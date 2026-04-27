Sức hút của du lịch Lộc Hà

Trầm tích văn hóa trong không gian non nước hữu tình

Hàng nghìn du khách về dâng hương, chiêm bái, vãn cảnh dịp lễ hội chùa Chân Tiên năm 2026.

Trong tuần diễn ra lễ hội, chùa Chân Tiên (thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà) đón khoảng 7.500 lượt du khách, đạo hữu về dâng hương, chiêm bái. Ngôi cổ tự được xây dựng từ thế kỷ XIII vừa được Tập đoàn Vingroup tài trợ để trùng tu, nâng cấp ngày càng khang trang, thu hút đông đảo du khách thập phương.

Trong không gian khói hương, tiếng chuông chùa, mỗi người gửi gắm ước nguyện bình an, sức khỏe, mùa màng thuận lợi. Nhiều người còn tìm đến đây để tạm xa nhịp sống tất bật, tìm lại sự an yên và cân bằng trong tâm hồn.

Chị Lê Thị Thảo (SN 1981, TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Tôi trở lại chùa Chân Tiên để tìm sự thanh tịnh, nhớ về ký ức tuổi thơ. Hơn 10 năm rồi tôi mới có dịp chiêm ngưỡng lại dấu chân tiên, động Trúc, động Mai, động Thạch Thất… và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ rất vui và ý nghĩa”.

Những ngày này, xã Lộc Hà cùng Ban Hộ tự chùa Kim Dung và Nhân dân đang gấp rút chuẩn bị lễ hội truyền thống diễn ra ngày 14–15/3 âm lịch. Ngôi cổ tự này được xây dựng từ thế kỷ XIII, gắn với truyền thuyết Chử Đồng Tử và Tiên Dung và hiện còn lưu dấu nhiều sự kiện lịch sử từ thời kỳ phong kiến đến tiền cách mạng. Năm nay, lễ hội trùng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 nên dự báo sẽ thu hút đông đảo du khách về dâng hương, vãn cảnh.

Các đạo hữu thả đèn hoa đăng trong dịp lễ hội chùa Chân Tiên năm 2025.

Anh Trần Văn Toàn (thôn Phú Mậu, xã Lộc Hà) cho biết: “Người dân rất háo hức chờ lễ hội chùa Kim Dung để đón bạn bè gần xa về tham gia các hoạt động tâm linh, văn hóa và vui chơi như: kéo co, đi cà kheo, bóng chuyền, cờ thẻ… Không khí năm nay dự đoán sẽ sôi động, gắn kết hơn bởi trùng với dịp nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5”.

Người dân tham gia lễ rước trong dịp lễ hội đền Sát Hải Đại Vương (ảnh tư liệu)

Xã Lộc Hà là vùng đất giàu trầm tích văn hóa với 1 di tích cấp quốc gia, 30 di tích cấp tỉnh và 12 công trình văn hóa đang chờ được công nhận. Ngoài 2 ngôi chùa cổ trên thì còn có đền Sát Hải Đại Vương, chùa Xuân Đài, đền Phương Đông, các nhà thờ họ… mang giá trị lịch sử, kiến trúc và nghệ thuật.

Các di tích đều gắn với những câu chuyện, chiến công và đóng góp của tiền nhân, trở thành nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ sau. Vì vậy, hằng năm, địa phương huy động nguồn lực lớn để trùng tu, bảo tồn, đồng thời phát huy giá trị phục vụ phát triển du lịch tâm linh, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương.

Cùng với hệ thống di tích là các lễ hội văn hóa như: lễ hội chùa Chân Tiên, lễ hội chùa Kim Dung, lễ hội chùa Xuân Đài, lễ hội đền Sát Hải Đại Vương, lễ hội đền Lê Khôi… Qua đó đã tái hiện đời sống văn hóa, tinh thần sinh động, giàu bản sắc của người dân địa phương.

Biển đẹp, món ăn ngon níu chân du khách

Bãi tắm Xuân Hải là điểm nhấn nổi bật của 12 km đường bờ biển thuộc xã Lộc Hà.

Xã Lộc Hà được thiên nhiên ưu ái với bãi biển dài 12 km, nổi bật là bãi tắm Xuân Hải có cát trắng mịn, nước trong xanh, sóng nhẹ. Hạ tầng giao thông thuận lợi, cách trung tâm tỉnh khoảng 14 km, giúp du khách dễ dàng di chuyển, khám phá và trải nghiệm. Bên cạnh đó, khu nghỉ dưỡng, công viên nước Vinpearlland Water Park Hà Tĩnh góp phần làm đa dạng dịch vụ du lịch địa phương. Ước tính, bình quân mỗi năm, Lộc Hà đón khoảng 25 - 27 nghìn lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Anh Lê Ngọc Thọ (phường Trường Vinh, Nghệ An) chia sẻ: “Bãi tắm Xuân Hải nước trong xanh, sạch, bờ biển thoải. Tôi rất thích cảm giác ngồi bên bờ biển cùng bạn bè, hít thở không khí trong lành, nghe sóng vỗ và đi dạo buổi sáng ở đây”.

Ẩm thực biển Lộc Hà cũng là điểm nhấn hấp dẫn. Hải sản tươi như cua, ghẹ, tôm, mực… được chế biến đơn giản nhưng giữ trọn vị ngọt tự nhiên. Ngoài ra, còn có các đặc sản như mực một nắng, ruốc kem, nước mắm cá cơm, bánh đa vừng… mang đậm hương vị miền biển.

Chị Lê Thị Duân – Chủ nhà hàng Hòa Duân (thôn Xuân Hải) cho biết: “Chúng tôi luôn chú trọng nguồn thực phẩm tươi sống, phục vụ khách hàng chu đáo, đảm bảo an toàn thực phẩm. Qua đó, giúp tạo ấn tượng tốt với du khách và góp phần xây dựng thương hiệu, bản sắc cho biển Lộc Hà”.

Chị Ngô Thu Thủy (du khách Thái Nguyên) chia sẻ: “Lần đầu đến biển Xuân Hải, tôi ấn tượng với hải sản tươi ngon, chế biến đơn giản nhưng hợp khẩu vị. Gia đình tôi đặc biệt thích các món nướng, gỏi cá đục và nộm sứa vì hương vị rất riêng”.

Những năm gần đây, Lộc Hà chú trọng đầu tư hạ tầng du lịch biển, nâng cao chất lượng dịch vụ. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng được cải thiện; môi trường sạch sẽ, an toàn vệ sinh thực phẩm được quan tâm. Một số dự án du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đang dần hình thành, tạo diện mạo mới cho du lịch địa phương.

Bà Đặng Thị Vinh – Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã Lộc Hà cho biết: "Địa phương đã và đang tập trung tôn tạo di tích, bảo tồn lễ hội, nâng cao chất lượng phục vụ du khách; đồng thời chỉnh trang bãi tắm, tăng cường vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và phát triển dịch vụ để từng bước xây dựng hình ảnh của địa phương trong bức tranh tổng quan của ngành du lịch tỉnh.

Thời gian tới, Lộc Hà sẽ tiếp tục đầu tư hạ tầng, thu hút doanh nghiệp phát triển du lịch sinh thái ven biển, tăng cường liên kết tour tuyến và đẩy mạnh quảng bá số. Qua đó, hướng tới mục tiêu xây dựng điểm đến "biển sạch – thân thiện – giàu bản sắc", nơi du khách vừa nghỉ dưỡng, vừa trải nghiệm đời sống và không gian văn hóa đặc sắc của địa phương".