thiên Cầm

Biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được ví như “cung đàn trời” của miền Trung. Ở đó, mỗi con sóng như một thanh âm, vỗ vào bờ tạo nên những giai điệu trầm bổng, bãi biển nên thơ và khoáng đạt, vừa đủ tĩnh để du khách tìm về sau những nhịp sống vội vàng.
Những "mắt biển" đêm ở Cửa Nhượng

Tại làng biển Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) có một nhịp sống bắt đầu khi mặt trời lặn. Đó là những ngư dân vùng lộng. Họ như là mắt của biển, lặng lẽ viết tiếp tình yêu với biển cả bằng những điều bình dị…