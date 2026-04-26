Trang trọng lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương là dịp để tri ân công đức bậc tiền nhân, đồng thời quảng bá về Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng đến du khách khắp mọi miền Tổ quốc.

Sáng 26/4 (tức 10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng, UBND phường Nam Hồng Lĩnh trang trọng tổ chức lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2026.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 4; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và đông đảo du khách thập phương tham dự buổi lễ.

Đại biểu tham dự lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2026.

Trong dòng chảy lịch sử hàng nghìn năm, vùng đất Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh tự hào gắn với huyền sử Thủy tổ Kinh Dương Vương, người đã chọn dãy Hồng Lĩnh làm nơi định đô, khởi đầu sự nghiệp dựng xây cơ đồ bền vững cho muôn đời con cháu Lạc Hồng.

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng.

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng vẫn được bền bỉ gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ, trở thành biểu tượng thiêng liêng trong bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, và đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phó Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh Võ Thanh Định đọc diễn văn.

Tại Hà Tĩnh, những năm qua, lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương được tổ chức ở Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng thuộc tổ dân phố 7 Đậu Liêu, phường Nam Hồng Lĩnh. Lễ giỗ được tổ chức trang nghiêm, thành kính, thực sự trở thành nét đẹp văn hóa đặc sắc, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần và củng cố khối đại đoàn kết trong Nhân dân.

Các đại biểu tham dự lễ.

Năm nay, lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương được tổ chức từ ngày 24/4 - 26/4 (mồng 8/3 - 10/3 âm lịch), với nhiều hoạt động như lễ tế dân gian; lễ dâng cúng các vật phẩm; hội thi gói bánh chưng dâng Quốc Tổ; giải đẩy gậy nam nữ.

Đông đảo người dân và du khách thập phương tham dự lễ.

Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương là sự kiện văn hóa quan trọng, nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc. Đây cũng là dịp địa phương tuyên truyền quảng bá về Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng và lễ Giỗ Tổ truyền thống từ bao đời nay của người dân Hà Tĩnh đến du khách khắp mọi miền Tổ quốc.

Bí thư Đảng ủy phường Nam Hồng Lĩnh Nguyễn Hữu Khiếu và Chủ tịch UBND phường Tôn Quang Ngọc đánh trống, đánh chiêng khai lễ.
Lễ giỗ được tổ chức trang nghiêm, thành kính.
Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh Tôn Quang Ngọc chủ lễ tế Quốc Tổ Hùng Vương.
Sau phần tế lễ, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Chính ủy Quân khu 4; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng.
Lãnh đạo địa phương và du khách thập phương thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng.

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Dịp nghỉ lễ, điểm các “địa chỉ đỏ” nổi bật ở Hà Tĩnh

Dịp nghỉ lễ, điểm các “địa chỉ đỏ” nổi bật ở Hà Tĩnh

Về Hà Tĩnh, du khách có thể ghé thăm một số “địa chỉ đỏ” giàu giá trị lịch sử - văn hóa như khu lưu niệm danh nhân, di tích cách mạng… để hiểu hơn về truyền thống, lịch sử, con người vùng đất địa linh nhân kiệt và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình về nguồn.
“Chất riêng” của ẩm thực Hà Tĩnh

“Chất riêng” của ẩm thực Hà Tĩnh

Du khách rời Hà Tĩnh luôn mang trong lòng nỗi nhớ về vẻ đẹp của cảnh sắc, những giá trị văn hóa, con người và nhất là những món ăn đậm đà, cách chế biến và hương vị rất riêng.
Khai trương du lịch biển Xuân Thành năm 2026

Khai trương du lịch biển Xuân Thành năm 2026

Ngoài lễ khai trương, mùa du lịch biển Xuân Thành năm nay, xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao sôi nổi nhằm thu hút đông đảo người dân và du khách.
Biển Thiên Cầm về đêm có gì hấp dẫn?

Biển Thiên Cầm về đêm có gì hấp dẫn?

Khi màn đêm buông xuống, biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) khoác lên mình diện mạo mới với ánh đèn lung linh, âm nhạc rộn ràng, mang đến cho du khách những trải nghiệm đầy hấp dẫn.
Khám phá khu di tích thờ các vua Hùng ở Hà Tĩnh

Khám phá khu di tích thờ các vua Hùng ở Hà Tĩnh

Khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng thuộc tổ dân phố 7 Đậu Liêu (phường Nam Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) không chỉ là một danh thắng mà còn chứa đựng nhiều trầm tích của huyền sử, gắn với vị Thủy Tổ Kinh Dương Vương, người lập nên đất nước đầu tiên của người Việt.
Chờ đón bản hòa ca "Âm vang biển Thiên Cầm"

Chờ đón bản hòa ca "Âm vang biển Thiên Cầm"

Không gian sân khấu mở sát biển, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao sôi động cùng công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, Thiên Cầm đã sẵn sàng khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.
Một ngày "sống trọn" cùng biển Hải Ninh

Một ngày "sống trọn" cùng biển Hải Ninh

Không ồn ào, không vội vã, phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) mang đến hành trình một ngày đủ đầy trải nghiệm, nơi du khách không chỉ ngắm biển mà còn thực sự sống cùng "nhịp thở" của làng chài.
Quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập hôm nay

Quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập hôm nay

Tại xã Cẩm Hưng (Hà Tĩnh) - quê hương Tổng Bí thư Hà Huy Tập, những giá trị lịch sử đang tiếp tục được bồi đắp, trở thành nội lực quan trọng để địa phương vững vàng trên hành trình phát triển mới.
Tôi luôn tự nhủ phải chăm sóc họ bằng tất cả sự tận tâm, như chăm sóc chính người thân của mình. Từng nhành cỏ được nhổ đi, từng vết bụi được lau sạch, tất cả đều được thực hiện trong sự cẩn trọng và kính cẩn.

Tôi canh “giấc ngủ” cho hàng nghìn liệt sĩ

Suốt 13 năm qua, ông Lê Đăng Minh (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) lặng lẽ chăm sóc hàng nghìn phần mộ ở Nghĩa trang Liệt sĩ núi Nài. Sự cần mẫn và trách nhiệm của ông góp phần giữ nơi yên nghỉ của các liệt sĩ luôn sạch sẽ, trang nghiêm.
Xã Kỳ Xuân khai trương mùa du lịch biển năm 2026

Xã Kỳ Xuân khai trương mùa du lịch biển năm 2026

Lễ khai trương nhằm quảng bá tiềm năng du lịch biển Kỳ Xuân (Hà Tĩnh), đồng thời là dịp để giới thiệu, tôn vinh những giá trị văn hoá đặc sắc của địa phương đến bạn bè, du khách gần xa.
Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan

Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan

Giữa đại ngàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đền thờ cụ Phan Đình Phùng là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào Cần Vương, đồng thời trở thành điểm đến tâm linh thu hút người dân và du khách thập phương.
Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026

Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và người dân trong công tác chuẩn bị, đến thời điểm này, nhiều địa phương ven biển đã sẵn sàng cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026.
Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.
Du lịch biển Hải Ninh năm 2026 có gì?

Du lịch biển Hải Ninh năm 2026 có gì?

Hè 2026, phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) “đánh thức” du lịch biển với chuỗi sự kiện sôi động, không gian sạch đẹp, hải sản tươi ngon và nhiều trải nghiệm hấp dẫn.
Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.
Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.