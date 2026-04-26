Trang trọng lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương là dịp để tri ân công đức bậc tiền nhân, đồng thời quảng bá về Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng đến du khách khắp mọi miền Tổ quốc.
Sáng 26/4 (tức 10/3 âm lịch), tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng, UBND phường Nam Hồng Lĩnh trang trọng tổ chức lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương năm 2026.
Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chính ủy Quân khu 4; Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Văn Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và đông đảo du khách thập phương tham dự buổi lễ.
Trong dòng chảy lịch sử hàng nghìn năm, vùng đất Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh tự hào gắn với huyền sử Thủy tổ Kinh Dương Vương, người đã chọn dãy Hồng Lĩnh làm nơi định đô, khởi đầu sự nghiệp dựng xây cơ đồ bền vững cho muôn đời con cháu Lạc Hồng.
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng vẫn được bền bỉ gìn giữ, trao truyền qua các thế hệ, trở thành biểu tượng thiêng liêng trong bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, và đã được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Tại Hà Tĩnh, những năm qua, lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương được tổ chức ở Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng thuộc tổ dân phố 7 Đậu Liêu, phường Nam Hồng Lĩnh. Lễ giỗ được tổ chức trang nghiêm, thành kính, thực sự trở thành nét đẹp văn hóa đặc sắc, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần và củng cố khối đại đoàn kết trong Nhân dân.
Năm nay, lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương được tổ chức từ ngày 24/4 - 26/4 (mồng 8/3 - 10/3 âm lịch), với nhiều hoạt động như lễ tế dân gian; lễ dâng cúng các vật phẩm; hội thi gói bánh chưng dâng Quốc Tổ; giải đẩy gậy nam nữ.
Đông đảo người dân và du khách thập phương tham dự lễ.
Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương là sự kiện văn hóa quan trọng, nhằm khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, lòng tự hào dân tộc. Đây cũng là dịp địa phương tuyên truyền quảng bá về Khu di tích lịch sử - văn hóa Đại Hùng và lễ Giỗ Tổ truyền thống từ bao đời nay của người dân Hà Tĩnh đến du khách khắp mọi miền Tổ quốc.
Bí thư Đảng ủy phường Nam Hồng Lĩnh Nguyễn Hữu Khiếu và Chủ tịch UBND phường Tôn Quang Ngọc đánh trống, đánh chiêng khai lễ.
Lễ giỗ được tổ chức trang nghiêm, thành kính.
Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh Tôn Quang Ngọc chủ lễ tế Quốc Tổ Hùng Vương.
Lãnh đạo địa phương và du khách thập phương thắp hương tưởng nhớ các Vua Hùng.
Về Hà Tĩnh, du khách có thể ghé thăm một số “địa chỉ đỏ” giàu giá trị lịch sử - văn hóa như khu lưu niệm danh nhân, di tích cách mạng… để hiểu hơn về truyền thống, lịch sử, con người vùng đất địa linh nhân kiệt và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình về nguồn.
